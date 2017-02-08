В Южно-Курильском районе открылся бассейн

Сегодня в Южно-Курильском районе начал работать первый плавательный бассейн, недавно введенный в эксплуатацию. В режиме свободного плавания в нем занимаются взрослые дети. За безопасностью на воде следят тренеры-инструкторы, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

По сведениям регионального министерства спорта и молодежной политики, в дальнейшем в спортивно-оздоровительном комплексе, включающем в себя 25-метровый плавательный бассейн, будут проводиться уроки физической культуры для школьников. Здесь организуют работу спортивных секций, подготовку к сдаче нормативов комплекса «ГТО», а также тренировки для всех желающих.

Средства на строительство спортивно-оздоровительного комплекса выделялись в рамках целевой программы социально-экономического развития Курильских островов из федеральной и региональной казны. Общая площадь здания - 1 тысяча 900 квадратных метров. Плавательный бассейн расположен на втором этаже. Подогрев и высококачественную фильтрацию воды обеспечивает оборудование, произведенное в Испании. Также комплекс включает в себя просторный тренажерный зал с полным набором оборудования, раздевалки, санузлы, душевые кабины и кафе. Представителям маломобильных групп населения подняться на второй этаж здания поможет лифт.

- Теперь у жителей района появилась возможность заниматься физкультурой, в том числе и плаванием, в очень комфортных условиях, - сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков, вернувшийся из командировки в Южно-Курильский район, в рамках которой он проинспектировал, в частности, и работу спортивных объектов. - Уверен, что новый объект станет центром притяжения для многих курильчан.

В последнее время, отметил Александр Житков, спортивная инфраструктура Южно-Курильского городского округа развивается высокими темпами. На территории райогна возведены несколько уличных спортивных площадок. Прошедшей осенью в селе Малокурильском на острове Шикотан в эксплуатацию ввели еще один спортивный комплекс. В его состав входят два зала - универсальный для игровых видов спорта и тренажерный. Также на острове появились два хоккейных корта. Один в селе Крабозаводском, другой в Малокурильском. Оба корта обеспечены освещением, которое позволяет проводить тренировки и игры в вечерние часы, а также теплыми раздевалками.