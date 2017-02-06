6 февраля 2017 г., 16:16

Началась регистрация для участия в «Лыжне России-2017»

С сегодняшнего дня стартует начало регистрации 35-й юбилейной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На Сахалине старт назначен на 11 февраля в селе Троицкое. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Для того чтобы зарегистрироваться и получить стартовый номер, необходимо принести с собой документ, подтверждающий личность, а также медицинскую справку с допуском к участию в «Лыжне России». Без медицинского осмотра участник не будет допущен к старту.

Зарегистрироваться на участие в самой масштабной лыжной гонке можно с 6 по 10 февраля в двух учреждениях:

- в детско-юношеской спортивной школе села Троицкое Анивского района по адресу: улица Центральная, 39. Приемная комиссия по допуску работает с 10 до 17 часов ежедневно. Дополнительную информацию можно узнать по телефону (4242) 28-25-02.

- в спортивной школе зимних видов спорта в областном центре по адресу: улица Горького, 7/1. Здесь подать заявку можно с 9 до 16 часов. Дополнительная информация по телефону: (4242) 73-45-74.

Каждый сахалинец сможет выбрать для себя наиболее подходящую дистанцию. Дети побегут 200 метров, юноши, мужчины, девушки и женщины - 2, 5 и 10 километров.

Для участников юбилейной «Лыжни России» организаторы мероприятия приготовили сюрприз, розыгрыш призов от компаний партнеров: три сертификата на страхование жизни и здоровья на один год, а также авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Токио (Япония) - Южно-Сахалинск с открытой датой.