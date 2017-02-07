Сахалинцев порадовали шедеврами старинной музыки

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Новости
18:29   В островном регионе впервые пройдет первенство ДФО по кикбоксингу
                 С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.

17:15   На корсаковской трассе задержали машину с непонятным веществом
                 Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.

17:11   Этапы Кубка России по акробатическому сноуборду пройдут в Южно-Сахалинске
                 С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

17:09   «Горный воздух» сделал немного дешевле проезд по канатной дороге 
                 С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.

16:08   Более 50 тысяч человек подали заявки на получение «дальневосточного гектара»
                 В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».

16:05   Островные спортивные гимнасты привезли третье командное место с чемпионата ДФО
                 В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.

16:03   Мэрия сахалинской столицы приглашает на встречу малые народы Севера
                 Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

15:59   Сахалинцев порадовали шедеврами старинной музыки 
                 В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.

15:55   Полицейские раскрыли кражу имущества на 120 тысяч рублей
                 Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.

15:53   На таксиста, не вернувшего телефон пассажирки, возбудили уголовное дело
                 В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.

15:50   Сахалинские льготники просят заранее компенсировать им поездки на лечение
                 Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».

15:46   Сахалинских чиновников ждут проверки на коррупцию
                 Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.

15:14   Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках
                 ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).

14:22   В Южно-Сахалинске пройдут мероприятия в память о трагедии в Воскресенском соборе 
                 В третью годовщину расстрела в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска монахини Людмилы (Пряшниковой) и Владимира Запорожца состоятся поминальные богослужения, которые возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

13:40   Власти Сахалинской области обнуляют процентную ставку по инвестиционным кредитам
                 55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания губернатора Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции.

12:18   Сахалинка завоевала «золото» на турнире по карате 
                 В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

11:38   Дефицит яиц на Сахалине восполнят поставками с материка
                 В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

11:36   Специалисты с Алтая проверят, как прижились их коровы
                 На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. Они проверят, как на острове прижились животные, переданные с материка, и обсудят дальнейшее сотрудничество.

09:48   «Зеленый калейдоскоп» пройдёт в 20-й раз
                 В середине апреля на Сахалине состоится 20-й региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». Фестиваль проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

09:05   Прокурор Сахалина проведет прием в приемной Путина
                 15 февраля прокурор Сахалинской области Николай Рябов совместно с главным федеральным инспектором по Сахалинской области Сергеем Будкиным проведут прием граждан. Он пройдет в приемной президента Россиии (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В, кабинет 102).

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7 февраля 2017 г., 15:59

Сахалинцев порадовали шедеврами старинной музыки

В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.

В составе струнного ансамбля «Lactea via quartet» на сахалинскую сцену вышли лауреаты международных конкурсов скрипачи Яна Давкшо и Михаил Бушуев, альтистка Виктория Иванова и виолончелистка Евгения Храмцова. Название квартета переводится с латыни как «млечный путь». Творческий союз Евгения Финкельштейна с этим коллективом длится с августа прошлого года.

Маэстро постарался представить слушателям гитару с разных ракурсов. Сольных композиций было не так много, как в прошлых концертах, которые он давал ранее на Сахалине. В большинстве исполненных произведений сливались гитара и струнный ансамбль.

Сахалинцы услышали шедевры итальянских, английских и немецких композиторов XVII - XIX веков. Музыка, которая прозвучала в исполнении столичных виртуозов, стала своеобразным экскурсом по эпохам и стилям: ренессанс, барокко, классицизм, ранний романтизм. В первой части концерта Евгений Финкельштейн и струнный квартет порадовали публику произведениями Марена Маре, Никколо Паганини, Антонио Вивальди, Луиджи Леньяни и других классиков.

Главной «изюминкой» второй части концерта стали произведения английского композитора XVI века Джона Доуленда, которого называют «королем лютни». Его творчество до недавнего времени не было слишком известно широкому кругу слушателей. Сейчас сочинения Доуленда стали исполняться музыкантами значительно чаще, даже Стинг включил их в свой альбом.

Во втором отделении концерта также прозвучали произведения Антонио Вивальди и Луиджи Боккерини для гитары и струнных инструментов. Музыканты сыграли сочинения великого Никколо Паганини, Иоганна Сигизмунда Вайса (современника Баха и Вивальди) и других композиторов. 

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Автор: Острова


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18:29   В островном регионе впервые пройдет первенство ДФО по кикбоксингу
                 С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.

17:15   На корсаковской трассе задержали машину с непонятным веществом
                 Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.

17:11   Этапы Кубка России по акробатическому сноуборду пройдут в Южно-Сахалинске
                 С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

17:09   «Горный воздух» сделал немного дешевле проезд по канатной дороге 
                 С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.

16:08   Более 50 тысяч человек подали заявки на получение «дальневосточного гектара»
                 В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».

16:05   Островные спортивные гимнасты привезли третье командное место с чемпионата ДФО
                 В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.

16:03   Мэрия сахалинской столицы приглашает на встречу малые народы Севера
                 Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

15:59   Сахалинцев порадовали шедеврами старинной музыки 
                 В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.

15:55   Полицейские раскрыли кражу имущества на 120 тысяч рублей
                 Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.

15:53   На таксиста, не вернувшего телефон пассажирки, возбудили уголовное дело
                 В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.

15:50   Сахалинские льготники просят заранее компенсировать им поездки на лечение
                 Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».

15:46   Сахалинских чиновников ждут проверки на коррупцию
                 Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.

15:14   Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках
                 ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).

14:22   В Южно-Сахалинске пройдут мероприятия в память о трагедии в Воскресенском соборе 
                 В третью годовщину расстрела в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска монахини Людмилы (Пряшниковой) и Владимира Запорожца состоятся поминальные богослужения, которые возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

13:40   Власти Сахалинской области обнуляют процентную ставку по инвестиционным кредитам
                 55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания губернатора Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции.

12:18   Сахалинка завоевала «золото» на турнире по карате 
                 В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

11:38   Дефицит яиц на Сахалине восполнят поставками с материка
                 В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

11:36   Специалисты с Алтая проверят, как прижились их коровы
                 На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. Они проверят, как на острове прижились животные, переданные с материка, и обсудят дальнейшее сотрудничество.

09:48   «Зеленый калейдоскоп» пройдёт в 20-й раз
                 В середине апреля на Сахалине состоится 20-й региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». Фестиваль проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

09:05   Прокурор Сахалина проведет прием в приемной Путина
                 15 февраля прокурор Сахалинской области Николай Рябов совместно с главным федеральным инспектором по Сахалинской области Сергеем Будкиным проведут прием граждан. Он пройдет в приемной президента Россиии (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В, кабинет 102).

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