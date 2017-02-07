7 февраля 2017 г., 16:03

Мэрия сахалинской столицы приглашает на встречу малые народы Севера

Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

Участники обсудят итоги реализации 3-го плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2016-2020 годы в 2016 году и перспективы на 2017 год.

В рамках встречи собравшихся проинформируют по вопросам реализации 3-го плана содействия в 2016 году и открытия его конкурсных программ на 2017 год, а также проконсультируют по участию в них.

На мероприятие приглашаются представители коренных малочисленных народов Севера, проживающие в городском округе. Встреча состоится в конференц-зале мэрии Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 173, 4-й этаж, кабинет 416. Начало - в 15:00.

Организаторами встречи выступают представители компании «Сахалин Энерджи», правительства Сахалинской области и регионального совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.