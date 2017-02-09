9 февраля 2017 г., 16:58

125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»

В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

По условиям конкурса, в состав ансамблей могут входить не только ученики, но и преподаватели учебно-творческих коллективов. Выступления будут оцениваться по четырем группам:

- однородные ансамбли (баян, аккордеон);

- однородные ансамбли (струнные) до 4 участников включительно;

- однородные ансамбли (струнные, корейские ударные) свыше 4 участников;

- смешанные ансамбли (оркестры).

В конкурсе примут участие четыре ансамбля корейских национальных инструментов, 25 ансамблей русских народных инструментов и один оркестр русских народных инструментов - всего 125 детей, которых подготовили 28 преподавателей «Этноса», центральной детской музыкальной школы, детских музыкальных школ № 1 и 5.

Программа участников конкурса будет состоять не менее чем из двух разнохарактерных высокохудожественных произведений народной, классической или современной музыки. Жюри оценит исполнительское искусство, технику исполнения и уровень сложности программы, художественную выразительность и сценическую культуру участников.

Конкурсные прослушивания начнутся 1 марта в 11:00 в зале детской школы искусств «Этнос» по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 30а, тел.: (4242) 22-02-90, 44-07-23.

Гала-концерт и награждение участников конкурса состоятся 4 марта в 16:00 в зале Сахалинского областного художественного музея (вход свободный).