Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду

Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской коммунальной компании, «извещения», которые распространяются по жилым домам, доводят до сведения, что приборы учета воды имеют межповерочный интервал и якобы нуждаются в метрологической поверке. Сообщается и о якобы «утвержденном графике проведения коллективной поверки приборов учета воды в доме». Указывается срок, в который будут производиться работы.

Извещения оформляются в виде официального документа, снабжены штрих кодом, содержат ссылки на законодательные акты и информацию о повышении тарифов, не всегда соответствующую действительности. Также на дверях подъездов и информационных досках вывешиваются объявления о плановых заменах и поверках индивидуальных приборов учета. Для убедительности приводятся названия организаций, предлагающих вышеуказанные услуги: «УчетСервис», «Учетсервис», «Единый городской центр обслуживания ЖКХ» и «Единая городская служба установки счетчиков воды». Эти фирмы не имеют аккредитации на производство работ по поверке приборов учета и не относятся к муниципальным службам.

Чаще всего на такую уловку попадаются законопослушные пенсионеры, которые спешат заменить прибор учета. С потребителями заключаются «договоры» и «акты», фактически не обязывающие исполнителя ни к чему. Люди платят порядка 5 тысяч рублей за замену счетчика, хотя возможно достаточно было просто провести его поверку специализированной организацией. В сахалинской коммунальной компании напомнили, что сроки поверки указаны в техпаспортах ИПУ. На Сахалине распространены счетчики холодной и горячей воды с шестилетним периодом поверки и сроком службы в 12 лет. Кроме того, собственнику придется заплатить еще и за самовольный демонтаж приборов учета и нарушение контрольных пломб «СКК», поскольку такие действия расцениваются как вмешательство третьих лиц в работу прибора учета.

Таким образом, «Единая городская служба установки счетчиков воды» вынуждает человека заплатить трижды: за ненужную замену счетчиков, за начисление по нормативу в десятикратном размере (за самовольное вмешательство) и за переопломбировку по демонтированному прибору учета в размере 1 тысячи 300 рублей. Опломбирование прибора учета производится исключительно контролером «СКК», который оформляет соответствующий акт. Плата за это не взимается.

Отметим, что такая «схема» по выманиванию денег у населения в сфере оборудования жилых помещений индивидуальными приборами учета используется не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах России.

В этой связи специалисты Сахалинской Коммунальной Компании разъясняют правовые и технические нюансы, связанные с эксплуатацией индивидуальных приборов учета.

Установка индивидуальных приборов учета, их обслуживание, ремонт и поверка лежат на плечах потребителя и осуществляется за его счет. (Постановление правительства РФ от от 6 мая 2011 г. N 354 VII. Порядок учета коммунальных услуг с использованием приборов учета, основания и порядок проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний)

Прибор учета, не прошедший своевременно процедуру поверки, считается вышедшим из строя, и при начислении платы за потребленный ресурс с марта 2017 года будет применен коэффициент 1,5, то есть стоимость услуг будет рассчитываться по формуле: количество зарегистрированных в квартире х норматив х повышающий коэффициент х тариф.

Потребитель обязан ежемесячно передавать показания счетчиков по сети «Интернет» или по телефонам (они указаны в счете на оплату услуг «ГИАЦ»). При непередаче показаний свыше трех месяцев расчет производится по нормативам потребления коммунальных услуг и в дальнейшем, при передаче показаний перерасчет не производится, а переданные показания служат отсчетными для дальнейшего учета потребления услуг.

Кроме того, потребитель также обязан допускать сотрудников «СКК» к приборам учета для снятия контрольных показаний и обследования их технического состояния при наличии у проверяющего служебного удостоверения (не чаще одного раза в три месяца). При отказе в допуске к приборам учета расчет платы производится по нормативам потребления услуг с учетом повышающего коэффициента.

Приборы учета воды нуждаются в периодических поверках. Срок поверки каждого прибора индивидуален, он устанавливается заводом-изготовителем и указан в техпаспорте. Именно на них следует ориентироваться при решении вопроса о необходимости проведения поверки и замены.

