Сахалинский теплоход «Поларис» оказался местами изношен на 70 %

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На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.
Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду
Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.
Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы области.
Губернатор Олег Кожемяко устроил южно-сахалинским чиновникам «экскурсию» по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр города Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькали фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
В пассажирской компании «Сахалин» продолжают действовать 50 % скидки для проезда в поездах пригородного сообщения. На льготу могут рассчитывать учащиеся очной формы обучения (студенты) образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Также пассажирская компания «Сахалин» предлагает абонементные билеты, которые «ежедневно» действуют во все дни недели в течение нескольких месяцев или дней, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».
11 февраля в селе Троицкое Анивского района в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование комплексом ГТО. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 10 по 14 февраля в турецком городе Анталья пройдут престижные международные соревнования по тхэквондо WTF «Turkish Open – 2017». Ожидается, что его участниками станут свыше 1 тысячи 500 спортсменов, среди которых будут члены национальных сборных команд различных стран мира. Они разыграют медали в разделе «керуги» (контактный поединок) среди взрослых, юниоров и кадетов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В конце минувшего года в Александровск-Сахалинском молодожены отмечали дома второй день бракосочетания. На торжество пришло множество гостей, чтобы поздравить пару. Когда все тосты были позади и гости разошлись, супруг заметил, что у него пропал сотовый телефон. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Чем закончилась история ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В преддверии дня памяти Александра Сергеевича Пушкина артисты Чехов-центра провели творческий урок для учеников третьего класса начальной общеобразовательной школы № 7, посвященный жизни и творчеству великого писателя и поэта. Школьникам рассказали важные вехи биографии Пушкина: с любопытством ребята слушали про детство маленького Саши, его родителей, любимую няню Арину Родионовну, про лицейские годы, про творчество, знакомство с первой красавицей Натальей Гончаровой и, конечно, про судьбоносную дуэль. Рассказ артисты перемежали чтением стихотворений, сказок и исполнением песен. Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
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Сегодня в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16:10. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 2 по 6 февраля в Комсомольск-на-Амуре состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись больше 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Вместе с тем, в поле зрения проверяющих уже попала деятельность как действующих, так и бывших работников министерства транспорта и дорожного хозяйства области, а также дирекции по развитию Курильских островов - тех, кто принимал решение о покупке «Полариса» и был обязан контролировать его надлежащее использование.
Больше всего вопросов к прежнему руководству минтранса, которое выступило инициатором приобретения грузопассажирского судна в 2013 году. «Поларис» - теплоход 1968 года постройки - тогда купили, несмотря на резкие возмущения общественности. Их не приняли во внимание, одобрив сомнительную сделку по приобретению в областную собственность старого судна у компании «Мурманское морское пароходство». На эти цели из регионального резервного фонда были израсходованы немалые средства - 140 миллионов рублей. Впрочем, впоследствии на многочисленные ремонты теплохода ушла еще более внушительная сумма - около 200 миллионов рублей.
Сегодня есть основания полагать, что перед покупкой «Полариса» прежнее руководство министерства транспорта и дорожного хозяйства не в полной мере владело информацией о его реальном техническом состоянии. Вот выводы, сделанные сахалинскими чиновниками в 2013 году после знакомства с теплоходом: «Все службы судна находятся в работоспособном состоянии, а благодаря бережной эксплуатации износ корпуса, узлов и механизмов находится в разумных пределах, что позволит в дальнейшем эксплуатировать теплоход долгие годы при выполнении требований Российского морского регистра судоходства».
Однако уже через несколько месяцев после приобретения признанный надежным «Поларис» ушел на ремонт в Южную Корею. Спустя год процедура повторилась - в Китайской народной республике. Здесь капитально ремонтировали двигатель и корпус судна. Оно полностью подтвердило свой класс. По крайней мере, у чиновников на сей счет снова не возникло даже малейших сомнений - все необходимые документы были подписаны. После этого «Поларис» проработал всего год и снова поломка. На сей раз еще более серьезная и дорогостоящая - из строя вышел главный двигатель.
Фрахтователю судна, находящегося в областной собственности, - морской компании «Сахалин - Курилы» - власти предложили устранить проблему самостоятельно. Согласно выводам предварительного заключения, причиной аварийного случая стала ненадлежащая эксплуатация агрегата. Однако бизнес-структура нести расходы отказалась и попросту оставила теплоход в порту Корсакова.
Тогда же - осенью 2016 года - была дана неудовлетворительная оценка деятельности министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Дегтярева. Поводом для нее стали множественные недоработки ведомства в обеспечении транспортного сообщения Курильских островов с Сахалином.
- Самую главную оценку работе профильного министерства дали жители Курильских островов. Она неудовлетворительная. На курильском направлении остался всего один теплоход, второй - «Поларис» - уже в очередной раз пришел в негодность, и область вынуждена оплачивать его дорогостоящий ремонт. Курильчане снова остались без столь необходимого транспортного средства. Компания, которой перечисляем субсидии и передали в пользование судно, работает по каким-то собственным правилам, неудобным для людей. А министерство транспорта и дорожного хозяйства заняло позицию стороннего наблюдателя и бездействует, - после этих слов губернатора в середине ноября прошлого года профильный министр был освобожден от занимаемой должности.
Проблема оставленного фрахтователем судна требовала принятия срочных мер. Было решено провести независимую экспертизу причин его поломки, составить об этом официальное заключение и отремонтировать «Поларис» в Южной Корее. А впоследствии - взыскать с компании-эксплуатанта в полной мере через суд затраченные на это средства.
