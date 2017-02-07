7 февраля 2017 г., 15:55

Полицейские раскрыли кражу имущества на 120 тысяч рублей

Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.

Сам потерпевший до тех пор, пока на него не вышли стражи порядка, не заявлял о случившемся в полицию.

В результате проведенных мероприятий установлено, что двое мужчин во время отсутствия хозяина проникли к нему в сарай, откуда похитили набор гаечных ключей, три удочки для зимней рыбалки, компрессор, автомобильный пылесос и другое. Уходя, злоумышленники скрыли следы взлома, поэтому, когда владелец вернулся домой, то и не сразу узнал о случившемся.

Основную часть украденного имущества похитители распродали односельчанам, оставив себе лишь удочки. В итоге полицейские изъяли похищенное в полном объеме и приобщили его к материалам уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). В дальнейшем имущество будет возвращено законному владельцу. У 43 и 44-летнего подозреваемых взято обязательство о явке.