В ПСК «Сахалин» выявлены финансовые нарушения почти на 300 миллионов рублей

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Многократно завышенные премии и различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес-классом. Эти и другие вопиющие факты растраты бюджетных средств выявлены в ходе проверки деятельности спортивного клуба министерством финансов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.
Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.
С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.
В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».
В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.
Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.
В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.
Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.
В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.
Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».
Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.
ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).
В третью годовщину расстрела в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска монахини Людмилы (Пряшниковой) и Владимира Запорожца состоятся поминальные богослужения, которые возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.
55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания губернатора Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции.
В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. Они проверят, как на острове прижились животные, переданные с материка, и обсудят дальнейшее сотрудничество.
В середине апреля на Сахалине состоится 20-й региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». Фестиваль проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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Многократно завышенные премии и различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес-классом. Эти и другие вопиющие факты растраты бюджетных средств выявлены в ходе проверки деятельности спортивного клуба министерством финансов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
Субсидия бюджета Сахалинской области была использованы клубом неэффективно и неправомерно - главный вывод по итогам инспекции. Она охватила период с января 2015 по октябрь 2016 года и вскрыла колоссальную сумму необоснованных расходов.
Значительная часть средств пошла на сверхпремии. В нарушение всех норм и правил только за 9 месяцев прошлого года на дополнительные и чрезмерные вознаграждения в клубе потратили 38 миллионов рублей. Большая часть суммы - до 60 процентов, как обнаружилось, пошла на премирование без того самых высокооплачиваемых членов баскетбольной команды и их тренеров.
Щедро и сверх всякой меры одаривали сотрудников и за дни неиспользованного отпуска при увольнении - в общей сложности на это выделили почти 30 миллионов рублей - без должного обоснования. Как показала проверка, вне закона было и приобретение клубом материально-технических средств на сумму около 35 миллионов рублей.
А еще 14 миллионов в течение двух лет руководство «Сахалина» потратило на полеты бизнес-классом. Привилегией пользовалась четверка менеджеров высшего звена с пропиской в Приморской крае: Павел Губенко - спортивный директор волейбольной команды и ее начальник Оксана Чернышова, Эдуард Сандлер - главный тренер коллектива баскетболистов и Сергей Борзых - спортивный директор хоккейной команды.
Случалось, что дорогостоящие перелеты, как правило, из Южно-Сахалинска во Владивосток и обратно, управленцы совершали по несколько раз в сутки. И, вероятно, такой напряженный график было решено компенсировать повышенной зарплатой. К примеру, месячный доход Эдуарда Сандлера составлял около 1 миллиона рублей. Кроме того, еще около 2 миллионов он получил необоснованно - по внутреннему совместительству должностей.
Без заключения трудового договора с учредителем совмещал должности директора клуба и спортивного директора и Губенко. В результате - он получил необоснованное вознаграждение - более 4 миллионов рублей. А бюджет области на эту же сумму понес потери.
Со всеми четырьмя теперь уже бывшими сотрудниками «Сахалина» были заключены контракты на особых условиях. При увольнении для них предусматривались так называемые «золотые парашюты» - выходные пособия в размере от 5 до 10 миллионов рублей.
Прав на «отступные» сейчас лишился лишь Сандлер, оказавшийся в местах лишения свободы по результатам расследования уголовного дела о мошенничестве.
Остальные же три экс-управленца оказались уволены без многомиллионных выходных пособий, но, вместе с тем, сегодня пытаются добиться их выплаты.
Впрочем, даже лишившись должностей, приморская команда менеджеров «Сахалина» все же частично смогла сохранить влияние на ситуацию в клубе.
Сегодня, боясь называть себя, сотрудники спортивного клуба говорят, что не раз были свидетелями звонков из мест лишения свободы. Из трубки доносился хорошо знакомый голос Эдуарда Сандлера, который обращался к их коллегам с той или иной просьбой, давал указания. По их словам, ранее был замечен экс-руководитель и в популярных социальных сетях, где давал негативную оценку спортсменам клуба.
Правоохранительным структурам еще предстоит выяснить то, каким образом осужденному удается выходить на связь и давать поручения своим бывшим подчиненным. Возможно, от этого даже будет зависеть результативность игр: составленная из сильнейших игроков баскетбольная команда клуба «Сахалин» в последнее время к недоумению болельщиков потерпела подряд 4 поражения в домашних матчах, в том числе и от команд-аутсайдеров.
По результатам проверок также будет дана и оценка обоснованности использования баскетболистами «Сахалина» базы «Спарта» в Приморском крае, принадлежащей Эдуарду Сандлеру и приносящей ему доходы. С 2015 года сахалинские команды - основная - из 23 человек и юношеская - из 16 - проживают там на постоянной и платной основе.
Стоимость одного часа использования спортивного зала - 5,5 тысяч рублей (при этом ежедневно сахалинские команды тренируются минимум по 8 часов). Отдельно вносится плата за проживание и питание - на каждого спортсмена по 2 тысячи рублей. Кроме того, как показала проверка, для баскетболистов предусматривались и так называемые суточные - по 1,5 тысячи рублей на человека. Сейчас все эти факты, которые повлекли дополнительные расходы бюджета, тщательно проверяются. Баскетбольные команды решено «вернуть» на Сахалин. Уже переведена на остров молодежная волейбольная команда клуба, которая также использовала спортивный центр в Приморье.
Многократно завышенные премии и различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес-классом. Эти и другие вопиющие факты растраты бюджетных средств выявлены в ходе проверки деятельности спортивного клуба министерством финансов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.
Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.
С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.
В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».
В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.
Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.
В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.
Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.
В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.
Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».
Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.
ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).
В третью годовщину расстрела в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска монахини Людмилы (Пряшниковой) и Владимира Запорожца состоятся поминальные богослужения, которые возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.
55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания губернатора Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции.
В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. Они проверят, как на острове прижились животные, переданные с материка, и обсудят дальнейшее сотрудничество.
В середине апреля на Сахалине состоится 20-й региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». Фестиваль проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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