6 февраля 2017 г., 16:59

ОНФ и глава Сахалина обсудили развитие региона

Транспортное сообщение с Курильскими островами и материком, строительство школ, экология. Эти и другие темы обсуждались в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта.

В конце 2016 года участники конференции регионального отделения ОНФ составили пакет общественных предложений, которые были направлены в правительство островного региона. Они затрагивали ряд актуальных для жителей области проблем. В частности, речь шла о формировании доступной среды для маломобильных граждан, обеспечении «детей войны» путевками в дома отдыха, поддержке малого бизнеса, а также организаций, внедряющих инновации, импортозамещающие технологии, обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Как отметили представители ОНФ, по большинству затронутых вопросов они получили полную информацию о мерах, которые принимают областные власти, чтобы решить поднятые проблемы. Но некоторые из них предстояло обсудить непосредственно с главой региона.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Александр Мацук, генеральный директор «Сахалинского морского пароходства», поднял тему пассажирских и грузовых перевозок между Курильскими островами, Сахалином и материком. Он отметил, что в последнее время произошли кардинальные перемены в отношении областных властей к этой проблеме. Пополняется новыми самолетами парк региональной авиакомпании «Аврора». В результате заметно улучшилось транспортная доступность отдаленных районов области. В Хабаровске вскоре начнется строительство двух морских грузопассажирских судов. Они будут курсировать между Сахалином и Курильскими островами. Еще два морских железнодорожных парома построит Амурский судостроительный завод, находящийся в Комсомольске-на-Амуре. Они должны выйти на линию, соединяющую порты Ванино (Хабаровский край) и Холмск (Сахалинская область), заменить существующие паромы, срок эксплуатации которых подходит к концу. При этом Александр Мацук высказал пожелание, чтобы при проектировании судов были учтены сложные условия предстоящей эксплуатации в водах, омывающих берега Сахалина и Курил. Он рекомендовал наладить строгий контроль за ходом и качеством строительства паромов.

Олег Кожемяко предложение поддержал. Областное министерство транспорта и дорожного хозяйства получило от главы области поручение - тщательно проработать техническое задание на подготовку проектной документации, чтобы обеспечить соответствие судов реальным условиям эксплуатации, наладить контроль за ходом строительства. Он также предложил представителю ОНФ принять участие в работе над проектом в качестве эксперта.

Как научить детей и подростков безопасному поведению на дорогах? Эту тему затронул сопредседатель отделения ОНФ Андрей Фугенфиров, помощник военного комиссара Сахалинской области по военно-патриотической работе. По его мнению, важную роль в этом деле может сыграть создание всесезонного крытого автогородка. На его базе можно было бы организовать обучение подрастающего поколения навыкам безопасного поведения. Между тем, по поручению губернатора уже разработала проектная документация на автодром средней школы №31 в Южно-Сахалинске. Предусмотрено необходимое финансирование. Строительные работы запланированы на лето текущего года. Подобные автогородки есть при школах №1 в Аниве и №7 - в Охе. Все это позволяет организовать обучение малышей правилам дорожного движения.

Высказали сахалинские «фронтовики» и обеспокоенность экологическими проблемами региона, в частности, судьбой многочисленных свалок.

- Мы сейчас разрабатываем предложения по созданию на территории области, в том числе в Южно-Сахалинске и Корсакове объектов по обращению с отходами, - сказал Олег Кожемяко.

Губернатор выразил уверенность, что в 2017 году, который объявлен годом экологии, будет запущен процесс кардинального решения одной из наболевших проблем области - утилизации отходов.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Константин Тюкавин предложил создать многоканальный телефон, по которому жители области могли бы получать информацию о расписании работы учреждений здравоохранения, приеме у специалистов. Конечно, все эти сведения размещаются в сети Интернет. Но они остаются недоступными для многих пожилых пациентов, которые не освоили современные средства связи. Теперь этим вопросом по указанию губернатора займется региональное министерство здравоохранения.

Затронули участники встречи также тему активизации строительства новых школ и реконструкции существующих. Как отметил Олег Кожемяко, эта работа в регионе ведется в рамках государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы». Главная задача - ликвидация второй смены и вывод из эксплуатации зданий, имеющих высокую степень износа. С этой целью, в частности, осуществляется реконструкция школы № 1 в Аниве, строится школа на 800 мест в Долинске. Запланировано строительство школы-детского сада в селе Тунгор Охинского района. А в областном центре подбирают площадку для строительства еще одного среднего общеобразовательного учреждения - на 3000 учеников.

Активист ОНФ Анатолий Кобелев, президент Ассоциации рыбаков Анивского залива, считает, что популяция дикого лосося, нерестящаяся в реках на юго-востоке Сахалина, сильно пострадала из-за неправильной региональной политики в области экологии. Он считает, что необходимо принять срочные меры на государственном уровне по восстановлению рыбных ресурсов. По мнению Олега Кожемяко, решить эту проблему можно за счет действенной охраны естественных нерестилищ лосося. А наладить ее должны сами рыбопромышленные компании, в ведении которых находятся нерестовые реки. Между тем, большинство из многочисленных пользователей рыбопромысловых участков, зарегистрированных в области, добывает очень скромные объемы «красной рыбы». Компании, фактически состоящие из нескольких человек и работающие только во время лососевой путины, не могут себе позволить даже развитие собственного производства. Поэтому они не способны обеспечить и защиту нерестилищ от браконьеров. Обсудив этот непростой вопрос, участники встречи пришли к общему выводу - необходимо консолидировать усилия рыбопромышленников по охране рек.

На бесхозные детские игровые площадки обратил внимание Кирилл Кобяков, руководитель исполкома регионального отделения ОНФ. Установленные без должного оформления во дворах многоквартирных домов стараниями некоторых депутатов, они не были приняты на баланс городскими властями. В результате площадки ветшают и могут представлять угрозу для детей.

- Если политик поставил во дворе детскую площадку, он обязан обеспечить ее содержание в дальнейшем, - высказал свое мнение губернатор. - Следует с ними провести работу, чтобы они занялись судьбой своих подарков горожанам. Я думаю, это будет совершенно правильно.

Позиция губернатора получила полную поддержку со стороны представителей ОНФ.

- Общероссийский народный фронт поднимает реальные проблемы, которые беспокоят жителей региона, - подчеркнул Олег Кожемяко, завершая беседу. - Поэтому мы всегда готовы к сотрудничеству в интересах сахалинцев и курильчан.

В свою очередь, Александр Мацук по итогам встречи отметил, что представители ОНФ получили исчерпывающие ответы по всем поставленным вопросом.