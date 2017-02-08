В Южно-Сахалинске пройдут областные соревнования по плаванию

Сегодня в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16:10. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Сегодня в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16:10. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские воздушные акробаты представят область на всероссийских соревнованиях

С 2 по 6 февраля в Комсомольск-на-Амуре состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись больше 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



С 2 по 6 февраля в Комсомольск-на-Амуре состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись больше 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинская легкоатлетка стала четвертой на первенстве России в Новочебоксарске

В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Специалисты сахалинского Роспотребнадзора объяснили новые правила обращения в ведомство

В министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области прошло первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав потребителей. Участники обсудили итоги работы в данной сфере в 2016 году и планы на 2017 год, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января текущего года. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве.



В министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области прошло первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав потребителей. Участники обсудили итоги работы в данной сфере в 2016 году и планы на 2017 год, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января текущего года. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве.

«Сахалинуголь-6» задолжал за электричество 52 миллиона рублей

Компания «Сахалинуголь-6» нарушила режим ограниченного энергоснабжения, который был введен из-за многомиллионной задолженности за потребленную электроэнергию. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.22 КоАП РФ. Теперь организации предстоит заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».



Компания «Сахалинуголь-6» нарушила режим ограниченного энергоснабжения, который был введен из-за многомиллионной задолженности за потребленную электроэнергию. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.22 КоАП РФ. Теперь организации предстоит заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».



В ПСК «Сахалин» выявлены финансовые нарушения почти на 300 миллионов рублей

Многократно завышенные премии и различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес-классом. Эти и другие вопиющие факты растраты бюджетных средств выявлены в ходе проверки деятельности спортивного клуба министерством финансов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.



Многократно завышенные премии и различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес-классом. Эти и другие вопиющие факты растраты бюджетных средств выявлены в ходе проверки деятельности спортивного клуба министерством финансов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.

В островном регионе впервые пройдет первенство ДФО по кикбоксингу

С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.



С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.

На корсаковской трассе задержали машину с непонятным веществом

Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.



Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.

Этапы Кубка России по акробатическому сноуборду пройдут в Южно-Сахалинске

С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

«Горный воздух» сделал немного дешевле проезд по канатной дороге

С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.



С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.

Более 50 тысяч человек подали заявки на получение «дальневосточного гектара»

В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».



В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».

Островные спортивные гимнасты привезли третье командное место с чемпионата ДФО

В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.



В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.

Мэрия сахалинской столицы приглашает на встречу малые народы Севера

Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.



Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

Сахалинцев порадовали шедеврами старинной музыки

В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.



В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.

Полицейские раскрыли кражу имущества на 120 тысяч рублей

Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.



Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.

На таксиста, не вернувшего телефон пассажирки, возбудили уголовное дело

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.



В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.

Сахалинские льготники просят заранее компенсировать им поездки на лечение

Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».



Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».

Сахалинских чиновников ждут проверки на коррупцию

Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.



Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.

Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках

ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).



ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках. До 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).