На Сахалине подешевели огурцы

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С 1 января согласно постановлению правительства России от 29.06.2016 №603 изменился повышающий коэффициент, который применяется в расчете платы за электроэнергию при отсутствии прибора учета. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем – 1,5. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
На выходных любителям горнолыжного спорта и сноубординга придется уступить спортсменам несколько трасс комплекса «Горный воздух». 10-12 февраля на горе пройдет третий этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Подробности об ограничениях ТИА «Острова» рассказали в спортивно-туристическом комплексе.
125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»
В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.
В феврале на концертных площадках и сценах города состоятся выступления художественного коллектива «Пограничный остров». Все артисты этого коллектива являются сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».
В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.
Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.
Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду
Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.
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В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары - на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
Среди продовольственных товаров зафиксировано снижение цен на рис шлифованный на 1,4%, сахар-песок - на 1,3%, горох и фасоль - на 1,2%, крупу гречневую, масло подсолнечное - на 1 %, свинину - на 0,7%, колбасу вареную - на 0,4%, говядину бескостную - на 0,2%.
Более всего подорожали масло сливочное - на 2,5%, рыба мороженая неразделанная - на 2,2%, творог - на 2,1%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 2 %, говядина на кости - на 1,9%, яйца куриные - на 1,5%, смеси сухие молочные для детского питания - на 1,3%, сыры плавленые, кисломолочные продукты - на 1,2%, сметана - на 0,9%, молоко питьевое - на 0,5%.
Из овощной продукции огурцы свежие подешевели на 28,9%, свекла столовая - на 1,2%, чеснок - на 1т%. Но в то же время капуста белокочанная свежая подорожала на 30,5%, лук репчатый - на 17,2%, помидоры свежие - на 8,5%, морковь, картофель - на 1,1%.
Из фруктов и цитрусовых повысились цены на виноград на 8,8%, яблоки - на 1,2%. Подешевели бананы на 10,2%, апельсины - на 5 %, лимоны - на 4,4%.
Средние цены на дизельное топливо остались на уровне прошлого месяца, бензин автомобильный подорожал на 0,2%.
Из непродовольственных товаров подорожали легковые автомобили на 8,8%, сумки женские с верхом из натуральной кожи - на 6,6%, печатные издания - на 4,3%, обувь кроссовая и спортивная для взрослых - на 4,2%, перчатки из натуральной кожи - на 3,3%, одежда детская - на 1,9%, табачные изделия - на 1,6%, моющие и чистящие средства - на 1 %, медикаменты - на 0,6%, бензин автомобильный - на 0,2%.
Среди наблюдаемых видов услуг дороже стали услуги правового характера (удостоверение завещания в нотариальной конторе) - на 1,9%, посещение детских яслей-сада подорожало на 1%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога - на 0,3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Сахалинской области в январе 2017 года составила 5 тысяч 421,86 рубля в расчете на месяц. По отношению к декабрю 2016 года стоимость минимального набора продуктов питания по Сахалинской области выросла на 1,6%.
В Охе стоимость минимального набора продуктов питания составила 6 тысяч 183,13 рубля в месяц (за месяц увеличилась на 1,1%), в Поронайске - 5 тысяч 343,34 рубля (за месяц увеличилась на 0,8%), в Корсакове - 5 тысяч 319,87 рубля (за месяц увеличилась на 0,9%), в Южно-Сахалинске - 5 тысяч 239,43 рубля (за месяц увеличилась на 2,2%).
Дифференциация между самой высокой стоимостью набора (г. Оха - 6 тысяч 183,13 рубля в месяц) и самой низкой стоимостью набора (г. Южно-Сахалинск - 5 тысяч 239,43 рубля в месяц) составила 1,2 раза.
С 1 января согласно постановлению правительства России от 29.06.2016 №603 изменился повышающий коэффициент, который применяется в расчете платы за электроэнергию при отсутствии прибора учета. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем – 1,5. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
На выходных любителям горнолыжного спорта и сноубординга придется уступить спортсменам несколько трасс комплекса «Горный воздух». 10-12 февраля на горе пройдет третий этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Подробности об ограничениях ТИА «Острова» рассказали в спортивно-туристическом комплексе.
125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»
В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.
В феврале на концертных площадках и сценах города состоятся выступления художественного коллектива «Пограничный остров». Все артисты этого коллектива являются сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».
В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.
Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдет по всей стране 11 и 12 февраля, Олимпийский комитет России приглосил сахалинцев принять участие во всероссийской интернет-кампании – «Олимпийское признание». Любой желающий может обратиться к любимым олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности и получить их ответ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро». Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве области.
Псевдокоммунальщики задорого меняют сахалинцам исправные счетчики на воду
Сахалинская коммунальная компания обратила внимание жителей области, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.
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