ОНФ и глава Сахалина обсудили развитие региона

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На Южно-Курильском таможенном посту – новый руководитель. Им назначен подполковник таможенной службы Алексей Паршин.
Транспортное сообщение с Курильскими островами и материком, строительство школ, экология. Эти и другие темы обсуждались в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта.
В областном центре состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие такого масштаба в островном регионе проводится впервые.
С сегодняшнего дня стартует начало регистрации 35-й юбилейной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На Сахалине старт назначен на 11 февраля в селе Троицкое. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Cпортивно-туристический комплекс «Горный воздух» начал продавать на своем сайте пакетные туры для гостей с материка. Они включают в себя проживание в южно-сахалинских гостиницах и ски-пассы.
В воскресенье, 12 февраля, в Южно-Сахалинске состоится торжественное открытие трамплина К-70 после реконструкции. Перерезать красную ленту смогут лучшие воспитанники по прыжкам на лыжах с трамплина.
Администрация Южно-Сахалинска объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника управления по физической культуре и спорту.
15 февраля 2017 года в Южно-Сахалинске будет отмечаться памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятия, посвященные этому дню, начнутся уже в конце текущей недели.
Сахалинская полиция раскрыла кражу из частного дома в областной столице. Как выяснилось, преступники успели отметиться еще в нескольких эпизодах.
В следующую субботу, 18 февраля, в областном центре пройдет 8-й городской турнир по нардам. В течение двух недель идет набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столице живет немало.
Банк ВТБ продлевает прием вклада «Сезонный» до 28 февраля 2017 года. Вклад можно открыть на 400 дней, капитализация процентов осуществляется каждые 100 дней. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.
Пассажирская компания «Сахалин» совместно с туроператорами возобновила туристический маршрут для школьников Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Поезд по направлению впервые начал курсировать в конце прошлого года.
Российские прыгуны с трамплина завоевали золото в командных соревнованиях, которые прошли в рамках зимней Универсиады-2017 в Алматы (Казахстан). Среди победителей есть сахалинец, сообщили ТИА «Острова» в минспорта региона.
В воскресенье днем в областном центре сбили ребёнка в коляске. Годовалый малыш получил телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД.
С 11 по 18 февраля в Эрзуруме (Турция) пройдет XIII Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Его участниками станут около 700 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 европейских стран. Они определят сильнейших в девяти видах спорта (прыжки на лыжах с трамплина, керлинг, сноуборд, биатлон, горные лыжи, хоккей на льду, шорт-трек, фигурное катание на коньках, лыжные гонки).
За январь–декабрь 2016 года в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской государственной службе статистики.
Выплата и доставка единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей на Сахалине и Курилах завершены. Получателями выплаты стали более 164 тысяч граждан.
В 2016 году число заявок на подключение к энергосетям выросло на 8 %. Это констатируют специалисты «Сахалинэнерго». За подключением своих объектов к централизованному электроснабжению в прошлом году обратился 2021 заявитель, тогда как в 2015 году – 1876.
Накануне днем на 161 километре трассы Южно-Сахалинск – Оха произошло ЧП. Столкнулись грузовик и поезд, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД по Сахалинской области.
В правительстве Сахалинской области состоялась встреча губернатора области с начальником Сибирского регионального центра МЧС Сергеем Диденко. Обсуждались методы противодействия чрезвычайным ситуациям и их совершенствование.
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Транспортное сообщение с Курильскими островами и материком, строительство школ, экология. Эти и другие темы обсуждались в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта.
В конце 2016 года участники конференции регионального отделения ОНФ составили пакет общественных предложений, которые были направлены в правительство островного региона. Они затрагивали ряд актуальных для жителей области проблем. В частности, речь шла о формировании доступной среды для маломобильных граждан, обеспечении «детей войны» путевками в дома отдыха, поддержке малого бизнеса, а также организаций, внедряющих инновации, импортозамещающие технологии, обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Как отметили представители ОНФ, по большинству затронутых вопросов они получили полную информацию о мерах, которые принимают областные власти, чтобы решить поднятые проблемы. Но некоторые из них предстояло обсудить непосредственно с главой региона.
