Прокурор Сахалина проведет прием в приемной Путина

Мэрия сахалинской столицы приглашает на встречу малые народы Севера

Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.



Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

Сахалинцев порадовали шедеврами старинной музыки

В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.



В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.

Полицейские раскрыли кражу имущества на 120 тысяч рублей

Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.



Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.

На таксиста, не вернувшего телефон пассажирки, возбудили уголовное дело

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.



В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.

Сахалинские льготники просят заранее компенсировать им поездки на лечение

Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».



Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».

Сахалинских чиновников ждут проверки на коррупцию

Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.



Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.

Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках

ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).



ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).

В Южно-Сахалинске пройдут мероприятия в память о трагедии в Воскресенском соборе

В третью годовщину расстрела в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска монахини Людмилы (Пряшниковой) и Владимира Запорожца состоятся поминальные богослужения, которые возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.



В третью годовщину расстрела в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска монахини Людмилы (Пряшниковой) и Владимира Запорожца состоятся поминальные богослужения, которые возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

Власти Сахалинской области обнуляют процентную ставку по инвестиционным кредитам

55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания губернатора Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции.



55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания губернатора Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции.

Сахалинка завоевала «золото» на турнире по карате

В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.



В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

Дефицит яиц на Сахалине восполнят поставками с материка

В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.



В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Специалисты с Алтая проверят, как прижились их коровы

На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. Они проверят, как на острове прижились животные, переданные с материка, и обсудят дальнейшее сотрудничество.



На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. Они проверят, как на острове прижились животные, переданные с материка, и обсудят дальнейшее сотрудничество.

«Зеленый калейдоскоп» пройдёт в 20-й раз

В середине апреля на Сахалине состоится 20-й региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». Фестиваль проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.



В середине апреля на Сахалине состоится 20-й региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». Фестиваль проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Прокурор Сахалина проведет прием в приемной Путина

15 февраля прокурор Сахалинской области Николай Рябов совместно с главным федеральным инспектором по Сахалинской области Сергеем Будкиным проведут прием граждан. Он пройдет в приемной президента Россиии (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В, кабинет 102).



15 февраля прокурор Сахалинской области Николай Рябов совместно с главным федеральным инспектором по Сахалинской области Сергеем Будкиным проведут прием граждан. Он пройдет в приемной президента Россиии (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В, кабинет 102).



Южно-Курильские таможенники получили нового начальника

На Южно-Курильском таможенном посту – новый руководитель. Им назначен подполковник таможенной службы Алексей Паршин.



На Южно-Курильском таможенном посту – новый руководитель. Им назначен подполковник таможенной службы Алексей Паршин.

ОНФ и глава Сахалина обсудили развитие региона

Транспортное сообщение с Курильскими островами и материком, строительство школ, экология. Эти и другие темы обсуждались в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта.



Транспортное сообщение с Курильскими островами и материком, строительство школ, экология. Эти и другие темы обсуждались в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта.

На Сахалине стартовал чемпионат молодых профессионалов

В областном центре состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие такого масштаба в островном регионе проводится впервые.



В областном центре состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие такого масштаба в островном регионе проводится впервые.

Началась регистрация для участия в «Лыжне России-2017»

С сегодняшнего дня стартует начало регистрации 35-й юбилейной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На Сахалине старт назначен на 11 февраля в селе Троицкое. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.



С сегодняшнего дня стартует начало регистрации 35-й юбилейной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На Сахалине старт назначен на 11 февраля в селе Троицкое. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

«Горный воздух» стал продавать пакеты услуг для туристов с материка

Cпортивно-туристический комплекс «Горный воздух» начал продавать на своем сайте пакетные туры для гостей с материка. Они включают в себя проживание в южно-сахалинских гостиницах и ски-пассы.



Cпортивно-туристический комплекс «Горный воздух» начал продавать на своем сайте пакетные туры для гостей с материка. Они включают в себя проживание в южно-сахалинских гостиницах и ски-пассы.