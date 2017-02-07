7 февраля 2017 г., 18:29

В островном регионе впервые пройдет первенство ДФО по кикбоксингу

С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Якутии. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.

«О том, что «Дальний Восток» пройдет на Сахалине, стало известно в прошлом году. Данное событие очень значимо для спортсменов региона. Большая часть соревнований проводятся на выезде, теперь кикбоксеры приедут к нам. Те ребята, которые пока не достигли больших успехов, смогут получить огромный опыт, посмотреть на других спортсменов», - рассказывает руководитель федерации по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Буторин.

Соревнования пройдут в спортивно-развлекательном комплексе «Олимпия парк». Вход на бои будет бесплатным.