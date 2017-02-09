9 февраля 2017 г., 14:31

Больше 2 тысяч сахалинцев задолжали «Сахалинэнерго»

Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

Оплачивать электроэнергию жители обязаны до 25-го числа каждого месяца (включительно). Тем, чей долг превышает два норматива потребления, установленного в регионе, направляются предупреждения о приостановлении подачи электроэнергии. Восстановление энергоснабжения производится только после оплаты долга, причем данная услуга платная. Если человек не имеет возможности погасить задолженность сразу, в «Энергосбыте» с ним могут заключить соглашение о реструктуризации долга.

Сахалинэнерго в очередной раз обращает внимание пользователей на размеры штрафа за нарушение установленных сроков оплаты. Пени для физических лиц с 31-го по 90-й день просрочки платежей составляет 1/300, а после 91-го дня - 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (составляющей 11 %) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Средства, собранные за электроэнергию, поставленную потребителям, являются источником финансирования энергокомпании при закупках топлива, проведении ремонтов и модернизации оборудования, выплате зарплаты сотрудникам. Неплатежи потребителей ставят под прямую угрозу реализацию ремонтных программ, а значит, надежность энергоснабжения всех потребителей, в том числе населения и социальных объектов.