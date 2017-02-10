Сахалинка Елизавета Мищенко получила черный пояс по киокукусинкай

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Церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр на Сахалине пройдет под звуки оркестра Восточного военного округа. Источником огня станет Лопатинский маяк, расположенный на берегу Охотского моря в Невельском районе Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Восточного военного округа».
12 февраля в Хабаровске состоится Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. В нем примут участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов России, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
В селе Краснореченское Хабаровского края прошли зимние сборы для спортсменов киокусинкай и дан-тесты с участием японского инструктора Таичиро Сугимуры. В этом году проверить себя на прочность смогли больше 180 спортсменов со всего Дальнего Востока, в том числе и сахалинские каратисты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 1 января согласно постановлению правительства России от 29.06.2016 №603 изменился повышающий коэффициент, который применяется в расчете платы за электроэнергию при отсутствии прибора учета. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем – 1,5. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
На выходных любителям горнолыжного спорта и сноубординга придется уступить спортсменам несколько трасс комплекса «Горный воздух». 10-12 февраля на горе пройдет третий этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Подробности об ограничениях ТИА «Острова» рассказали в спортивно-туристическом комплексе.
125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»
В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.
В феврале на концертных площадках и сценах города состоятся выступления художественного коллектива «Пограничный остров». Все артисты этого коллектива являются сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».
В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.
Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
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В селе Краснореченское Хабаровского края прошли зимние сборы для спортсменов киокусинкай и дан-тесты с участием японского инструктора Таичиро Сугимуры. В этом году проверить себя на прочность смогли больше 180 спортсменов со всего Дальнего Востока, в том числе и сахалинские каратисты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Итогом трехдневных сборов стали квалификационные тесты на ученические и мастерские пояса. Тесты принимали президент Восточно-Российской межрегиональной организации киокусинкай каратэ, президент Федерации киокусинкайкан России, шихан Валерий Пукас, президент Байкальской лиги киокусинкай, шихан Александр Классен и инструктор из Японии, шихан Таичиро Сугимура. В дан-тесте приняла участие сахалинка Елизавета Мищенко, которая занимается киокусинкай каратэ с пяти лет.
Квалификационные экзамены проходили в течение всего дня с перерывом на 1 час. С раннего утра претенденты на черный пояс демонстрировали экзаменаторам технику и общефизическую подготовку. После перерыва состоялись поединки. Елизавета Мищенко достойно провела все 10 боев, безукоризненно выполнила сложнейшие ката и продемонстрировала отличную физическую подготовку. Наградой по итогам тестирования стало присвоение островной спортсменке I дана и вручение черного пояса.
Одним из первых чемпионку России 2016 года, чемпионку Дальневосточного федерального округа этого года, обладателя черного пояса I дана Елизавету Мищенко поздравил ее тренер Борис Со. Он пожелал Елизавете дальнейших успехов в покорении спортивного Олимпа.
Церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр на Сахалине пройдет под звуки оркестра Восточного военного округа. Источником огня станет Лопатинский маяк, расположенный на берегу Охотского моря в Невельском районе Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Восточного военного округа».
12 февраля в Хабаровске состоится Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. В нем примут участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов России, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
В селе Краснореченское Хабаровского края прошли зимние сборы для спортсменов киокусинкай и дан-тесты с участием японского инструктора Таичиро Сугимуры. В этом году проверить себя на прочность смогли больше 180 спортсменов со всего Дальнего Востока, в том числе и сахалинские каратисты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
С 1 января согласно постановлению правительства России от 29.06.2016 №603 изменился повышающий коэффициент, который применяется в расчете платы за электроэнергию при отсутствии прибора учета. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем – 1,5. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
На выходных любителям горнолыжного спорта и сноубординга придется уступить спортсменам несколько трасс комплекса «Горный воздух». 10-12 февраля на горе пройдет третий этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Подробности об ограничениях ТИА «Острова» рассказали в спортивно-туристическом комплексе.
125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»
В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.
В феврале на концертных площадках и сценах города состоятся выступления художественного коллектива «Пограничный остров». Все артисты этого коллектива являются сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».
В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.
Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
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