9 февраля 2017 г., 10:29

Сахалинские чиновники съездяд за американскими коровами

Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств - министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.

Цель поездки - изучение возможностей для покупки скота молочного направления. В Сахалинской области в рамках территории опережающего социально-экономического развития сельскохозяйственного развития «Южная» реализуются инвестиционные проекты по созданию трех крупных молочно-товарных ферм. Строительство двух из них ведет компания «Грин-Агро» на базе совхозов «Южно-Сахалинский» и «Комсомолец». Каждая - на 1 тысячу 900 голов дойного стада. Еще одну ферму строит совхоз «Корсаковский» в селе Раздольном Корсаковского района. Она рассчитана на тысячу дойных коров.

- Мы намерены изучить возможности приобретения для этих ферм скота молочного направления голштино-фризской породы, - рассказала Тамара Муленкова, первый заместитель министра сельского хозяйства. - США - это одна из стран с понятной и простой логистикой. Транспортировка водным путём может занять до 18 дней.

В Соединённых Штатах накоплен огромный опыт и современные технологии по развитию молочного животноводства с продуктивностью порядка 8-9 тысяч литров молока в год, что почти в два раза превышает сахалинские показатели.

Делегация островного арго-промышленного комплекса планирует провести встречи и посетить предприятия пяти потенциальных поставщиков в трёх штатах: Индиана, Айдахо и Пенсильвания. Члены рабочей группы изучат и проанализируют как состояние поголовья, так и его стоимость. В 2017 году необходимо завезти около 2 тысяч нетелей, а всего для развития молочного животноводства в островном регионе требуется до 5 тысяч голов скота высокой продуктивности.