Артисты Чехов-центра попали в «Золотой фонд кадров России»

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15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.
Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду
Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.
Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы области.
Губернатор Олег Кожемяко устроил южно-сахалинским чиновникам «экскурсию» по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр города Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькали фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
В пассажирской компании «Сахалин» продолжают действовать 50 % скидки для проезда в поездах пригородного сообщения. На льготу могут рассчитывать учащиеся очной формы обучения (студенты) образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Также пассажирская компания «Сахалин» предлагает абонементные билеты, которые «ежедневно» действуют во все дни недели в течение нескольких месяцев или дней, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».
11 февраля в селе Троицкое Анивского района в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование комплексом ГТО. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 10 по 14 февраля в турецком городе Анталья пройдут престижные международные соревнования по тхэквондо WTF «Turkish Open – 2017». Ожидается, что его участниками станут свыше 1 тысячи 500 спортсменов, среди которых будут члены национальных сборных команд различных стран мира. Они разыграют медали в разделе «керуги» (контактный поединок) среди взрослых, юниоров и кадетов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В конце минувшего года в Александровск-Сахалинском молодожены отмечали дома второй день бракосочетания. На торжество пришло множество гостей, чтобы поздравить пару. Когда все тосты были позади и гости разошлись, супруг заметил, что у него пропал сотовый телефон. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Чем закончилась история ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В преддверии дня памяти Александра Сергеевича Пушкина артисты Чехов-центра провели творческий урок для учеников третьего класса начальной общеобразовательной школы № 7, посвященный жизни и творчеству великого писателя и поэта. Школьникам рассказали важные вехи биографии Пушкина: с любопытством ребята слушали про детство маленького Саши, его родителей, любимую няню Арину Родионовну, про лицейские годы, про творчество, знакомство с первой красавицей Натальей Гончаровой и, конечно, про судьбоносную дуэль. Рассказ артисты перемежали чтением стихотворений, сказок и исполнением песен. Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
Сегодня в Южно-Курильском районе начал работать первый плавательный бассейн, недавно введенный в эксплуатацию. В режиме свободного плавания в нем занимаются взрослые дети. За безопасностью на воде следят тренеры-инструкторы, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал уже 13 по счету областной финальный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба». 12 лучших детских хоккейных дружин – чемпионы своих муниципалитетов - собрались в Макарове. Здесь они в течение шести дней определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) и разыграют единственную путевку в олимпийский Сочи на всероссийский финал «Золотой шайбы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской любительской хоккейной лиге «Спорт против подворотни».
Сегодня в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16:10. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 2 по 6 февраля в Комсомольск-на-Амуре состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись больше 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области прошло первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав потребителей. Участники обсудили итоги работы в данной сфере в 2016 году и планы на 2017 год, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января текущего года. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве.
Компания «Сахалинуголь-6» нарушила режим ограниченного энергоснабжения, который был введен из-за многомиллионной задолженности за потребленную электроэнергию. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.22 КоАП РФ. Теперь организации предстоит заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
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Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
Директор Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова Елена Худайбердиева рассказала основные вехи своей биографии, обозначила планы на будущее, поведала об инновациях в работе учреждения. Большая часть статьи была посвящена работникам театра. По мнению директора, самое важное в ее работе - ежедневное общение с людьми, творящими «магию театра».
За восемь лет существования энциклопедии вышло одиннадцать выпусков. Издание примечательно тем, что его героями становятся ведущие руководители и их коллективы учреждений России, специалисты различных сфер и областей деятельности. На страницах энциклопедии - история, достижения, приоритетные направления работы, инновации, заслуги лучших кадров страны в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и др. Тираж составил 20 тысяч экземпляров.
15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.
Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду
Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.
Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы области.
Губернатор Олег Кожемяко устроил южно-сахалинским чиновникам «экскурсию» по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр города Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькали фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
В пассажирской компании «Сахалин» продолжают действовать 50 % скидки для проезда в поездах пригородного сообщения. На льготу могут рассчитывать учащиеся очной формы обучения (студенты) образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Также пассажирская компания «Сахалин» предлагает абонементные билеты, которые «ежедневно» действуют во все дни недели в течение нескольких месяцев или дней, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».
11 февраля в селе Троицкое Анивского района в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование комплексом ГТО. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 10 по 14 февраля в турецком городе Анталья пройдут престижные международные соревнования по тхэквондо WTF «Turkish Open – 2017». Ожидается, что его участниками станут свыше 1 тысячи 500 спортсменов, среди которых будут члены национальных сборных команд различных стран мира. Они разыграют медали в разделе «керуги» (контактный поединок) среди взрослых, юниоров и кадетов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В конце минувшего года в Александровск-Сахалинском молодожены отмечали дома второй день бракосочетания. На торжество пришло множество гостей, чтобы поздравить пару. Когда все тосты были позади и гости разошлись, супруг заметил, что у него пропал сотовый телефон. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Чем закончилась история ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В преддверии дня памяти Александра Сергеевича Пушкина артисты Чехов-центра провели творческий урок для учеников третьего класса начальной общеобразовательной школы № 7, посвященный жизни и творчеству великого писателя и поэта. Школьникам рассказали важные вехи биографии Пушкина: с любопытством ребята слушали про детство маленького Саши, его родителей, любимую няню Арину Родионовну, про лицейские годы, про творчество, знакомство с первой красавицей Натальей Гончаровой и, конечно, про судьбоносную дуэль. Рассказ артисты перемежали чтением стихотворений, сказок и исполнением песен. Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
Сегодня в Южно-Курильском районе начал работать первый плавательный бассейн, недавно введенный в эксплуатацию. В режиме свободного плавания в нем занимаются взрослые дети. За безопасностью на воде следят тренеры-инструкторы, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал уже 13 по счету областной финальный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба». 12 лучших детских хоккейных дружин – чемпионы своих муниципалитетов - собрались в Макарове. Здесь они в течение шести дней определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) и разыграют единственную путевку в олимпийский Сочи на всероссийский финал «Золотой шайбы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской любительской хоккейной лиге «Спорт против подворотни».
Сегодня в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16:10. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 2 по 6 февраля в Комсомольск-на-Амуре состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись больше 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области прошло первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав потребителей. Участники обсудили итоги работы в данной сфере в 2016 году и планы на 2017 год, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января текущего года. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве.
Компания «Сахалинуголь-6» нарушила режим ограниченного энергоснабжения, который был введен из-за многомиллионной задолженности за потребленную электроэнергию. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.22 КоАП РФ. Теперь организации предстоит заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
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