10 февраля 2017 г., 11:17

Сахалинцы без счетчиков электроэнергии станут платить больше

С 1 января согласно постановлению правительства России от 29.06.2016 №603 изменился повышающий коэффициент, который применяется в расчете платы за электроэнергию при отсутствии прибора учета. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем - 1,5. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».

Согласно требованиям федерального закона №261 «Об энергосбережении» все потребители электроэнергии должны были до 1 июля 2013 года обеспечить свое жилье приборами учета, внесенными в единый государственный реестр средств измерения, с классом точности 2.0 и выше. Те, кто не установил индивидуальные счетчики, но имел техническую возможность к их монтажу, рассчитываются за электроэнергию по установленному министерством ЖКХ Сахалинской области нормативу, к которому применяется повышающий коэффициент. Например, минимальный норматив на одного человека, проживающего в однокомнатной квартире, составляет 155 кВт∙ч (593,65 рублей в месяц). После применения коэффициента 1,5 он составит уже 232 кВт∙ч (890,47 рублей в месяц на одного человека).

Среди потребителей «Сахалинэнерго» в настоящее время по нормативу при отсутствии приборов учета рассчитывается 2 тысячи 812 потребителей (в прошлом месяце их было 2 тысячи 950). Именно эти граждане получат в феврале квитанции об оплате январского потребления с повышающим коэффициентом к нормативу. Также «Сахалинэнерго» обращает внимание граждан, рассчитывающихся по счетчикам, класс точности которых не соответствуют нормативным требованиям, что сотрудники «Энергосбыта» будут составлять соответствующие акты. Если после этого прибор учета не заменят, то в течение трех месяцев счет за потребленную электроэнергию будет выставляться по среднему начислению, далее - по нормативу с применением повышающего коэффициента.

Информацию о характеристиках своего прибора учета граждане могут узнать по телефонам операторов, указанным в квитанциях «Энергосбыта». Заявку на установку счетчика граждане могут адресовать в свою управляющую компанию, «Энергосбыт», а также самостоятельно найти соответствующих специалистов. После установки электросчетчика необходимо его опломбировать и ввести в эксплуатацию, это могут сделать только специалисты «Энергосбыта».