В конце прошлого года в порту Пусана уполномоченные на проведение освидетельствования судна специалисты трех независимых организаций составили акт. Его главный вывод - поломка двигателя стала следствием ненадлежащей эксплуатации судна фрахтователем, и кроме того, требуется замена ряда узлов и агрегатов.
А недавно еще одна комиссия вскрыла куда более серьезную проблему, обнаружив множественные дефекты корпуса теплохода. Иными словами, во многих местах он сильно проржавел, стенки истончились, износ отдельных переборок составил около 70 %, также деформировались балластные танки, а палубы зияют сквозными дырами, вызванными коррозией металла.
По предварительным расчетам, очередной капитальный ремонт судна потребует еще около 200 миллионов рублей. И даже при этом не возникает гарантий его дальнейшей безопасной эксплуатации - по мнению экспертов теплоход практически исчерпал свой ресурс.
- Возникает явная угроза безопасности пассажиров. Тем более, что зимой судно эксплуатируется в условиях сложной ледовой обстановки и, без преувеличения, каждый выход в море может стать для него последним и закончиться трагедией. Учитывая всю совокупность факторов - сложность и экономическую нецелесообразность ремонта, отсутствие гарантий безопасности, скорее всего, будет принято непростое решение о выводе теплохода из эксплуатации и его последующей утилизации, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Садовников.
Средства, которые ранее планировалось направить на ремонт «Полариса» сейчас возвращены в областной бюджет. Само судно стало главным вещественным доказательством в деле о том, как проржавевшее и полуаварийное транспортное средство смогло подтвердить свой класс в 2015 году при отсутствии за этим должного контроля.
Параллельно сахалинские власти проводят претензионную работу в отношении недобросовестного фрахтователя - морской компании «Сахалин - Курилы». В арбитражный суд области направлен иск о возмещении убытков, понесенных бюджетом из-за ненадлежащей эксплуатации судна и упущенной от этого выгоды, а также затрат на транспортировку «Полариса» в корейский порт и его обследование.
Кроме того, власти рассчитывают и на получение страховой выплаты по факту аварийного случая в размере 140 миллионов рублей. Сумма будет взыскана в судебном порядке со страховой компании «Согласие», специалисты которой отказались признавать данный случай страховым.
На региональном уровне принято и еще одно важное решение - для обеспечения надежного морского сообщения с Курильскими островами привлечь нескольких перевозчиков. В летний период, когда пассажиропоток на курильском направлении наиболее велик, планируется организовать дополнительные рейсы судов неледового класса.
Также в ближайшие годы для Сахалинской области два морских грузопассажирских теплохода ледового класса построит Хабаровский завод. Ожидается, что их проектирование начнется в апреле 2017 года. Сейчас для этого готовится техническое задание. А уже в конце 2019 планируется получить первое судно. В отличие от иностранного «Полариса» оно будет значительно дешевле в эксплуатации: ремонт оборудования, в случае такой необходимости, можно оперативно проводить на верфях предприятий Дальнего Востока.
На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.
Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду
Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.
Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы области.
Губернатор Олег Кожемяко устроил южно-сахалинским чиновникам «экскурсию» по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр города Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькали фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
В пассажирской компании «Сахалин» продолжают действовать 50 % скидки для проезда в поездах пригородного сообщения. На льготу могут рассчитывать учащиеся очной формы обучения (студенты) образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Также пассажирская компания «Сахалин» предлагает абонементные билеты, которые «ежедневно» действуют во все дни недели в течение нескольких месяцев или дней, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».
11 февраля в селе Троицкое Анивского района в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование комплексом ГТО. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 10 по 14 февраля в турецком городе Анталья пройдут престижные международные соревнования по тхэквондо WTF «Turkish Open – 2017». Ожидается, что его участниками станут свыше 1 тысячи 500 спортсменов, среди которых будут члены национальных сборных команд различных стран мира. Они разыграют медали в разделе «керуги» (контактный поединок) среди взрослых, юниоров и кадетов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В конце минувшего года в Александровск-Сахалинском молодожены отмечали дома второй день бракосочетания. На торжество пришло множество гостей, чтобы поздравить пару. Когда все тосты были позади и гости разошлись, супруг заметил, что у него пропал сотовый телефон. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Чем закончилась история ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В преддверии дня памяти Александра Сергеевича Пушкина артисты Чехов-центра провели творческий урок для учеников третьего класса начальной общеобразовательной школы № 7, посвященный жизни и творчеству великого писателя и поэта. Школьникам рассказали важные вехи биографии Пушкина: с любопытством ребята слушали про детство маленького Саши, его родителей, любимую няню Арину Родионовну, про лицейские годы, про творчество, знакомство с первой красавицей Натальей Гончаровой и, конечно, про судьбоносную дуэль. Рассказ артисты перемежали чтением стихотворений, сказок и исполнением песен. Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
Сегодня в Южно-Курильском районе начал работать первый плавательный бассейн, недавно введенный в эксплуатацию. В режиме свободного плавания в нем занимаются взрослые дети. За безопасностью на воде следят тренеры-инструкторы, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал уже 13 по счету областной финальный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба». 12 лучших детских хоккейных дружин – чемпионы своих муниципалитетов - собрались в Макарове. Здесь они в течение шести дней определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) и разыграют единственную путевку в олимпийский Сочи на всероссийский финал «Золотой шайбы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской любительской хоккейной лиге «Спорт против подворотни».
Сегодня в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16:10. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 2 по 6 февраля в Комсомольск-на-Амуре состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись больше 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области прошло первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав потребителей. Участники обсудили итоги работы в данной сфере в 2016 году и планы на 2017 год, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января текущего года. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве.
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