Сахалинские горнолыжники посоревнуются в скорости на третьем этапе Кубка области

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В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.
В феврале на концертных площадках и сценах города состоятся выступления художественного коллектива «Пограничный остров». Все артисты этого коллектива являются сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».
В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.
Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.
Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду
Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.
Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы области.
Губернатор Олег Кожемяко устроил южно-сахалинским чиновникам «экскурсию» по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр города Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькали фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
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С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Организаторы ждут, что в соревнованиях поучаствуют практически все сильнейшие горнолыжники островного региона, среди которых победители и призеры многих престижных соревнований.
Первый этап Кубка области прошел 7 - 8 января в Томари. Свое мастерство показали около 100 горнолыжников из Александровска-Сахалинского, Горнозаводска, Томари, Холмска и Южно-Сахалинска.
- Здесь собрались практически все сильнейшие ребята, которые вносят вклад в победы нашей команды. Весь юниорский состав, который перешёл в этом году во взрослый, в том числе призёры этапов Кубка России Софья Матвеева и Александр Воронов. С учётом того, что наша команда сегодня лидирует в Кубке России, далеко не в каждом регионе можно увидеть такой уровень соревнований, - отметил после этапа в Томари председатель правления Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Сахалинской области Андрей Агеенко.
Второй этап соревнований, проведенный в Южно-Сахалинске, собрал еще более звездный состав участников. Медали оспаривали мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов, Влада Буреева, Алексей Жилин, несколько мастеров спорта России.
В этот раз ведущие спортсмены островного региона будут среди участников III этапа Кубка области. Юные горнолыжники получат неоценимый опыт, пытаясь составить им конкуренцию. Радует это и болельщиков, которые становятся свидетелями высоких скоростей.
В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.
В феврале на концертных площадках и сценах города состоятся выступления художественного коллектива «Пограничный остров». Все артисты этого коллектива являются сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».
В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.
Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.
Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду
Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.
Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы области.
Губернатор Олег Кожемяко устроил южно-сахалинским чиновникам «экскурсию» по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр города Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькали фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
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