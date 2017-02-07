7 февраля 2017 г., 15:50

Сахалинские льготники просят заранее компенсировать им поездки на лечение

Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».

Такая форма взаимодействия с властью, со слов пенсионеров, приводит их к некоторым финансовым затруднениям. Не каждому удается единоразово собрать средства на полную стоимость путевки с проездом и на расходы в поездке.

В совместном обсуждении данного вопроса с активной группой пенсионеров-детей войны приняли участие сахалинская РООО-Общество «Знание» России, областной Совет ветеранов и областная общественная организация пенсионеров «Совесть». Пенсионерам рассказали о всех социальных льготах, действующих на территории Сахалинской области в сфере здравоохранения, о преимуществах групповых выездов в лечебно-оздоровительные учреждения юга России и ответили на все интересующие вопросы по организации отдыха за пределами области. Как отметила председатель правления отделения общества «Знание» России Тамара Агаркова, в завершение встречи участники собрания приняли решение обратиться в социальные службы области с просьбой компенсации льготной группе населения части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения.