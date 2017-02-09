Сахалинские пограничники споют для жителей и гостей области

В феврале на концертных площадках и сценах города состоятся выступления художественного коллектива «Пограничный остров». Все артисты этого коллектива являются сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении, творческий коллектив «Пограничный остров» уже неоднократно выступал на площадках островного региона и радовал зрителей песнями военных лет, патриотическими песнями о российских пограничниках, о боевых действиях в горячих точках, а также лирическими композициями и песнями о родном Сахалине и Курильских островах.

11 и 12 февраля коллектив примет участие в V фестивале песни, рожденной в горячих точках «Время выбрало нас!», приуроченного ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 28-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана (11 февраля - Южно-Сахалинск, дом культуры «Родина», 12 февраля - Корсаков КДЦ «Океан»);

15 февраля «Пограничный остров» можно будет услышать на концерте ко Дню памяти воинов-интернационалистов, исполнявших свой воинский долг за пределами границ своей Родины (Южно-Сахалинск, пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области);

18 февраля запланировано участие в открытии областного фестиваля-конкурса вокального и поэтического искусства «Виктория» (Южно-Сахалинск, Дворец детского (юношеского) творчества);

21 февраля - участие в концертной программе, посвященной Дню защитника Отечества (Южно-Сахалинск, Сахалинский международный театральный центр имени А.П. Чехова).