Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду

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Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.
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Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской коммунальной компании, «извещения», которые распространяются по жилым домам, доводят до сведения, что приборы учета воды имеют межповерочный интервал и якобы нуждаются в метрологической поверке. Сообщается и о якобы «утвержденном графике проведения коллективной поверки приборов учета воды в доме». Указывается срок, в который будут производиться работы.
Извещения оформляются в виде официального документа, снабжены штрих кодом, содержат ссылки на законодательные акты и информацию о повышении тарифов, не всегда соответствующую действительности. Также на дверях подъездов и информационных досках вывешиваются объявления о плановых заменах и поверках индивидуальных приборов учета. Для убедительности приводятся названия организаций, предлагающих вышеуказанные услуги: «УчетСервис», «Учетсервис», «Единый городской центр обслуживания ЖКХ» и «Единая городская служба установки счетчиков воды». Эти фирмы не имеют аккредитации на производство работ по поверке приборов учета и не относятся к муниципальным службам.
Чаще всего на такую уловку попадаются законопослушные пенсионеры, которые спешат заменить прибор учета. С потребителями заключаются «договоры» и «акты», фактически не обязывающие исполнителя ни к чему. Люди платят порядка 5 тысяч рублей за замену счетчика, хотя возможно достаточно было просто провести его поверку специализированной организацией. В сахалинской коммунальной компании напомнили, что сроки поверки указаны в техпаспортах ИПУ. На Сахалине распространены счетчики холодной и горячей воды с шестилетним периодом поверки и сроком службы в 12 лет. Кроме того, собственнику придется заплатить еще и за самовольный демонтаж приборов учета и нарушение контрольных пломб «СКК», поскольку такие действия расцениваются как вмешательство третьих лиц в работу прибора учета.
Таким образом, «Единая городская служба установки счетчиков воды» вынуждает человека заплатить трижды: за ненужную замену счетчиков, за начисление по нормативу в десятикратном размере (за самовольное вмешательство) и за переопломбировку по демонтированному прибору учета в размере 1 тысячи 300 рублей. Опломбирование прибора учета производится исключительно контролером «СКК», который оформляет соответствующий акт. Плата за это не взимается.
Отметим, что такая «схема» по выманиванию денег у населения в сфере оборудования жилых помещений индивидуальными приборами учета используется не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах России.
В этой связи специалисты Сахалинской Коммунальной Компании разъясняют правовые и технические нюансы, связанные с эксплуатацией индивидуальных приборов учета.
Установка индивидуальных приборов учета, их обслуживание, ремонт и поверка лежат на плечах потребителя и осуществляется за его счет. (Постановление правительства РФ от от 6 мая 2011 г. N 354 VII. Порядок учета коммунальных услуг с использованием приборов учета, основания и порядок проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний)
Прибор учета, не прошедший своевременно процедуру поверки, считается вышедшим из строя, и при начислении платы за потребленный ресурс с марта 2017 года будет применен коэффициент 1,5, то есть стоимость услуг будет рассчитываться по формуле: количество зарегистрированных в квартире х норматив х повышающий коэффициент х тариф.
Потребитель обязан ежемесячно передавать показания счетчиков по сети «Интернет» или по телефонам (они указаны в счете на оплату услуг «ГИАЦ»). При непередаче показаний свыше трех месяцев расчет производится по нормативам потребления коммунальных услуг и в дальнейшем, при передаче показаний перерасчет не производится, а переданные показания служат отсчетными для дальнейшего учета потребления услуг.
Кроме того, потребитель также обязан допускать сотрудников «СКК» к приборам учета для снятия контрольных показаний и обследования их технического состояния при наличии у проверяющего служебного удостоверения (не чаще одного раза в три месяца). При отказе в допуске к приборам учета расчет платы производится по нормативам потребления услуг с учетом повышающего коэффициента.
Приборы учета воды нуждаются в периодических поверках. Срок поверки каждого прибора индивидуален, он устанавливается заводом-изготовителем и указан в техпаспорте. Именно на них следует ориентироваться при решении вопроса о необходимости проведения поверки и замены.
Типы индивидуальных приборов учета
№ п/п
Наименование ИПУ
№ в Госреестре
Срок свидетельства
межповерочный интервалл
1
ВСКМ-90-15
32539-11
31.10.2016
6 лет
2
СВКМ-15 У
57034-14
08.04.2019
6 лет
3
СГВ-15
16078-13
17.05.2018
6 лет
4
СВУ-15
46597-11
01.04.2016
6 лет
5
MKU (MINKOR)
56505-14
13.02.2019
6 лет
6
УВС-15 Г
47204-11
13.07.2016
4 года
7
СВК-15 Г
49316-12
26.03.2017
4 года
8
СВК 15-3-2
61399-15
01.09.2020
6 лет
9
ВСГ-15-02
23648-07
01.11.2012
6 лет
10
СВ-15 Г
54835-13
10.09.2018
5 лет
11
КВУ 1,5
49152-12
24.02.2017
5 лет
12
СВКМ-15 У
57034-14
08.04.2019
6 лет
13
VLF
58362-14
29.08.2019
6 лет
15
ARZAMAS 15-3-2
13869-02
01.12.2007
4 года
16
WFW20
37584-08
01.05.2013
4 года
Типы индивидуальных приборов учета под пунктами 12 и 13 наиболее часто устанавливаются в Южно-Сахалинске.
Список лиц, имеющих право на осуществление деятельности по поверке водосчетчиков представлен на сайте Росаккредитации. Свидетельства о поверке, выданные организацией не имеющей аккредитации на проведение данного вида деятельности, являются недействительными.
