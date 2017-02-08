Дворовые хоккейные команды Сахалина и Курил борются за путевку в Сочи

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Сегодня в Южно-Курильском районе начал работать первый плавательный бассейн, недавно введенный в эксплуатацию. В режиме свободного плавания в нем занимаются взрослые дети. За безопасностью на воде следят тренеры-инструкторы, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал уже 13 по счету областной финальный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба». 12 лучших детских хоккейных дружин – чемпионы своих муниципалитетов - собрались в Макарове. Здесь они в течение шести дней определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) и разыграют единственную путевку в олимпийский Сочи на всероссийский финал «Золотой шайбы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской любительской хоккейной лиге «Спорт против подворотни».
Сегодня в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16:10. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 2 по 6 февраля в Комсомольск-на-Амуре состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись больше 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области прошло первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав потребителей. Участники обсудили итоги работы в данной сфере в 2016 году и планы на 2017 год, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января текущего года. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве.
Компания «Сахалинуголь-6» нарушила режим ограниченного энергоснабжения, который был введен из-за многомиллионной задолженности за потребленную электроэнергию. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.22 КоАП РФ. Теперь организации предстоит заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
В ПСК «Сахалин» выявлены финансовые нарушения почти на 300 миллионов рублей
Многократно завышенные премии и различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес-классом. Эти и другие вопиющие факты растраты бюджетных средств выявлены в ходе проверки деятельности спортивного клуба министерством финансов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.
Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.
С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.
В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».
В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.
Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.
В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.
Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.
В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.
Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».
Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.
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На Сахалине стартовал уже 13 по счету областной финальный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни - Золотая шайба». 12 лучших детских хоккейных дружин - чемпионы своих муниципалитетов - собрались в Макарове. Здесь они в течение шести дней определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) и разыграют единственную путевку в олимпийский Сочи на всероссийский финал «Золотой шайбы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской любительской хоккейной лиге «Спорт против подворотни».
С 2005 года по одному разу сильнейшие детские хоккейные команды принимали Поронайск, Холмск и Южно-Сахалинск, девять финалов прошли в Макарове.
- Мы бесконечно благодарны макаровчанам - тренерам, местной администрации, волонтерам - за постоянную поддержку проекта, - сказал автор турнира Андрей Хапочкин. - Я помню, как в 2005 году за ночь поставили деревянную коробку, а первые семь дворовых команд - у долинцев даже коньков не было - вышли на лед. Так на Сахалине возрождалась легендарная «Золотая шайба».
Макаровчане всегда стараются устроить для участников команд настоящий праздник и лучшие по районным меркам условия: хорошие номера в гостинице и рабочем общежитии, отличное питание, ежедневная баня и вечерний досуг. По традиции отличным подарком для всех гостей стала церемония открытия турнира, в ходе которой детские творческие коллективы Макаровского района подарили болельщикам несколько концертных номеров, а организаторов угостили домашним хлебом-солью.
- Понимаем, как дорого проведение таких соревнований - аренда льда, расценки в гостиницах Южно-Сахалинска - и всегда идем навстречу оргкомитету проекта «Спорт против подворотни», - поделился впечатлениями мэр Макаровского района Андрей Красковский. - Сейчас у нас полным ходом идет допроектирование первого в районе ледового крытого комплекса и хочется верить, что юбилейный 10-й по счету турнир дворовых команд по хоккею на нашей территории пройдет уже на его искусственном льду.
Пока инженеры и специалисты мэрии и Минспорта дорабатывают новый проект макаровского ледового спорткомплекса, юные хоккеисты играют на деревянной дворовой коробке.
Двенадцать команд поделены жребием на две подгруппы и по итогам группового этапа четыре сильнейшие дружины, занявшие в своих подгруппах первое и второе места, продолжат борьбу за золотые медали по системе плей-офф.
После первых двух дней соревнований специалисты Сахалинской федерации хоккея отдают предпочтение четырем коллективам - командам из Ноглик, Южно-Сахалинска, Макарова и Холмска.
По графику игр в группе «А» вчера сошлись именно «Ногликские Медведи» и макаровская «Виктория», а в группе «В» южносахалинский «Кристалл» встретился с «Чеховскими Медведями» из Холмского района. Результаты этих игр должны были определить судьбу первого места в каждой из подгрупп и более «слабого» союзника в полуфинале.
В первой игре весь боевой настрой молодых и быстрых макаровчан разбился о практически непроходимые оборонительные редуты «медведей». Имея подавляющее превосходство в физических габаритах, первая пятерка «Ногликских Медведей» довольно спокойно пресекала все атаки хозяев площадки, а атакующий тандем двух Д - Данила Плахута и Даниила Лампадова - четырежды зажигал красный свет за воротами отличного вратаря «Виктории» Андрея Колоницы - 4:1, победа «Ногликских Медведей».
- Немного не справились с волнением наши лидеры, - скакзал тренер «Виктории» «Дмитрий Чекин». - Забей Максим Ревуцкий не одну шайбу и реализуй четыре выхода в один-в-один и все могло повернуться в нашу пользу. Но турнир только начался, будем биться за золотые медали.
