10 февраля 2017 г., 10:53

На Сахалине подешевели огурцы

В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары - на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

Среди продовольственных товаров зафиксировано снижение цен на рис шлифованный на 1,4%, сахар-песок - на 1,3%, горох и фасоль - на 1,2%, крупу гречневую, масло подсолнечное - на 1 %, свинину - на 0,7%, колбасу вареную - на 0,4%, говядину бескостную - на 0,2%.

Более всего подорожали масло сливочное - на 2,5%, рыба мороженая неразделанная - на 2,2%, творог - на 2,1%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 2 %, говядина на кости - на 1,9%, яйца куриные - на 1,5%, смеси сухие молочные для детского питания - на 1,3%, сыры плавленые, кисломолочные продукты - на 1,2%, сметана - на 0,9%, молоко питьевое - на 0,5%.

Из овощной продукции огурцы свежие подешевели на 28,9%, свекла столовая - на 1,2%, чеснок - на 1т%. Но в то же время капуста белокочанная свежая подорожала на 30,5%, лук репчатый - на 17,2%, помидоры свежие - на 8,5%, морковь, картофель - на 1,1%.

Из фруктов и цитрусовых повысились цены на виноград на 8,8%, яблоки - на 1,2%. Подешевели бананы на 10,2%, апельсины - на 5 %, лимоны - на 4,4%.

Средние цены на дизельное топливо остались на уровне прошлого месяца, бензин автомобильный подорожал на 0,2%.

Из непродовольственных товаров подорожали легковые автомобили на 8,8%, сумки женские с верхом из натуральной кожи - на 6,6%, печатные издания - на 4,3%, обувь кроссовая и спортивная для взрослых - на 4,2%, перчатки из натуральной кожи - на 3,3%, одежда детская - на 1,9%, табачные изделия - на 1,6%, моющие и чистящие средства - на 1 %, медикаменты - на 0,6%, бензин автомобильный - на 0,2%.

Среди наблюдаемых видов услуг дороже стали услуги правового характера (удостоверение завещания в нотариальной конторе) - на 1,9%, посещение детских яслей-сада подорожало на 1%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога - на 0,3%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Сахалинской области в январе 2017 года составила 5 тысяч 421,86 рубля в расчете на месяц. По отношению к декабрю 2016 года стоимость минимального набора продуктов питания по Сахалинской области выросла на 1,6%.

В Охе стоимость минимального набора продуктов питания составила 6 тысяч 183,13 рубля в месяц (за месяц увеличилась на 1,1%), в Поронайске - 5 тысяч 343,34 рубля (за месяц увеличилась на 0,8%), в Корсакове - 5 тысяч 319,87 рубля (за месяц увеличилась на 0,9%), в Южно-Сахалинске - 5 тысяч 239,43 рубля (за месяц увеличилась на 2,2%).

Дифференциация между самой высокой стоимостью набора (г. Оха - 6 тысяч 183,13 рубля в месяц) и самой низкой стоимостью набора (г. Южно-Сахалинск - 5 тысяч 239,43 рубля в месяц) составила 1,2 раза.