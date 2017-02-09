9 февраля 2017 г., 16:51

Сахалинские горнолыжники посоревнуются в скорости на третьем этапе Кубка области

С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Организаторы ждут, что в соревнованиях поучаствуют практически все сильнейшие горнолыжники островного региона, среди которых победители и призеры многих престижных соревнований.

Первый этап Кубка области прошел 7 - 8 января в Томари. Свое мастерство показали около 100 горнолыжников из Александровска-Сахалинского, Горнозаводска, Томари, Холмска и Южно-Сахалинска.

- Здесь собрались практически все сильнейшие ребята, которые вносят вклад в победы нашей команды. Весь юниорский состав, который перешёл в этом году во взрослый, в том числе призёры этапов Кубка России Софья Матвеева и Александр Воронов. С учётом того, что наша команда сегодня лидирует в Кубке России, далеко не в каждом регионе можно увидеть такой уровень соревнований, - отметил после этапа в Томари председатель правления Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Сахалинской области Андрей Агеенко.

Второй этап соревнований, проведенный в Южно-Сахалинске, собрал еще более звездный состав участников. Медали оспаривали мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов, Влада Буреева, Алексей Жилин, несколько мастеров спорта России.

В этот раз ведущие спортсмены островного региона будут среди участников III этапа Кубка области. Юные горнолыжники получат неоценимый опыт, пытаясь составить им конкуренцию. Радует это и болельщиков, которые становятся свидетелями высоких скоростей.