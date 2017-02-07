7 февраля 2017 г., 13:40

Власти Сахалинской области обнуляют процентную ставку по инвестиционным кредитам

55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания губернатора Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции.

Несколько месяцев назад руководители муниципальных образований получили задание - предложить инвестиционные проекты в сфере малого и среднего бизнеса. Приоритет отдан сельскому хозяйству, рыбохозяйственному комплексу, туризму, обрабатывающим производствам, потребительскому рынку. Чтобы поддержать эти проекты, областные власти зарезервировали в бюджете средства - 1,9 миллиарда рублей.

Разработка и реализация инвестиционных проектов - один из ключевых критериев оценки деятельности мэров. Около года назад с ними по решению Олега Кожемяко были заключены так называемые эффективные контракты. Они позволяют оценить работу мэра в зависимости от достижения целевых показателей. Во внимание обязательно принимаются качество оказания муниципальных услуг жителям района, меры по развитию экономики и социальной сферы территории, и в частности, реализация инвестиционных проектов.

В списке представленных начинаний - животноводческий комплекс на 670 голов дойного стада в селе Пензенском Томаринского района, теплицы в селе Рейдово в Курильском районе, ряд рыбоводных заводов, деревообрабатывающее производство в селе Восток Поронайского района, мини-пекарня в селе Озерском Корсаковского района и многие другое.

На поддержку проектов в сфере сельского хозяйства, представленных муниципалитетами, требуется, согласно заявкам, выделить из областного бюджета 288 миллионов рублей. На начинания в рыбной отрасли - 318 миллионов. На создание обрабатывающих производств - 188 миллионов рублей. При этом был разработан всего один проект в сфере туризма. Запрошенная сумма поддержки - пять миллионов рублей. Этого крайне мало, оценил губернатор. Особенно в свете тех усилий по развитию отрасли, которые прикладывают региональные власти, и создания на юге Сахалина территории опережающего социально-экономического развития туристического направления «Горный воздух».

- Работа по этому направлению, считаю, поставлена неудовлетворительно, - сделал вывод Олег Кожемяко и потребовал от глав муниципалитетов исправить упущение.

Для разработанных в муниципалитетах инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса предусмотрены серьезные меры поддержки. Среди них, например, субсидии на технологическое присоединение к энергетической и инженерной инфраструктуре, на приобретение оборудования. В ходе совещания некоторые меры поддержки, включенные в этот перечень, были существенно дополнены. По поручению губернатора процентная ставка по инвестиционным кредитам была обнулена. Ее в полном объеме выплатит банку вместо предпринимателя областной бюджет. Региональная казна возьмет на себя и часть платежей за закупленное в лизинг производственное оборудование. Напомним, что, помимо указанных мер финансовой поддержки, в Сахалинской области действуют льготы по налогам на прибыль и на имущество для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, «Свободного порта Владивосток» и для ряда субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в приоритетных отраслях региональной экономики.

- Финансовые резервы для поддержки инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях у нас есть, - сказал Олег Кожемяко, обращаясь к главам муниципальных образований. - Работайте с предпринимателями, помогайте с подготовкой проектов. Мы будем рассматривать их, исходя из того, что нам необходимо стимулировать деловую активность не только в приоритетных отраслях, но и во всех муниципальных образованиях.