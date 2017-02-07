Сахалинцев порадовали шедеврами старинной музыки

В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.

В составе струнного ансамбля «Lactea via quartet» на сахалинскую сцену вышли лауреаты международных конкурсов скрипачи Яна Давкшо и Михаил Бушуев, альтистка Виктория Иванова и виолончелистка Евгения Храмцова. Название квартета переводится с латыни как «млечный путь». Творческий союз Евгения Финкельштейна с этим коллективом длится с августа прошлого года.

Маэстро постарался представить слушателям гитару с разных ракурсов. Сольных композиций было не так много, как в прошлых концертах, которые он давал ранее на Сахалине. В большинстве исполненных произведений сливались гитара и струнный ансамбль.

Сахалинцы услышали шедевры итальянских, английских и немецких композиторов XVII - XIX веков. Музыка, которая прозвучала в исполнении столичных виртуозов, стала своеобразным экскурсом по эпохам и стилям: ренессанс, барокко, классицизм, ранний романтизм. В первой части концерта Евгений Финкельштейн и струнный квартет порадовали публику произведениями Марена Маре, Никколо Паганини, Антонио Вивальди, Луиджи Леньяни и других классиков.

Главной «изюминкой» второй части концерта стали произведения английского композитора XVI века Джона Доуленда, которого называют «королем лютни». Его творчество до недавнего времени не было слишком известно широкому кругу слушателей. Сейчас сочинения Доуленда стали исполняться музыкантами значительно чаще, даже Стинг включил их в свой альбом.

Во втором отделении концерта также прозвучали произведения Антонио Вивальди и Луиджи Боккерини для гитары и струнных инструментов. Музыканты сыграли сочинения великого Никколо Паганини, Иоганна Сигизмунда Вайса (современника Баха и Вивальди) и других композиторов.