Типы индивидуальных приборов учета № п/п Наименование ИПУ № в Госреестре Срок свидетельства межповерочный интервалл 1 ВСКМ-90-15 32539-11 31.10.2016 6 лет 2 СВКМ-15 У 57034-14 08.04.2019 6 лет 3 СГВ-15 16078-13 17.05.2018 6 лет 4 СВУ-15 46597-11 01.04.2016 6 лет 5 MKU (MINKOR) 56505-14 13.02.2019 6 лет 6 УВС-15 Г 47204-11 13.07.2016 4 года 7 СВК-15 Г 49316-12 26.03.2017 4 года 8 СВК 15-3-2 61399-15 01.09.2020 6 лет 9 ВСГ-15-02 23648-07 01.11.2012 6 лет 10 СВ-15 Г 54835-13 10.09.2018 5 лет 11 КВУ 1,5 49152-12 24.02.2017 5 лет 12 СВКМ-15 У 57034-14 08.04.2019 6 лет 13 VLF 58362-14 29.08.2019 6 лет 15 ARZAMAS 15-3-2 13869-02 01.12.2007 4 года 16 WFW20 37584-08 01.05.2013 4 года

Типы индивидуальных приборов учета под пунктами 12 и 13 наиболее часто устанавливаются в Южно-Сахалинске.

Список лиц, имеющих право на осуществление деятельности по поверке водосчетчиков представлен на сайте Росаккредитации. Свидетельства о поверке, выданные организацией не имеющей аккредитации на проведение данного вида деятельности, являются недействительными.

Государственную поверку водосчетчиков, у которых закончился межповерочный интервал, на территории Сахалинской области вправе производить только федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Сахалинской области» (Сахалинский ЦСМ), тел. 72-05-92 и ООО «Учет-Сервис» (не путать с другими учетсервисами!), тел.: 72-28-13 и 60-14-25.

Существует два способа поверки: по месту эксплуатации на дому или в метрологической лаборатории. В первом случае поверка проводится при помощи переносной поверочной установки без демонтажа счетчиков. Процесс занимает 20-30 минут. Стоит такая услуга 950 рублей. При лабораторной поверке приборы необходимо демонтировать.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку. Информация о соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале, а также монтажные схемы подключения, требования к условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в паспорте прибора учета.

Для регистрации индивидуального прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, необходимо подать заявку в отдел по работе с индивидуальными приборами учета (водосчетчиками) «СКК» по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26. К заявке необходимо приложить копию технического паспорта на счетчик и копию счета на оплату коммунальных услуг за предшествующий период. При себе иметь: оригинал технического паспорта счетчика и удостоверение личности собственника (ответственного квартиросъемщика) жилого помещения.

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, телефоны: 45-43-13, 72-37-44.

В случае выхода прибора учета из строя следует незамедлительно сообщить в «СКК» (тел.72-37-44, 45-43-13), передать показания прибора учета на момент его поломки (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности).

В случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, следует не менее чем за два рабочих дня также сообщить в «СКК» (тел. 72-37-44, 45-43-13). Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей «СКК», за исключением случаев, когда представитель не явился к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении.

Самовольный демонтаж индивидуального прибора учета и нарушение контрольных пломб запрещены. Это является нарушением положений «Правил предоставления коммунальных услуг» и признается несанкционированным вмешательством в работу прибора учета. В этом случае представитель «СКК» составляет соответствующий акт, а затем производится перерасчет платы за коммунальную услугу по нормативу. Потребителю предъявляется требование о внесении доначисленной суммы за коммунальные услуги. Такой перерасчет делают за период, начиная с даты установления пломб, но не ранее чем с момента проведения предыдущей проверки и не более чем за три месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в его работу, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10 (Постановление правительства РФ от от 6 мая 2011 г. N 354 п. 81 (11)).