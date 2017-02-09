Сахалинские поисковики рассказали старшеклассникам об особенностях своей работы и находках

Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».

Член регионального совета поисковиков Виктор Янков рассказал о событиях 1904-1905 годов, которые разворачивались на Сахалине во время Русско-японской войны, а также продемонстрировал архивные фотографии Сахалина, сделанные во время боевых действий, а Алексей Охрименко рассказал о поисковых работах на местах гибели военных самолетов. В завершение встречи участники смогли примерить стальные шлемы, подержать в руках макеты оружия времен Великой Отечественной войны, закинуть на плечи вещмешок. В мероприятии приняли участие больше 140 человек.

- Подобные встречи с учащимися в Южно-Сахалинске и районах области мы планируем проводить в течение года, не только в рамках подобных соревнований, но также и по договорённости с учебными заведениями. Заявки поступают постоянно. Не только детям интересно узнать новое об истории родного края. Взрослые тоже с удовольствием узнают новую для них информацию, - рассказал руководитель регионального отделения Артем Бандура.

Проект «Далекие страницы истории» реализуется на средства субсидии правительства Сахалинской области на основании распоряжения правительства Сахалинской области от 13.01.2017 года No 11-р «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим патриотическое воспитание, на возмещение затрат, связанных с развитием патриотического воспитания в Сахалинской области, в 2017 году».