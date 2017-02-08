8 февраля 2017 г., 20:11

Тымовчанка может сесть на год за уклонение от алиментов

В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Женщина нигде не работает, на учете в центре занятости не состоит, но при этом давала обязательства являться в отдел и предоставлять документы, подтверждающие оплату алиментов, которые в итоге нарушала. Ранее она была неоднократно судима по части 1 статьи 157 УК РФ, а также привлекалась по статье 5.35.1 КоАП РФ. В связи с игнорированием сахалинкой своих обязательств и извещений о явке на прием судебный пристав-исполнитель пришел по месту прописки должницы.

Родственники неплательщицы, проживающие с ней по одному адресу, пытались ввести представителей ведомства в заблуждение, сказав, что она может находиться в квартире своего сожителя. Не поверив на слово, служитель закона обнаружил в одной из комнат нерадивую мать, которая пряталась под кроватью. В ходе осмотра жилого помещения имущество, на которое можно было обратить взыскание, не установлено. Для дачи объяснений и получения процессуальных документов женщине было предложено проехать в отдел судебных приставов, на что она ответила отказом. Подобное воспрепятствование законным требованиям судебного пристава послужило основанием для составления протокола об административном правонарушении по статье 17.8 КоАП РФ. Однако это не оказало на гражданку никакого влияния. Лишь предупреждение о возможности применения физической силы в соответствии со статьей 15 ФЗ № 118 побудило её проследовать в служебную машину.

В районом отделе судебный пристав-исполнитель опросил должницу о невыплате алиментов. На основании ее объяснений и материалов исполнительного производства, свидетельствующих о стойком нежелании матери выплачивать алименты, дознаватель отдела судебных приставов по Тымовскому району возбудил в отношении женщины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ. В случае вынесения обвинительного приговора неплательщице грозит до одного года лишения свободы.