8 февраля 2017 г., 10:30

Специалисты сахалинского Роспотребнадзора объяснили новые правила обращения в ведомство

В министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области прошло первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав потребителей. Участники обсудили итоги работы в данной сфере в 2016 году и планы на 2017 год, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января текущего года. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве.

Как рассказала Светлана Якушевская, начальник отдела защиты прав потребителей территориального управления Роспотребнадзора, в 2016 году проведено порядка 300 мероприятий по контролю за соблюдением законодательства о защите прав потребителей. Из них 260 - это внеплановые проверки. По результатам данной деятельности возбуждено 450 административных дел о допущенных правонарушениях.

За указанный период специалистами территориального управления рассмотрено 1 тысяча 208 обращений, что на 146 больше по сравнению с 2015 годом. Их основная доля пришлась на сферу розничной торговли - 448 заявлений (37,1%), на сферу услуг бытового обслуживания - 28 (2,3%), общественного питания - 22 жалобы (1,8%).

По линии федеральной службы подано 11 исковых заявлений в суд о восстановлении нарушенных прав островитян, в том числе семь исков в защиту неопределённого круга потребителей. Речь идёт о некачественных услугах ЖКХ и реализации просроченных продуктов питания. Помимо этого были направлены четыре иска по жалобе жительницы Южно-Сахалинска в отношении фирмы-изготовителя окон ПВХ. Суд удовлетворил требования по девяти искам. Всего присуждено денежных средств в пользу потребителей на общую сумму 390 тысяч рублей, из них 20 тысяч рублей - компенсация морального вреда.

В этой связи, Светлана Якушевская рассказала о сути нововведения в российском законодательстве в сфере защиты прав потребителей, вступившими в силу с 1 января 2017 года. Теперь контрольный орган может начать проверку недобросовестного продавца, исполнителя работ или поставщика услуг только после того, как будет документально (в заявлении) подтверждён факт первичного обращения пострадавшего потребителя к предполагаемому нарушителю с официальной претензией, которая, в свою очередь, была проигнорирована или не удовлетворена.

По словам представителя сахалинского Роспотребнадзора, в любом случае, у федерального ведомства нет полномочий возмещать ущерб, понесённый потребителем. Пострадавший гражданин может восстановить свои имущественные права либо в досудебном порядке, договорившись с продавцом или поставщиком услуг, или через суд. Но это касается только тех случаев, когда правоотношения находятся в поле российской юрисдикции. В ситуациях, которые происходят в сфере интернет-торговли, особенно с участием зарубежных ресурсов и поставщиков, сахалинцев и курильчан может обезопасить от потерь только собственная осторожность и внимательность. Здесь российский закон о защите прав потребителя не действует.

Обмен мнениями по этой проблематике дополнила Виктория Никифорова, начальник отдела мониторинга исполнения законодательства на потребительском рынке департамента администрации Южно-Сахалинска. Она сообщила, что с целью повышения информированности островных потребителей в 2016 году было организовано и проведено 60 уроков со старшеклассниками Южно-Сахалинска и тематическая конференция с участием специалистов. А также издано 1 тысяча 200 буклетов, посвящённых защите прав потребителя.

Подводя итоги встречи, Инна Павленко призвала коллег активизировать работу по подготовке к празднованию 15 марта Всемирного дня защиты прав потребителей, расширив ее форматы. В частности, было предложено более широко применять аудиовизуальные информационные материалы и каналы их распространения, используя возможности, в том числе сетевых торговых предприятий, общественного транспорта, других организаций. Также прозвучала идея о проведении конференции по защите прав потребителей на базе СахГУ с участием студентов и преподавателей.