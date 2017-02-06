6 февраля 2017 г., 16:31

На Сахалине стартовал чемпионат молодых профессионалов

В областном центре состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие такого масштаба в островном регионе проводится впервые.

В чемпионате примет участие более 120 студентов техникумов и профессиональных центров Сахалинской области и Хабаровского края. Главная цель состязаний - повышение престижа рабочих профессий.

Вячеслав Красулин - выпускник сахалинского строительного техникума. Получил профессию мастера столярно-плотничных работ. Принимает участие в чемпионате в первую очередь для саморазвития и обмена опытом.

- Считаю, что когда-то я сделал очень правильный выбор при получении именно рабочей профессии. Мои знания и умения нужны и всегда будут востребованы, ведь сейчас интенсивно ведется строительство на Сахалине, - поделился мнением Вячеслав Красулин.

Участников, экспертов и гостей чемпиона приветствовал глава региона Олег Кожемяко. Он поздравил всех присутствующих, пожелал успехов в плодотворной работе, здоровой конкуренции и побед. Он отметил также, что только в прошлом году в учреждениях профессионального образования было открыто 11 новых профессий и специальностей, включенных в топ-50 наиболее востребованных и перспективных. В 2017 году откроется еще 13 направлений. Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы учебных заведений, приобретается современное оборудование, отвечающее мировым стандартам.

- Сахалинская область - один из наиболее перспективных регионов страны. У нас растёт экономика, реализуются масштабные инвестиционные проекты, создаются новые высокотехнологичные рабочие места. И именно здесь, на островах, молодые профессионалы в полной мере могут реализовать себя. Нам нужны квалифицированные специалисты, способные работать по современным мировым стандартам. Мы уделяем большое внимание вопросам развития профессионального образования, учитывая нужды региональной экономики. Это наша принципиальная позиция. Люди не должны выходить за пороги учебных заведений с дипломом, а затем терять время в поисках работы, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Как рассказал национальный эксперт чемпионата Андрей Жигульский, Сахалинская область включилась в международное движение WorldSkills в 2016 году. В марте прошлого года на острове впервые прошел отборочный региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В нем приняли участие более 60 студентов.

- В апреле 2016 года сборная команда Сахалинской области приняла участие в полуфинале национального чемпионата в Дальневосточном федеральном округе по 12 направлениям. По итогам полуфинала островная сборная заняла 4 место среди 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа. Это высокие результаты для Сахалинской области, - сказал Андрей Жигульский.

В течение трех соревновательных дней в Южно-Сахалинске конкурсанты будут бороться за призовые места по 19 направлениям: поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, графический дизайн, технология моды, парикмахерское искусство, сварочные технологии, столярное дело, ландшафтный дизайн флористика, электромонтаж, эксплуатация сельскохозяйственных машин, сантехника и отопление, медицинский и социальный уход, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, преподаватель младших классов, туризм, дошкольное воспитание, администрирование отеля.

Наряду со студентами в региональном чемпионате примут участие 20 школьников в возрасте от 10 до 17 лет в рамках соревнований JuniorSkills. Для них организованы конкурсные площадки по двум компетенциям: мобильная робототехника и системное администрирование. Оценивать профессиональное мастерство студентов и школьников будут 142 эксперта. Большой интерес к чемпионату «Молодые профессионалы» проявили представители бизнеса, работодатели и социальные партнёры образовательных учреждений профессионального образования.

Итоги соревнований подведут 10 февраля. Победители чемпионата представят Сахалинскую область на отборочных этапах весной 2017 года в разных регионах России.