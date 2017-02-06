6 февраля 2017 г., 17:15

Южно-Курильские таможенники получили нового начальника

На Южно-Курильском таможенном посту - новый руководитель. Им назначен подполковник таможенной службы Алексей Паршин.

Алексей Михайлович Паршин родился в 1972 году. В 2002 году закончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию, имеет высшее экономическое образование. В 2014 получил диплом Российской таможенной академии (Владивостокский филиал) по специальности юриспруденция.

Проходит службу в Сахалинской таможне с 1997 года. Начинал инспектором отряда быстрого реагирования в Южно-Сахалинской таможне, затем продолжил службу на Южно-Курильском таможенном посту, где и проработал 12 лет. С 2011 года был заместителем начальника Корсаковского таможенного поста.

Женат, воспитывает четверых детей.