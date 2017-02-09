9 февраля 2017 г., 14:48

Двое тымовчан вынесли из квартиры телевизор на глазах свидетеля

В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

После визита похитители отправились дальше. По пути они встретили мужчину, которому продали украденный телевизор за тысячу рублей. На появившиеся деньги молодые люди приобрели спиртные напитки.

Когда потерпевшая узнала о случившемся, то немедленно обратилась за помощью в тымовскую полицию. Правоохранители установили местонахождение подозреваемых. В итоге у одного из них был изъят похищенный сотовый телефон, который будет возращен законной владелице.

По факту грабежа и кражи возбуждены уголовные дела. В отношении 26-летнего и 33-летнего подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписок о невыезде.