Спортсмены отнимут у любителей несколько склонов сахалинского «Горного воздуха»

На выходных любителям горнолыжного спорта и сноубординга придется уступить спортсменам несколько трасс комплекса «Горный воздух». 10-12 февраля на горе пройдет третий этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Подробности об ограничениях ТИА «Острова» рассказали в спортивно-туристическом комплексе.

Так, сегодня, 10 февраля, целый день будет закрыта трасса «Спортивная». 11 февраля «Спортивную» закроют с утра до, ориентировочно, 15 часов. В воскресенье, 12 февраля, с утра до 15 часов будет закрыт склон «Армейка». Кроме того, «Армейка» закрыта на тренировки с пятницы по воскресенье с 9 до 11 и с 15 до 17 часов. В остальное время названные трассы доступны для сахалинцев и гостей острова.

Изменилось расписание на свободных для катания склонах. Так, «Запад верх», «Запад низ», «Юго-западный серпантин» в пятницу и выходные дни открыты до 22 часов (в будни - до 21:00).

В связи с увеличением продолжительности светового дня «Восток» теперь будет открыт для катания с 10 до 18 часов (ранее работал до 17:00). И отличная новость для горнолыжников и сноубордистов, уставших считать камни на этом склоне: в ночь на 10 февраля и сегодня утром на «Востоке» работала система искусственного оснежения. Сейчас изготовленный снег будут ровнять для подготовки склона к приему гостей. «Восток» откроется в 11:00.

При этом с сегодняшнего дня ввиду отсутствия снега закрывается для катания трасса «Север-2». Этот склон «спасет» только хорошая метель.