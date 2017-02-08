Сахалинские студенты могут ездить в пригородных поездах за полцены

В пассажирской компании «Сахалин» продолжают действовать 50 % скидки для проезда в поездах пригородного сообщения. На льготу могут рассчитывать учащиеся очной формы обучения (студенты) образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Также пассажирская компания «Сахалин» предлагает абонементные билеты, которые «ежедневно» действуют во все дни недели в течение нескольких месяцев или дней, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».



В пассажирской компании «Сахалин» продолжают действовать 50 % скидки для проезда в поездах пригородного сообщения. На льготу могут рассчитывать учащиеся очной формы обучения (студенты) образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Также пассажирская компания «Сахалин» предлагает абонементные билеты, которые «ежедневно» действуют во все дни недели в течение нескольких месяцев или дней, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».

Сахалинцы смогут сдать нормативы «ГТО» на «Лыжне России»

11 февраля в селе Троицкое Анивского района в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование комплексом ГТО. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



11 февраля в селе Троицкое Анивского района в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование комплексом ГТО. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские тхэквондисты покажут мастерство на соревнованиях в Турции

С 10 по 14 февраля в турецком городе Анталья пройдут престижные международные соревнования по тхэквондо WTF «Turkish Open – 2017». Ожидается, что его участниками станут свыше 1 тысячи 500 спортсменов, среди которых будут члены национальных сборных команд различных стран мира. Они разыграют медали в разделе «керуги» (контактный поединок) среди взрослых, юниоров и кадетов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



С 10 по 14 февраля в турецком городе Анталья пройдут престижные международные соревнования по тхэквондо WTF «Turkish Open – 2017». Ожидается, что его участниками станут свыше 1 тысячи 500 спортсменов, среди которых будут члены национальных сборных команд различных стран мира. Они разыграют медали в разделе «керуги» (контактный поединок) среди взрослых, юниоров и кадетов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Гость обокрал жениха на свадьбе в Александровске-Сахалинском

В конце минувшего года в Александровск-Сахалинском молодожены отмечали дома второй день бракосочетания. На торжество пришло множество гостей, чтобы поздравить пару. Когда все тосты были позади и гости разошлись, супруг заметил, что у него пропал сотовый телефон. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Чем закончилась история ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.



В конце минувшего года в Александровск-Сахалинском молодожены отмечали дома второй день бракосочетания. На торжество пришло множество гостей, чтобы поздравить пару. Когда все тосты были позади и гости разошлись, супруг заметил, что у него пропал сотовый телефон. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Чем закончилась история ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра рассказали третьеклассникам о жизни Александра Пушкина

В преддверии дня памяти Александра Сергеевича Пушкина артисты Чехов-центра провели творческий урок для учеников третьего класса начальной общеобразовательной школы № 7, посвященный жизни и творчеству великого писателя и поэта. Школьникам рассказали важные вехи биографии Пушкина: с любопытством ребята слушали про детство маленького Саши, его родителей, любимую няню Арину Родионовну, про лицейские годы, про творчество, знакомство с первой красавицей Натальей Гончаровой и, конечно, про судьбоносную дуэль. Рассказ артисты перемежали чтением стихотворений, сказок и исполнением песен. Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.



В преддверии дня памяти Александра Сергеевича Пушкина артисты Чехов-центра провели творческий урок для учеников третьего класса начальной общеобразовательной школы № 7, посвященный жизни и творчеству великого писателя и поэта. Школьникам рассказали важные вехи биографии Пушкина: с любопытством ребята слушали про детство маленького Саши, его родителей, любимую няню Арину Родионовну, про лицейские годы, про творчество, знакомство с первой красавицей Натальей Гончаровой и, конечно, про судьбоносную дуэль. Рассказ артисты перемежали чтением стихотворений, сказок и исполнением песен. Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.

