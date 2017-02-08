Дворовые хоккейные команды Сахалина и Курил борются за путевку в Сочи

На Сахалине стартовал уже 13 по счету областной финальный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни - Золотая шайба». 12 лучших детских хоккейных дружин - чемпионы своих муниципалитетов - собрались в Макарове. Здесь они в течение шести дней определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) и разыграют единственную путевку в олимпийский Сочи на всероссийский финал «Золотой шайбы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской любительской хоккейной лиге «Спорт против подворотни».

С 2005 года по одному разу сильнейшие детские хоккейные команды принимали Поронайск, Холмск и Южно-Сахалинск, девять финалов прошли в Макарове.

- Мы бесконечно благодарны макаровчанам - тренерам, местной администрации, волонтерам - за постоянную поддержку проекта, - сказал автор турнира Андрей Хапочкин. - Я помню, как в 2005 году за ночь поставили деревянную коробку, а первые семь дворовых команд - у долинцев даже коньков не было - вышли на лед. Так на Сахалине возрождалась легендарная «Золотая шайба».

Макаровчане всегда стараются устроить для участников команд настоящий праздник и лучшие по районным меркам условия: хорошие номера в гостинице и рабочем общежитии, отличное питание, ежедневная баня и вечерний досуг. По традиции отличным подарком для всех гостей стала церемония открытия турнира, в ходе которой детские творческие коллективы Макаровского района подарили болельщикам несколько концертных номеров, а организаторов угостили домашним хлебом-солью.

- Понимаем, как дорого проведение таких соревнований - аренда льда, расценки в гостиницах Южно-Сахалинска - и всегда идем навстречу оргкомитету проекта «Спорт против подворотни», - поделился впечатлениями мэр Макаровского района Андрей Красковский. - Сейчас у нас полным ходом идет допроектирование первого в районе ледового крытого комплекса и хочется верить, что юбилейный 10-й по счету турнир дворовых команд по хоккею на нашей территории пройдет уже на его искусственном льду.

Пока инженеры и специалисты мэрии и Минспорта дорабатывают новый проект макаровского ледового спорткомплекса, юные хоккеисты играют на деревянной дворовой коробке.

Двенадцать команд поделены жребием на две подгруппы и по итогам группового этапа четыре сильнейшие дружины, занявшие в своих подгруппах первое и второе места, продолжат борьбу за золотые медали по системе плей-офф.

После первых двух дней соревнований специалисты Сахалинской федерации хоккея отдают предпочтение четырем коллективам - командам из Ноглик, Южно-Сахалинска, Макарова и Холмска.

По графику игр в группе «А» вчера сошлись именно «Ногликские Медведи» и макаровская «Виктория», а в группе «В» южносахалинский «Кристалл» встретился с «Чеховскими Медведями» из Холмского района. Результаты этих игр должны были определить судьбу первого места в каждой из подгрупп и более «слабого» союзника в полуфинале.

В первой игре весь боевой настрой молодых и быстрых макаровчан разбился о практически непроходимые оборонительные редуты «медведей». Имея подавляющее превосходство в физических габаритах, первая пятерка «Ногликских Медведей» довольно спокойно пресекала все атаки хозяев площадки, а атакующий тандем двух Д - Данила Плахута и Даниила Лампадова - четырежды зажигал красный свет за воротами отличного вратаря «Виктории» Андрея Колоницы - 4:1, победа «Ногликских Медведей».

- Немного не справились с волнением наши лидеры, - скакзал тренер «Виктории» «Дмитрий Чекин». - Забей Максим Ревуцкий не одну шайбу и реализуй четыре выхода в один-в-один и все могло повернуться в нашу пользу. Но турнир только начался, будем биться за золотые медали.

В споре южносахалинского «Кристалла» и холмских «Чеховских Медведей» настоящим камнем преткновения для воспитанников Дмитрия Евдокимова стала блестящая игра в воротах голкипера «чехов» Ускена Атантаева. К середине матча на информационном табло, бережно охраняемом девчатами-хоккеистками женской команды «Виктория», горели сенсационные «0:0».

Спасением для фаворита соревнований стали точные броски Артема Полякова и Федора Кормачева в конце второго периода. В третьей пятнадцатиминутке окончательный итог матча подвел еще один точный бросок Артема Полякова - 3:0, победа «Кристалла».

- Немного не хватило свежести в концовке игры и хоккейная удача отвернулась от нашего нападающего Глеба Бондаренко, - поделился впечатлениями от игры тренер «Чеховских Медведей» Олег Сизанков. - Надо отдать должное голкиперу «Кристалла». Если бы не отличная игра Алексея Носкова, исход матча был бы другим.

Настоящим маленьким подвигом стало участие в турнире мальчишек из Южно-Курильска. Подопечные Олега Молодкина и Сергея Богатырева больше двух суток добирались до Сахалина, а едва приехав в Макаров, уже через час бились с невельским «Океаном» и даже открыли счет после броска Данилы Неродовского. Но в дальнейшем усталость взяла свое и во втором и третьем периодах южнокурильские «Белые Медведи» не устояли под натиском лидера детской хоккейной лиги. Пять точных атак Евгения Чанчикова принесли невельчанам победу со счетом 5:1.

В других матчах первого и второго туров арбитры ахалинской федерации хоккея Анатолий Рыков и Евгений Норко зафиксировали следующие результаты:

Первый тур.

Поронайск - Ноглики - 1:19 (0:5; 1:7; 0:7)

Тымовск - Макаров - 2:10 (0:2; 1:3; 1:5)

Долинск - Смирных - 2:4 (2:2; 0:0; 0:2)

Невельск- Холмск - 4:9 (0:3; 3:3; 1:3)

Южно-Курильск - Оха, игра перенесена

Южно-Сахалинск - Анива - 18:0 (7:0; 7:0; 4:0)

Второй тур.

Долинск - Поронайск - 5:7 (1:2; 2:3; 2:2)

Тымовск- Смирных - 7:1 (3:1; 1:0; 3:0)

Макаров - Ноглики - 1:4 (0:2; 0:0; 1:2)

Невельск- Южно-Курильск - 5:1 (1:1; 1:0; 3:0)

Южно-Сахалинск - Холмск - 3:0 (0:0; 2:0; 1:0)

Анива - Оха - 14:0 (8:0; 2:0; 4:0)

Долинск - Тымовск - 0:5 (0:1; 0:3; 0:1)

Невельск - Южно- Сахалинск - 0:7 (0:1; 0:4; 0:2)

Южно-Курильск - Оха - 15:0 (3:0; 7:0; 5:0)

Расписание и все результаты игр можно посмотреть на сайте сахалинской федерации хоккея: slhl65.ru