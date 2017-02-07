Островные спортивные гимнасты привезли третье командное место с чемпионата ДФО

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С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.
Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.
С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.
В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».
В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.
Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.
В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.
Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.
В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.
Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».
Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.
ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).
В третью годовщину расстрела в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска монахини Людмилы (Пряшниковой) и Владимира Запорожца состоятся поминальные богослужения, которые возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.
55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания губернатора Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции.
В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. Они проверят, как на острове прижились животные, переданные с материка, и обсудят дальнейшее сотрудничество.
В середине апреля на Сахалине состоится 20-й региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». Фестиваль проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
15 февраля прокурор Сахалинской области Николай Рябов совместно с главным федеральным инспектором по Сахалинской области Сергеем Будкиным проведут прием граждан. Он пройдет в приемной президента Россиии (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В, кабинет 102).
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В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.
Больше всех медалей в копилку островной команды принес Илья Васьков. Спортсмен выступал по программе Кандидата в мастера спорта, и смог забрать два третьих, два вторых и одно первое места. Тем самым островной регион занял третье место в общекомандном зачете.
«Мы довольны полученным результатом. В прошлом году старшие островные спортсмены, которые завоевывали титулы на всех соревнованиях, закончили выступать. Теперь им на смену пришли молодые гимнасты. Они только делают свои первые шаги в спортивной гимнастике» - отмечает руководитель региональной федерации, тренер сборной команды Ольга Сперанская.
Впереди у спортсменов еще несколько стартов. В марте состоится областной турнир, в апреле гимнасты отправятся на первенство России.
С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.
Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.
С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.
В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».
В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.
Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.
В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.
Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.
В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.
Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».
Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.
ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).
В третью годовщину расстрела в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска монахини Людмилы (Пряшниковой) и Владимира Запорожца состоятся поминальные богослужения, которые возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.
55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания губернатора Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции.
В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. Они проверят, как на острове прижились животные, переданные с материка, и обсудят дальнейшее сотрудничество.
В середине апреля на Сахалине состоится 20-й региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». Фестиваль проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
15 февраля прокурор Сахалинской области Николай Рябов совместно с главным федеральным инспектором по Сахалинской области Сергеем Будкиным проведут прием граждан. Он пройдет в приемной президента Россиии (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В, кабинет 102).
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