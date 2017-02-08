8 февраля 2017 г., 09:57

«Сахалинуголь-6» задолжал за электричество 52 миллиона рублей

Компания «Сахалинуголь-6» нарушила режим ограниченного энергоснабжения, который был введен из-за многомиллионной задолженности за потребленную электроэнергию. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.22 КоАП РФ. Теперь организации предстоит заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».

«Сахалинэнерго» обеспечивало бесперебойную подачу энергоресурса на объекты угледобывающей компании, однако оплата оказанных услуг в полном объеме и в установленные сроки не производилась. В результате долг «Сахалинугля» за потребленную электроэнергию достиг 52 миллионов рублей. Руководствуясь «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденными постановлением правительства РФ от 04.05.2012 №442, «Сахалинэнерго» направило должнику уведомление, в котором было предложено погасить задолженность либо самостоятельно ограничить режим потребления электроэнергии до уровня технологической брони.

Предписание исполнено не было. С долгами угольщики не рассчитались, продолжая при этом потреблять электроэнергию в полном объеме. Подобные действия подпадают под санкцию статьи 9.22 КоАП РФ. В соответствии с ней за нарушение ограничения режима электропотребления при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для ограничения, невыполнении требований о самостоятельном ограничении режима потребления электроэнергии предусмотрена ответственность юридического лица в виде административного штрафа от 100 до 200 тысяч рублей. В случае неоплаты штрафа наступает административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Наказание предполагает либо наложение штрафа в двукратном размере неоплаченной суммы, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В настоящее время, по данным «Сахалинэнерго», компания «Сахалинуголь-6» выявленных и подтвержденных решением суда нарушений не устранила, задолженность не погасила, режим электропотребления не ограничила. В связи с этим энергокомпания вновь обратилась в Ростехнадзор с заявлением о привлечении угольщиков к административной ответственности.