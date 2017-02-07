7 февраля 2017 г., 16:08

Более 50 тысяч человек подали заявки на получение «дальневосточного гектара»

В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50930 заявлений, из них 11551 заявление подано в первые дни февраля - с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России.

Наибольшим спросом среди граждан пользуются земельные участки, расположенные на территориях Приморского края - 12853, Республики Саха (Якутия) - 11160 и Сахалинской области - 5308.

С начала третьего этапа поступило более 1,7 тыс. заявок от приморцев. Хабаровчане подали почти 1,1 тыс. заявок. Из Москвы и Московской области пришла 661 заявка, из Республики Саха (Якутия) - свыше 500 заявлений. Более 500 заявлений подали в Сахалинской области. Свыше 200 заявок прислали петербуржцы. Более 100 заявок поступило из Свердловской области.

Спросом пользуются коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Таких заявок поступило более 5 тысяч. Больше всего коллективных заявлений зафиксировано в Республике Саха (Якутия) - более 2,5 тысяч.

Ранее министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка приводил данные декабрьского опроса ВЦИОМ. "Опрос ВЦИОМ в декабре показал, что хотят это сделать 14 процентов граждан России. 6,5 процента ответили твердое "да", 7,5 процента - "скорее да". Даже 6,5 процента - это более 10 миллионов человек, что по отношению к 6,2 миллиона человек на Дальнем Востоке, очевидно, весьма и весьма немало. Так же, как и очевидно, что постепенно этот потенциал будет реализовываться, постепенно этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение дальневосточного гектара", - отмечал министр.