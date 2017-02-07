7 февраля 2017 г., 15:53

На таксиста, не вернувшего телефон пассажирки, возбудили уголовное дело

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.

Оперативным путем сотрудники уголовного розыска установили, что к исчезновению смартфона действительно причастен мужчина, подвозивший тем вечером потерпевшую. Гражданин видел, что женщина оставила в салоне личное имущество. Однако, вместо того, чтобы сообщить об этом диспетчеру, он решил оставить дорогостоящий гаджет себе, чтобы в дальнейшем воспользоваться им по личному усмотрению.

В настоящий момент похищенное обнаружено, изъято и в скором времени будет возвращено законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.