Сопредседатель регионального отделения ОНФ Александр Мацук, генеральный директор «Сахалинского морского пароходства», поднял тему пассажирских и грузовых перевозок между Курильскими островами, Сахалином и материком. Он отметил, что в последнее время произошли кардинальные перемены в отношении областных властей к этой проблеме. Пополняется новыми самолетами парк региональной авиакомпании «Аврора». В результате заметно улучшилось транспортная доступность отдаленных районов области. В Хабаровске вскоре начнется строительство двух морских грузопассажирских судов. Они будут курсировать между Сахалином и Курильскими островами. Еще два морских железнодорожных парома построит Амурский судостроительный завод, находящийся в Комсомольске-на-Амуре. Они должны выйти на линию, соединяющую порты Ванино (Хабаровский край) и Холмск (Сахалинская область), заменить существующие паромы, срок эксплуатации которых подходит к концу. При этом Александр Мацук высказал пожелание, чтобы при проектировании судов были учтены сложные условия предстоящей эксплуатации в водах, омывающих берега Сахалина и Курил. Он рекомендовал наладить строгий контроль за ходом и качеством строительства паромов.
Олег Кожемяко предложение поддержал. Областное министерство транспорта и дорожного хозяйства получило от главы области поручение - тщательно проработать техническое задание на подготовку проектной документации, чтобы обеспечить соответствие судов реальным условиям эксплуатации, наладить контроль за ходом строительства. Он также предложил представителю ОНФ принять участие в работе над проектом в качестве эксперта.
Как научить детей и подростков безопасному поведению на дорогах? Эту тему затронул сопредседатель отделения ОНФ Андрей Фугенфиров, помощник военного комиссара Сахалинской области по военно-патриотической работе. По его мнению, важную роль в этом деле может сыграть создание всесезонного крытого автогородка. На его базе можно было бы организовать обучение подрастающего поколения навыкам безопасного поведения. Между тем, по поручению губернатора уже разработала проектная документация на автодром средней школы №31 в Южно-Сахалинске. Предусмотрено необходимое финансирование. Строительные работы запланированы на лето текущего года. Подобные автогородки есть при школах №1 в Аниве и №7 - в Охе. Все это позволяет организовать обучение малышей правилам дорожного движения.
Высказали сахалинские «фронтовики» и обеспокоенность экологическими проблемами региона, в частности, судьбой многочисленных свалок.
- Мы сейчас разрабатываем предложения по созданию на территории области, в том числе в Южно-Сахалинске и Корсакове объектов по обращению с отходами, - сказал Олег Кожемяко.
Губернатор выразил уверенность, что в 2017 году, который объявлен годом экологии, будет запущен процесс кардинального решения одной из наболевших проблем области - утилизации отходов.
Сопредседатель регионального отделения ОНФ Константин Тюкавин предложил создать многоканальный телефон, по которому жители области могли бы получать информацию о расписании работы учреждений здравоохранения, приеме у специалистов. Конечно, все эти сведения размещаются в сети Интернет. Но они остаются недоступными для многих пожилых пациентов, которые не освоили современные средства связи. Теперь этим вопросом по указанию губернатора займется региональное министерство здравоохранения.
Затронули участники встречи также тему активизации строительства новых школ и реконструкции существующих. Как отметил Олег Кожемяко, эта работа в регионе ведется в рамках государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы». Главная задача - ликвидация второй смены и вывод из эксплуатации зданий, имеющих высокую степень износа. С этой целью, в частности, осуществляется реконструкция школы № 1 в Аниве, строится школа на 800 мест в Долинске. Запланировано строительство школы-детского сада в селе Тунгор Охинского района. А в областном центре подбирают площадку для строительства еще одного среднего общеобразовательного учреждения - на 3000 учеников.
Активист ОНФ Анатолий Кобелев, президент Ассоциации рыбаков Анивского залива, считает, что популяция дикого лосося, нерестящаяся в реках на юго-востоке Сахалина, сильно пострадала из-за неправильной региональной политики в области экологии. Он считает, что необходимо принять срочные меры на государственном уровне по восстановлению рыбных ресурсов. По мнению Олега Кожемяко, решить эту проблему можно за счет действенной охраны естественных нерестилищ лосося. А наладить ее должны сами рыбопромышленные компании, в ведении которых находятся нерестовые реки. Между тем, большинство из многочисленных пользователей рыбопромысловых участков, зарегистрированных в области, добывает очень скромные объемы «красной рыбы». Компании, фактически состоящие из нескольких человек и работающие только во время лососевой путины, не могут себе позволить даже развитие собственного производства. Поэтому они не способны обеспечить и защиту нерестилищ от браконьеров. Обсудив этот непростой вопрос, участники встречи пришли к общему выводу - необходимо консолидировать усилия рыбопромышленников по охране рек.
