Гости сахалинского художественного музея увидят произведения современных восточных мастеров

17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Мир цветов с бесконечным многообразием форм и красок, рождающий возвышенные чувства от созерцания красоты, был и остается неисчерпаемым источником вдохновения поэтов и художников всех времен и народов. В Китае живопись «цветов и птиц» развивалась в общем русле национальной эстетики, где каждый изображаемый объект представлял часть целого мира природы, связанный с цикличностью времен года, т.е. идеей движения времени. Запечатлевая жизнь растений, птиц, животных, насекомых на шелковых и бумажных свитках и веерах, альбомных листах, творцы видели проявление вечных законов вселенной. Так, в жанре нашло отражение поэтическое толкование природы в духе философской идеи «великое в малом», отражающей буддийско-даосские представления. Эстетическая ценность и правдивость изображения небольших картин жизни природы в жанре «цветы-птицы» в странах Дальнего Востока носила символический характер. Выражение определенных настроений и сравнений, вызывающих целый ряд ассоциаций, пожелания чинов, богатства, счастья являлись основным кругом символов этой живописи.

На выставке представлены художественные эмали начала ХХ века и второй половины 1950-х годов: изделия, выполненные в сочной палитре техники перегородчатой эмали («клуазоне»). Эта коллекция объединена темой «цветущий сад». Полихромность стекловидных эмалей, поддержанная золотистым орнаментом металлических перегородок, придает изделиям праздничность и богатство декора. Искусство перегородчатой эмали является перевоплощением живописи жанра «цветы-птицы», но в иной технике, ставшей не менее популярной.

Практика созерцательного отношения к миру, стремление жить в соответствии с законами природы, идеи духовного единения с ней нашло воплощение в интерьере, в предметах прикладного искусства, окружающих человека. Так, образ природы в жанре «цветы-птицы» постепенно проник во все виды декоративно-прикладного искусства стран Дальнего Востока. Художники создавали образцы для перенесения их в различные виды прикладного искусства: для росписи по фарфору и керамике, художественной вышивки гладью, для украшения мебели и национального костюма.