В споре южносахалинского «Кристалла» и холмских «Чеховских Медведей» настоящим камнем преткновения для воспитанников Дмитрия Евдокимова стала блестящая игра в воротах голкипера «чехов» Ускена Атантаева. К середине матча на информационном табло, бережно охраняемом девчатами-хоккеистками женской команды «Виктория», горели сенсационные «0:0».
Спасением для фаворита соревнований стали точные броски Артема Полякова и Федора Кормачева в конце второго периода. В третьей пятнадцатиминутке окончательный итог матча подвел еще один точный бросок Артема Полякова - 3:0, победа «Кристалла».
- Немного не хватило свежести в концовке игры и хоккейная удача отвернулась от нашего нападающего Глеба Бондаренко, - поделился впечатлениями от игры тренер «Чеховских Медведей» Олег Сизанков. - Надо отдать должное голкиперу «Кристалла». Если бы не отличная игра Алексея Носкова, исход матча был бы другим.
Настоящим маленьким подвигом стало участие в турнире мальчишек из Южно-Курильска. Подопечные Олега Молодкина и Сергея Богатырева больше двух суток добирались до Сахалина, а едва приехав в Макаров, уже через час бились с невельским «Океаном» и даже открыли счет после броска Данилы Неродовского. Но в дальнейшем усталость взяла свое и во втором и третьем периодах южнокурильские «Белые Медведи» не устояли под натиском лидера детской хоккейной лиги. Пять точных атак Евгения Чанчикова принесли невельчанам победу со счетом 5:1.
В других матчах первого и второго туров арбитры ахалинской федерации хоккея Анатолий Рыков и Евгений Норко зафиксировали следующие результаты:
Первый тур.
Поронайск - Ноглики - 1:19 (0:5; 1:7; 0:7)
Тымовск - Макаров - 2:10 (0:2; 1:3; 1:5)
Долинск - Смирных - 2:4 (2:2; 0:0; 0:2)
Невельск- Холмск - 4:9 (0:3; 3:3; 1:3)
Южно-Курильск - Оха, игра перенесена
Южно-Сахалинск - Анива - 18:0 (7:0; 7:0; 4:0)
Второй тур.
Долинск - Поронайск - 5:7 (1:2; 2:3; 2:2)
Тымовск- Смирных - 7:1 (3:1; 1:0; 3:0)
Макаров - Ноглики - 1:4 (0:2; 0:0; 1:2)
Невельск- Южно-Курильск - 5:1 (1:1; 1:0; 3:0)
Южно-Сахалинск - Холмск - 3:0 (0:0; 2:0; 1:0)
Анива - Оха - 14:0 (8:0; 2:0; 4:0)
Долинск - Тымовск - 0:5 (0:1; 0:3; 0:1)
Невельск - Южно- Сахалинск - 0:7 (0:1; 0:4; 0:2)
Южно-Курильск - Оха - 15:0 (3:0; 7:0; 5:0)
Расписание и все результаты игр можно посмотреть на сайте сахалинской федерации хоккея: slhl65.ru
Сегодня в Южно-Курильском районе начал работать первый плавательный бассейн, недавно введенный в эксплуатацию. В режиме свободного плавания в нем занимаются взрослые дети. За безопасностью на воде следят тренеры-инструкторы, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал уже 13 по счету областной финальный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба». 12 лучших детских хоккейных дружин – чемпионы своих муниципалитетов - собрались в Макарове. Здесь они в течение шести дней определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) и разыграют единственную путевку в олимпийский Сочи на всероссийский финал «Золотой шайбы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской любительской хоккейной лиге «Спорт против подворотни».
Сегодня в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16:10. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 2 по 6 февраля в Комсомольск-на-Амуре состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись больше 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области прошло первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав потребителей. Участники обсудили итоги работы в данной сфере в 2016 году и планы на 2017 год, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января текущего года. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве.
Компания «Сахалинуголь-6» нарушила режим ограниченного энергоснабжения, который был введен из-за многомиллионной задолженности за потребленную электроэнергию. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.22 КоАП РФ. Теперь организации предстоит заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
В ПСК «Сахалин» выявлены финансовые нарушения почти на 300 миллионов рублей
Многократно завышенные премии и различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес-классом. Эти и другие вопиющие факты растраты бюджетных средств выявлены в ходе проверки деятельности спортивного клуба министерством финансов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.
Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.
С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.
В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».
В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.
Представителей коренных народов Севера приглашают на общественную встречу. Общественная встреча и индивидуальные консультации 10 февраля состоятся в администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.
В концертном зале «Комсомолец» прошел концерт гитариста-виртуоза Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet». Музыкант с мировым именем хорошо знаком сахалинской публике: нынешний его приезд стал 4-м по счету.
Сотрудники сахалинского управления уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей. О преступлении, совершенном в ноябре минувшего года, полицейским стало известно в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Новое, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре региональной полиции.
В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о пропаже телефона обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что накануне, возвращаясь домой поздним вечером, она воспользовалась услугой такси. Когда потерпевшая добралась до нужного адреса, то и обнаружила, что при ней нет дорогостоящего смартфона.
Сахалинские пенсионеры-дети войны озаботились вопросом компенсации им части затрат на приобретаемые путевки до выезда в оздоровительные и лечебные учреждения. Как правило, региональные власти 50% стоимости путёвки возмещают льготной группе населения после того, как по приезду отдыхающие возвращают «отрывной талон» от путёвки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении общества «Знание».
Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил.
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