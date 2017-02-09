Первый бортовой журнал авиакомпании «Авроры» расскажет о Сахалине

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.

- Существует правило, что на всех самолетах должен быть бортовой журнал. До этого на бортах «Авроры» распространялись издания Aeroflot World, но больше года назад его перестали выпускать, поэтому было принято решение создать свой журнал. Для его выпуска мы обратились к команде журнала «Собрание Exclusive», которые являются профессионалами своего дела, и они нас не подвели, - рассказал Павел Малышкин, замначальника отдела внутренних и внешних связей авиакомпании «Аврора».

Главный редактор журнала «Собрание Exclusive» Татьяна Варнакова отметила, что основной задачей было сделать так, чтобы перелет для людей был интересным.

- Первый номер был посвящен Сахалину. Решение выбрать этот регион в качестве главной темы было обусловлено тем, что головной офис авиакомпании находится в Южно-Сахалинске. В первом номере мы показали привлекательность этого дальневосточного региона, второй же номер мы посвятим Камчатке. Стоит отметить, что все номера будут ориентированы на города Дальнего Востока, Северо-Восточной Азии, Сибири, так как именно туда летают самолеты «Авроры». Из журнала пассажиры узнают, куда они сможет сходить, какой посетить театр и так далее. По обложке уже будет видно, что искать внутри, - заявила Татьяна Варнакова.

Однако, по словам главного редактора «Собрания Exclusive», только информацией о городах номер бортового журнала не ограничится. В нем можно будет найти новости искусства, музыки, кино, моды и многих других сфер. Также в нем будут статьи о путешествиях по России и миру. Кроме того, достаточно большой блок посвятят авиакомпании.