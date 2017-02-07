«Горный воздух» сделал немного дешевле проезд по канатной дороге

С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку - если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.

При подъеме на канатной дороге с нижней площадки комплекса, а потом при пересадке на средней площадке, чтобы ехать наверх, горнолыжник или сноубордист заплатит на 50 % меньше. Ранее с карты гостя списывалось 150 рублей при проходе через нижний турникет и еще 150 рублей - через турникет на средней площадке. Сегодня, если клиент поднимается с нижней площадки, а затем сразу едет наверх, этот второй подъем для него будет бесплатным.

Если, съехав с верхней площадки до средней, гость снова хочет подняться наверх, то подъем будет стоить для него 150 рублей. Если с верхней площадки он съедет до низа, ситуация повторится: с карты спишется сумма только за проход внизу, а подъем со средней площадки опять будет бесплатным.

Новое правило действует для клиентов, имеющих на картах предоплату за катание и предпочитающих трассы «Юго-западный серпантин» и «Запад». Проход между низом, средней площадкой и верхом должен быть осуществлен в течение часа. Позже этот период будет увеличен.

- Сезон 2016-2017 годов, несмотря на то, что комплекс «Горный воздух» существует уже не одно десятилетие, по сути стал для нас стартовым. Мы все еще тестируем новую систему оплаты проходов, оперативно корректируем ее, чтобы наши туристы чувствовали себя комфортно и не думали ни о чем, кроме отдыха. Новое правило как раз создано для того, чтобы удешевить и тем самым улучшить сервис для наших клиентов, - говорит Хиун Ким, заместитель директора комплекса.