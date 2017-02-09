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Новости
16:58   125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»
                 В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

16:51   Сахалинские горнолыжники посоревнуются в скорости на третьем этапе Кубка области
                 С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

16:45   На Сахалин привезли около 2 миллионов яиц с материка
                 В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

16:23   Первый бортовой журнал авиакомпании «Авроры» расскажет о Сахалине 
                 Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.

16:13   Сахалинские пограничники споют для жителей и гостей области 
                 В феврале на концертных площадках и сценах города состоятся выступления художественного коллектива «Пограничный остров». Все артисты этого коллектива являются сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

15:42   Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 14 и 17 февраля
                 «Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

15:37   Гости сахалинского художественного музея увидят произведения современных восточных мастеров 
                 17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

14:55   Сахалинские поисковики рассказали старшеклассникам об особенностях своей работы и находках 
                 Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».

14:48   Двое тымовчан вынесли из квартиры телевизор на глазах свидетеля
                 В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

14:37   Сахалинские школьники встретятся с коренными жителями Севера острова
                 В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.

14:31   Больше 2 тысяч сахалинцев задолжали «Сахалинэнерго»
                 Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

11:23   Сахалинский теплоход «Поларис» оказался местами изношен на 70 % 
                 На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

11:02   Сахалинские тхэквондисты сразятся по новым правилам
                 15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

10:53   Артисты Чехов-центра попали в «Золотой фонд кадров России» 
                 Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.

10:47   Сахалинцы смогут выразить признание любимому олимпийцу 
                 В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

10:29   Сахалинские чиновники съездяд за американскими коровами
                 Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.

8 февраля
Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду 
                 Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.

Замминистра сахалинского ЖКХ займется привлечением инвесторов в Охинский район 
                 Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы области.

Южно-сахалинские чиновники прокатились с «экскурсией» по городу 
                 Губернатор Олег Кожемяко устроил южно-сахалинским чиновникам «экскурсию» по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр города Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькали фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Тымовчанка может сесть на год за уклонение от алиментов
                 В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

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9 февраля 2017 г., 16:58

125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»

В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

По условиям конкурса, в состав ансамблей могут входить не только ученики, но и преподаватели учебно-творческих коллективов. Выступления будут оцениваться по четырем группам:

- однородные ансамбли (баян, аккордеон);

- однородные ансамбли (струнные) до 4 участников включительно;

- однородные ансамбли (струнные, корейские ударные) свыше 4 участников;

- смешанные ансамбли (оркестры).

В конкурсе примут участие четыре ансамбля корейских национальных инструментов, 25 ансамблей русских народных инструментов и один оркестр русских народных инструментов - всего 125 детей, которых подготовили 28 преподавателей «Этноса», центральной детской музыкальной школы, детских музыкальных школ № 1 и 5.

Программа участников конкурса будет состоять не менее чем из двух разнохарактерных высокохудожественных произведений народной, классической или современной музыки. Жюри оценит исполнительское искусство, технику исполнения и уровень сложности программы, художественную выразительность и сценическую культуру участников.

Конкурсные прослушивания начнутся 1 марта в 11:00 в зале детской школы искусств «Этнос» по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 30а, тел.: (4242) 22-02-90, 44-07-23.

Гала-концерт и награждение участников конкурса состоятся 4 марта в 16:00 в зале Сахалинского областного художественного музея (вход свободный). 

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Автор: Острова


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16:58   125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»
                 В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

16:51   Сахалинские горнолыжники посоревнуются в скорости на третьем этапе Кубка области
                 С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

16:45   На Сахалин привезли около 2 миллионов яиц с материка
                 В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

16:23   Первый бортовой журнал авиакомпании «Авроры» расскажет о Сахалине 
                 Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.

16:13   Сахалинские пограничники споют для жителей и гостей области 
                 В феврале на концертных площадках и сценах города состоятся выступления художественного коллектива «Пограничный остров». Все артисты этого коллектива являются сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

15:42   Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 14 и 17 февраля
                 «Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

15:37   Гости сахалинского художественного музея увидят произведения современных восточных мастеров 
                 17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

14:55   Сахалинские поисковики рассказали старшеклассникам об особенностях своей работы и находках 
                 Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».

14:48   Двое тымовчан вынесли из квартиры телевизор на глазах свидетеля
                 В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

14:37   Сахалинские школьники встретятся с коренными жителями Севера острова
                 В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.

14:31   Больше 2 тысяч сахалинцев задолжали «Сахалинэнерго»
                 Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

11:23   Сахалинский теплоход «Поларис» оказался местами изношен на 70 % 
                 На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

11:02   Сахалинские тхэквондисты сразятся по новым правилам
                 15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

10:53   Артисты Чехов-центра попали в «Золотой фонд кадров России» 
                 Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.

10:47   Сахалинцы смогут выразить признание любимому олимпийцу 
                 В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

10:29   Сахалинские чиновники съездяд за американскими коровами
                 Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.

8 февраля
Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду 
                 Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.

Замминистра сахалинского ЖКХ займется привлечением инвесторов в Охинский район 
                 Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы области.

Южно-сахалинские чиновники прокатились с «экскурсией» по городу 
                 Губернатор Олег Кожемяко устроил южно-сахалинским чиновникам «экскурсию» по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр города Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькали фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Тымовчанка может сесть на год за уклонение от алиментов
                 В отношении злостной неплательщицы из Тымовского района, игнорирующей свои родительские обязанности, возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина обязана ежемесячно выплачивать четвертую часть всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

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