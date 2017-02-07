7 февраля 2017 г., 17:15

На корсаковской трассе задержали машину с непонятным веществом

Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск - Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 - летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.

При проведении личного досмотра пассажира инспекторами дорожно-патрульной службы во внутренних карманах спортивной куртки, были обнаружены семь полиэтиленовых пакетиков и пластиковый контейнер цилиндрической формы, наполненные белым порошкообразным веществом. Данные вещества были изъяты, упакованы и направлены на экспертизу.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по городу Южно-Сахалинску.