Государственную поверку водосчетчиков, у которых закончился межповерочный интервал, на территории Сахалинской области вправе производить только федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Сахалинской области» (Сахалинский ЦСМ), тел. 72-05-92 и ООО «Учет-Сервис» (не путать с другими учетсервисами!), тел.: 72-28-13 и 60-14-25.
Существует два способа поверки: по месту эксплуатации на дому или в метрологической лаборатории. В первом случае поверка проводится при помощи переносной поверочной установки без демонтажа счетчиков. Процесс занимает 20-30 минут. Стоит такая услуга 950 рублей. При лабораторной поверке приборы необходимо демонтировать.
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку. Информация о соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале, а также монтажные схемы подключения, требования к условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в паспорте прибора учета.
Для регистрации индивидуального прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, необходимо подать заявку в отдел по работе с индивидуальными приборами учета (водосчетчиками) «СКК» по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26. К заявке необходимо приложить копию технического паспорта на счетчик и копию счета на оплату коммунальных услуг за предшествующий период. При себе иметь: оригинал технического паспорта счетчика и удостоверение личности собственника (ответственного квартиросъемщика) жилого помещения.
Режим работы: понедельник, вторник, четверг, с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, телефоны: 45-43-13, 72-37-44.
В случае выхода прибора учета из строя следует незамедлительно сообщить в «СКК» (тел.72-37-44, 45-43-13), передать показания прибора учета на момент его поломки (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности).
В случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, следует не менее чем за два рабочих дня также сообщить в «СКК» (тел. 72-37-44, 45-43-13). Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей «СКК», за исключением случаев, когда представитель не явился к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении.
Самовольный демонтаж индивидуального прибора учета и нарушение контрольных пломб запрещены. Это является нарушением положений «Правил предоставления коммунальных услуг» и признается несанкционированным вмешательством в работу прибора учета. В этом случае представитель «СКК» составляет соответствующий акт, а затем производится перерасчет платы за коммунальную услугу по нормативу. Потребителю предъявляется требование о внесении доначисленной суммы за коммунальные услуги. Такой перерасчет делают за период, начиная с даты установления пломб, но не ранее чем с момента проведения предыдущей проверки и не более чем за три месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в его работу, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10 (Постановление правительства РФ от от 6 мая 2011 г. N 354 п. 81 (11)).
Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.
Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы области.
Губернатор Олег Кожемяко устроил южно-сахалинским чиновникам «экскурсию» по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр города Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькали фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
В пассажирской компании «Сахалин» продолжают действовать 50 % скидки для проезда в поездах пригородного сообщения. На льготу могут рассчитывать учащиеся очной формы обучения (студенты) образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Также пассажирская компания «Сахалин» предлагает абонементные билеты, которые «ежедневно» действуют во все дни недели в течение нескольких месяцев или дней, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».
11 февраля в селе Троицкое Анивского района в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование комплексом ГТО. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 10 по 14 февраля в турецком городе Анталья пройдут престижные международные соревнования по тхэквондо WTF «Turkish Open – 2017». Ожидается, что его участниками станут свыше 1 тысячи 500 спортсменов, среди которых будут члены национальных сборных команд различных стран мира. Они разыграют медали в разделе «керуги» (контактный поединок) среди взрослых, юниоров и кадетов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В конце минувшего года в Александровск-Сахалинском молодожены отмечали дома второй день бракосочетания. На торжество пришло множество гостей, чтобы поздравить пару. Когда все тосты были позади и гости разошлись, супруг заметил, что у него пропал сотовый телефон. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Чем закончилась история ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В преддверии дня памяти Александра Сергеевича Пушкина артисты Чехов-центра провели творческий урок для учеников третьего класса начальной общеобразовательной школы № 7, посвященный жизни и творчеству великого писателя и поэта. Школьникам рассказали важные вехи биографии Пушкина: с любопытством ребята слушали про детство маленького Саши, его родителей, любимую няню Арину Родионовну, про лицейские годы, про творчество, знакомство с первой красавицей Натальей Гончаровой и, конечно, про судьбоносную дуэль. Рассказ артисты перемежали чтением стихотворений, сказок и исполнением песен. Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
Сегодня в Южно-Курильском районе начал работать первый плавательный бассейн, недавно введенный в эксплуатацию. В режиме свободного плавания в нем занимаются взрослые дети. За безопасностью на воде следят тренеры-инструкторы, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал уже 13 по счету областной финальный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба». 12 лучших детских хоккейных дружин – чемпионы своих муниципалитетов - собрались в Макарове. Здесь они в течение шести дней определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) и разыграют единственную путевку в олимпийский Сочи на всероссийский финал «Золотой шайбы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской любительской хоккейной лиге «Спорт против подворотни».
Сегодня в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16:10. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 2 по 6 февраля в Комсомольск-на-Амуре состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись больше 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области прошло первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав потребителей. Участники обсудили итоги работы в данной сфере в 2016 году и планы на 2017 год, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января текущего года. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве.
Компания «Сахалинуголь-6» нарушила режим ограниченного энергоснабжения, который был введен из-за многомиллионной задолженности за потребленную электроэнергию. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.22 КоАП РФ. Теперь организации предстоит заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
В ПСК «Сахалин» выявлены финансовые нарушения почти на 300 миллионов рублей
Многократно завышенные премии и различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес-классом. Эти и другие вопиющие факты растраты бюджетных средств выявлены в ходе проверки деятельности спортивного клуба министерством финансов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
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Сотрудники ДПС задержали в районе 8 километра автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 21-летнего водителя Toyota Sprinter. Кроме водителя, в автомобиле находился 24 – летний пассажир. При общении с сотрудниками полиции, пассажир стал заметно нервничать, путаться в ответах, чем вызвал подозрение у автоинспекторов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД.
С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе «Парковой» состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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