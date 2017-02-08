8 февраля 2017 г., 11:01

Сахалинская легкоатлетка стала четвертой на первенстве России в Новочебоксарске

В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Успешнее всех из островных спортсменов выступила Александра Толстихина. На дистанции 1500 метров она заняла четвертое место (4.34,91 секунды), а в беге на 800 метров - девятнадцатое (2.15,51 секунды). Причем, на обеих дистанциях Александра обновила личные рекорды.

Кристина Титаева заняла 14-е место в беге на 60 метров (7,90 секунды) и 35-е - на 200 метров (26,20 секунды; личный рекорд). У Анастасии Большаковой 38-е место на двухсотметровке (26,39 секунды; личный рекорд).

Софья Коротынская показала 16-й результат в беге на 400 метров (58,69 секунды). Павел Грищенко был 25-м в беге на 60 метров (7,18 секунды) и 28-м - на 200 метров (22,97 секунды). Родион Фоменко пробежал 60 метров за 7,26 секунды (32-е место), 200 метров - за 23,06 секунды (личный рекорд; 36-е место). У Данила Мордовцева - 17-е место в беге на 2 тысячи метров с препятствиями (6.33,85).

- В командном зачете среди представителей I лиги наша сборная заняла девятое место, - подвел итоги соревнований старший тренер сборной команды островного региона Алексей Жижикин.

Родион Фоменко представлял Холмск, Данил Мордовцев - Корсаков, Александра Толстихина, Кристина Титаева, Анастасия Большакова, София Коротынская и Павел Грищенко - Южно-Сахалинск.