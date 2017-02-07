Сахалинка завоевала «золото» на турнире по карате

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Новости
16:05   Островные спортивные гимнасты привезли третье командное место с чемпионата ДФО
                 В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.

16:03   Мэрия сахалинской столицы приглашает на встречу малые народы Севера
                 Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

15:59   Сахалинцев порадовали шедеврами старинной музыки 
                 В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.

15:55   Полицейские раскрыли кражу имущества на 120 тысяч рублей
                 Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.

15:53   На таксиста, не вернувшего телефон пассажирки, возбудили уголовное дело
                 В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.

15:50   Сахалинские льготники просят заранее компенсировать им поездки на лечение
                 Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».

15:46   Сахалинских чиновников ждут проверки на коррупцию
                 Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.

15:14   Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках
                 ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).

14:22   В Южно-Сахалинске пройдут мероприятия в память о трагедии в Воскресенском соборе 
                 В третью годовщину расстрела в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска монахини Людмилы (Пряшниковой) и Владимира Запорожца состоятся поминальные богослужения, которые возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

13:40   Власти Сахалинской области обнуляют процентную ставку по инвестиционным кредитам
                 55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания губернатора Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции.

12:18   Сахалинка завоевала «золото» на турнире по карате 
                 В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

11:38   Дефицит яиц на Сахалине восполнят поставками с материка
                 В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

11:36   Специалисты с Алтая проверят, как прижились их коровы
                 На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. Они проверят, как на острове прижились животные, переданные с материка, и обсудят дальнейшее сотрудничество.

09:48   «Зеленый калейдоскоп» пройдёт в 20-й раз
                 В середине апреля на Сахалине состоится 20-й региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». Фестиваль проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

09:05   Прокурор Сахалина проведет прием в приемной Путина
                 15 февраля прокурор Сахалинской области Николай Рябов совместно с главным федеральным инспектором по Сахалинской области Сергеем Будкиным проведут прием граждан. Он пройдет в приемной президента Россиии (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В, кабинет 102).

6 февраля
Южно-Курильские таможенники получили нового начальника
                 На Южно-Курильском таможенном посту – новый руководитель. Им назначен подполковник таможенной службы Алексей Паршин.

ОНФ и глава Сахалина обсудили развитие региона
                 Транспортное сообщение с Курильскими островами и материком, строительство школ, экология. Эти и другие темы обсуждались в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта.

На Сахалине стартовал чемпионат молодых профессионалов
                 В областном центре состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие такого масштаба в островном регионе проводится впервые.

Началась регистрация для участия в «Лыжне России-2017»
                 С сегодняшнего дня стартует начало регистрации 35-й юбилейной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На Сахалине старт назначен на 11 февраля в селе Троицкое. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

«Горный воздух» стал продавать пакеты услуг для туристов с материка
                 Cпортивно-туристический комплекс «Горный воздух» начал продавать на своем сайте пакетные туры для гостей с материка. Они включают в себя проживание в южно-сахалинских гостиницах и ски-пассы.

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7 февраля 2017 г., 12:18

Сахалинка завоевала «золото» на турнире по карате

В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

Наиболее успешным стало выступление Елизаветы Мищенко. Она стала чемпионкой ДФО в возрастной группе спортсменов 16-17 лет, весовой категории свыше 55 кг. В финальном поединке она одолела спортсменку из Магадана и положила в копилку своих наград медаль высшей пробы. Напомним, островная каратистка занимается под руководством тренера Бориса Со. Еще один воспитанник сенсея Бориса Со на первенстве ДФО среди спортсменов 12-13 лет (в/к до 55 кг) занял 4 место. Драматичное по накалу страстей стало выступление сахалинца Никиты Шимко. В категории мужчин до 80 кг. он без особых проблем дошел до полуфинала, однако схватке с хабаровчанином уже на первой минуте получил травму бедра. Собрав всю волю в кулак, Никита продолжил поединок и выиграл бой. В дальнейшей борьбе за чемпионский титул, по объективным причинам, Никите пришлось отказаться. Помимо серебряной медали, за проявленную стойкость духа, Никита Шимко был удостоен награды в номинации «За волю к победе». Тренером Никиты Шимко является Сергей Ден.

Достойно выступили представители холмского отделения Киокусинкай. В ката среди мальчиков 12-13 четвертым стал Тимофей Байкин. Он занимается под руководством  Вячеслава Василишина. В шаге от призового места остановилась Елена Титова.  Она также заняла 4 место, но уже в кумитэ (14-15 лет, свыше 55 кг). Подготовку спортсменки ведет тренер Юрий Титов.

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Автор: Острова


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16:05   Островные спортивные гимнасты привезли третье командное место с чемпионата ДФО
                 В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.

16:03   Мэрия сахалинской столицы приглашает на встречу малые народы Севера
                 Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

15:59   Сахалинцев порадовали шедеврами старинной музыки 
                 В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.

15:55   Полицейские раскрыли кражу имущества на 120 тысяч рублей
                 Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.

15:53   На таксиста, не вернувшего телефон пассажирки, возбудили уголовное дело
                 В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.

15:50   Сахалинские льготники просят заранее компенсировать им поездки на лечение
                 Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».

15:46   Сахалинских чиновников ждут проверки на коррупцию
                 Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.

15:14   Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках
                 ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).

14:22   В Южно-Сахалинске пройдут мероприятия в память о трагедии в Воскресенском соборе 
                 В третью годовщину расстрела в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска монахини Людмилы (Пряшниковой) и Владимира Запорожца состоятся поминальные богослужения, которые возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

13:40   Власти Сахалинской области обнуляют процентную ставку по инвестиционным кредитам
                 55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания губернатора Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции.

12:18   Сахалинка завоевала «золото» на турнире по карате 
                 В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

11:38   Дефицит яиц на Сахалине восполнят поставками с материка
                 В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

11:36   Специалисты с Алтая проверят, как прижились их коровы
                 На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. Они проверят, как на острове прижились животные, переданные с материка, и обсудят дальнейшее сотрудничество.

09:48   «Зеленый калейдоскоп» пройдёт в 20-й раз
                 В середине апреля на Сахалине состоится 20-й региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». Фестиваль проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

09:05   Прокурор Сахалина проведет прием в приемной Путина
                 15 февраля прокурор Сахалинской области Николай Рябов совместно с главным федеральным инспектором по Сахалинской области Сергеем Будкиным проведут прием граждан. Он пройдет в приемной президента Россиии (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В, кабинет 102).

6 февраля
Южно-Курильские таможенники получили нового начальника
                 На Южно-Курильском таможенном посту – новый руководитель. Им назначен подполковник таможенной службы Алексей Паршин.

ОНФ и глава Сахалина обсудили развитие региона
                 Транспортное сообщение с Курильскими островами и материком, строительство школ, экология. Эти и другие темы обсуждались в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта.

На Сахалине стартовал чемпионат молодых профессионалов
                 В областном центре состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие такого масштаба в островном регионе проводится впервые.

Началась регистрация для участия в «Лыжне России-2017»
                 С сегодняшнего дня стартует начало регистрации 35-й юбилейной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На Сахалине старт назначен на 11 февраля в селе Троицкое. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

«Горный воздух» стал продавать пакеты услуг для туристов с материка
                 Cпортивно-туристический комплекс «Горный воздух» начал продавать на своем сайте пакетные туры для гостей с материка. Они включают в себя проживание в южно-сахалинских гостиницах и ски-пассы.

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