На бесхозные детские игровые площадки обратил внимание Кирилл Кобяков, руководитель исполкома регионального отделения ОНФ. Установленные без должного оформления во дворах многоквартирных домов стараниями некоторых депутатов, они не были приняты на баланс городскими властями. В результате площадки ветшают и могут представлять угрозу для детей.
- Если политик поставил во дворе детскую площадку, он обязан обеспечить ее содержание в дальнейшем, - высказал свое мнение губернатор. - Следует с ними провести работу, чтобы они занялись судьбой своих подарков горожанам. Я думаю, это будет совершенно правильно.
Позиция губернатора получила полную поддержку со стороны представителей ОНФ.
- Общероссийский народный фронт поднимает реальные проблемы, которые беспокоят жителей региона, - подчеркнул Олег Кожемяко, завершая беседу. - Поэтому мы всегда готовы к сотрудничеству в интересах сахалинцев и курильчан.
В свою очередь, Александр Мацук по итогам встречи отметил, что представители ОНФ получили исчерпывающие ответы по всем поставленным вопросом.
На Южно-Курильском таможенном посту – новый руководитель. Им назначен подполковник таможенной службы Алексей Паршин.
Транспортное сообщение с Курильскими островами и материком, строительство школ, экология. Эти и другие темы обсуждались в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта.
В областном центре состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие такого масштаба в островном регионе проводится впервые.
С сегодняшнего дня стартует начало регистрации 35-й юбилейной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На Сахалине старт назначен на 11 февраля в селе Троицкое. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Cпортивно-туристический комплекс «Горный воздух» начал продавать на своем сайте пакетные туры для гостей с материка. Они включают в себя проживание в южно-сахалинских гостиницах и ски-пассы.
В воскресенье, 12 февраля, в Южно-Сахалинске состоится торжественное открытие трамплина К-70 после реконструкции. Перерезать красную ленту смогут лучшие воспитанники по прыжкам на лыжах с трамплина.
Администрация Южно-Сахалинска объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника управления по физической культуре и спорту.
15 февраля 2017 года в Южно-Сахалинске будет отмечаться памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятия, посвященные этому дню, начнутся уже в конце текущей недели.
Сахалинская полиция раскрыла кражу из частного дома в областной столице. Как выяснилось, преступники успели отметиться еще в нескольких эпизодах.
В следующую субботу, 18 февраля, в областном центре пройдет 8-й городской турнир по нардам. В течение двух недель идет набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столице живет немало.
Банк ВТБ продлевает прием вклада «Сезонный» до 28 февраля 2017 года. Вклад можно открыть на 400 дней, капитализация процентов осуществляется каждые 100 дней. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.
Пассажирская компания «Сахалин» совместно с туроператорами возобновила туристический маршрут для школьников Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Поезд по направлению впервые начал курсировать в конце прошлого года.
Российские прыгуны с трамплина завоевали золото в командных соревнованиях, которые прошли в рамках зимней Универсиады-2017 в Алматы (Казахстан). Среди победителей есть сахалинец, сообщили ТИА «Острова» в минспорта региона.
В воскресенье днем в областном центре сбили ребёнка в коляске. Годовалый малыш получил телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД.
С 11 по 18 февраля в Эрзуруме (Турция) пройдет XIII Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Его участниками станут около 700 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 европейских стран. Они определят сильнейших в девяти видах спорта (прыжки на лыжах с трамплина, керлинг, сноуборд, биатлон, горные лыжи, хоккей на льду, шорт-трек, фигурное катание на коньках, лыжные гонки).
За январь–декабрь 2016 года в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской государственной службе статистики.
Выплата и доставка единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей на Сахалине и Курилах завершены. Получателями выплаты стали более 164 тысяч граждан.
В 2016 году число заявок на подключение к энергосетям выросло на 8 %. Это констатируют специалисты «Сахалинэнерго». За подключением своих объектов к централизованному электроснабжению в прошлом году обратился 2021 заявитель, тогда как в 2015 году – 1876.
Накануне днем на 161 километре трассы Южно-Сахалинск – Оха произошло ЧП. Столкнулись грузовик и поезд, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД по Сахалинской области.
В правительстве Сахалинской области состоялась встреча губернатора области с начальником Сибирского регионального центра МЧС Сергеем Диденко. Обсуждались методы противодействия чрезвычайным ситуациям и их совершенствование.
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