В Южно-Курильском районе открылся бассейн

Сегодня в Южно-Курильском районе начал работать первый плавательный бассейн, недавно введенный в эксплуатацию. В режиме свободного плавания в нем занимаются взрослые дети. За безопасностью на воде следят тренеры-инструкторы, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.



Сегодня в Южно-Курильском районе начал работать первый плавательный бассейн, недавно введенный в эксплуатацию. В режиме свободного плавания в нем занимаются взрослые дети. За безопасностью на воде следят тренеры-инструкторы, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Дворовые хоккейные команды Сахалина и Курил борются за путевку в Сочи

На Сахалине стартовал уже 13 по счету областной финальный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба». 12 лучших детских хоккейных дружин – чемпионы своих муниципалитетов - собрались в Макарове. Здесь они в течение шести дней определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) и разыграют единственную путевку в олимпийский Сочи на всероссийский финал «Золотой шайбы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской любительской хоккейной лиге «Спорт против подворотни».



На Сахалине стартовал уже 13 по счету областной финальный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба». 12 лучших детских хоккейных дружин – чемпионы своих муниципалитетов - собрались в Макарове. Здесь они в течение шести дней определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) и разыграют единственную путевку в олимпийский Сочи на всероссийский финал «Золотой шайбы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской любительской хоккейной лиге «Спорт против подворотни».

В Южно-Сахалинске пройдут областные соревнования по плаванию

Сегодня в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16:10. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Сегодня в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16:10. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские воздушные акробаты представят область на всероссийских соревнованиях

С 2 по 6 февраля в Комсомольск-на-Амуре состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись больше 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



С 2 по 6 февраля в Комсомольск-на-Амуре состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись больше 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинская легкоатлетка стала четвертой на первенстве России в Новочебоксарске

В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Специалисты сахалинского Роспотребнадзора объяснили новые правила обращения в ведомство

В министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области прошло первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав потребителей. Участники обсудили итоги работы в данной сфере в 2016 году и планы на 2017 год, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января текущего года. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве.



В министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области прошло первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав потребителей. Участники обсудили итоги работы в данной сфере в 2016 году и планы на 2017 год, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января текущего года. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве.

«Сахалинуголь-6» задолжал за электричество 52 миллиона рублей

Компания «Сахалинуголь-6» нарушила режим ограниченного энергоснабжения, который был введен из-за многомиллионной задолженности за потребленную электроэнергию. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.22 КоАП РФ. Теперь организации предстоит заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».



Компания «Сахалинуголь-6» нарушила режим ограниченного энергоснабжения, который был введен из-за многомиллионной задолженности за потребленную электроэнергию. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.22 КоАП РФ. Теперь организации предстоит заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».



В ПСК «Сахалин» выявлены финансовые нарушения почти на 300 миллионов рублей

Многократно завышенные премии и различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес-классом. Эти и другие вопиющие факты растраты бюджетных средств выявлены в ходе проверки деятельности спортивного клуба министерством финансов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.



Многократно завышенные премии и различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес-классом. Эти и другие вопиющие факты растраты бюджетных средств выявлены в ходе проверки деятельности спортивного клуба министерством финансов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.

В островном регионе впервые пройдет первенство ДФО по кикбоксингу

С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.



С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов. Соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.

На корсаковской трассе задержали машину с непонятным веществом

Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.



Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.

Этапы Кубка России по акробатическому сноуборду пройдут в Южно-Сахалинске

С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

«Горный воздух» сделал немного дешевле проезд по канатной дороге

С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.



С сегодняшнего дня подешевел проезд на канатной дороге комплекса «Горный воздух». Речь идет о подъеме со средней на верхнюю площадку – если ранее он оплачивался так же, как и с нижней на среднюю, то теперь при соблюдении одного условия будет бесплатным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре комплекса.

Более 50 тысяч человек подали заявки на получение «дальневосточного гектара»

В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».



В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар».

Островные спортивные гимнасты привезли третье командное место с чемпионата ДФО

В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.



В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалина.