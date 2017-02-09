Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 14 и 17 февраля

«Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



«Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Гости сахалинского художественного музея увидят произведения современных восточных мастеров

17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.



17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Сахалинские поисковики рассказали старшеклассникам об особенностях своей работы и находках

Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».



Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».

Двое тымовчан вынесли из квартиры телевизор на глазах свидетеля

В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Сахалинские школьники встретятся с коренными жителями Севера острова

В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.



В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.

Больше 2 тысяч сахалинцев задолжали «Сахалинэнерго»

Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.



Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

Сахалинский теплоход «Поларис» оказался местами изношен на 70 %

На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.



На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

Сахалинские тхэквондисты сразятся по новым правилам

15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра попали в «Золотой фонд кадров России»

Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.



Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.

Сахалинцы смогут выразить признание любимому олимпийцу

В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские чиновники съездяд за американскими коровами

Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.



Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.



Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду

Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.



Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.

Замминистра сахалинского ЖКХ займется привлечением инвесторов в Охинский район

Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы области.



Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы области.

Южно-сахалинские чиновники прокатились с «экскурсией» по городу

Губернатор Олег Кожемяко устроил южно-сахалинским чиновникам «экскурсию» по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр города Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькали фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



Губернатор Олег Кожемяко устроил южно-сахалинским чиновникам «экскурсию» по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр города Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькали фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Тымовчанка может сесть на год за уклонение от алиментов

В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.



В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Сахалинские студенты могут ездить в пригородных поездах за полцены

В пассажирской компании «Сахалин» продолжают действовать 50 % скидки для проезда в поездах пригородного сообщения. На льготу могут рассчитывать учащиеся очной формы обучения (студенты) образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Также пассажирская компания «Сахалин» предлагает абонементные билеты, которые «ежедневно» действуют во все дни недели в течение нескольких месяцев или дней, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».



В пассажирской компании «Сахалин» продолжают действовать 50 % скидки для проезда в поездах пригородного сообщения. На льготу могут рассчитывать учащиеся очной формы обучения (студенты) образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Также пассажирская компания «Сахалин» предлагает абонементные билеты, которые «ежедневно» действуют во все дни недели в течение нескольких месяцев или дней, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».

Сахалинцы смогут сдать нормативы «ГТО» на «Лыжне России»

11 февраля в селе Троицкое Анивского района в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование комплексом ГТО. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



11 февраля в селе Троицкое Анивского района в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование комплексом ГТО. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские тхэквондисты покажут мастерство на соревнованиях в Турции

С 10 по 14 февраля в турецком городе Анталья пройдут престижные международные соревнования по тхэквондо WTF «Turkish Open – 2017». Ожидается, что его участниками станут свыше 1 тысячи 500 спортсменов, среди которых будут члены национальных сборных команд различных стран мира. Они разыграют медали в разделе «керуги» (контактный поединок) среди взрослых, юниоров и кадетов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



С 10 по 14 февраля в турецком городе Анталья пройдут престижные международные соревнования по тхэквондо WTF «Turkish Open – 2017». Ожидается, что его участниками станут свыше 1 тысячи 500 спортсменов, среди которых будут члены национальных сборных команд различных стран мира. Они разыграют медали в разделе «керуги» (контактный поединок) среди взрослых, юниоров и кадетов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Гость обокрал жениха на свадьбе в Александровске-Сахалинском

В конце минувшего года в Александровск-Сахалинском молодожены отмечали дома второй день бракосочетания. На торжество пришло множество гостей, чтобы поздравить пару. Когда все тосты были позади и гости разошлись, супруг заметил, что у него пропал сотовый телефон. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Чем закончилась история ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.



В конце минувшего года в Александровск-Сахалинском молодожены отмечали дома второй день бракосочетания. На торжество пришло множество гостей, чтобы поздравить пару. Когда все тосты были позади и гости разошлись, супруг заметил, что у него пропал сотовый телефон. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Чем закончилась история ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.