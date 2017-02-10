10 февраля 2017 г., 14:04

Сахалинские дзюдоисты выступят на всероссийском турнире в Хабаровске

12 февраля в Хабаровске состоится Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. В нем примут участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов России, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.

Турнир, который пройдет четвертый год подряд, уже занял прочное место в спортивном календаре. Ведущие дзюдоисты страны строят свой тренировочный график с прицелом на эти состязания.

На татами Хабаровска выйдут спортсмены старше 18 лет. Они выявят сильнейших в семи весовых категориях. Почетным гостем турнира станет начальник департамента развития спорта Федерации дзюдо России Анатолий Ларюков.

Победители и призеры получат кубки и памятные статуэтки, а также денежные премии (100 тысяч рублей за первое место и 50 тысяч рублей за второе).

Среди участников этих состязаний будут и островные дзюдоисты. В заявку команды включены мастера спорта Игорь Кардаш и Мурат Буклов, перворазрядники Даниил Школьник и Бак Ен Су. Все они являются воспитанниками «Спортивной школы самбо и дзюдо».

В рамках турнира в Хабаровске пройдет судейский семинар, посвященный изменениям правил в дзюдо, вступившим в силу с 1 января 2017 года. Его проведет председатель коллегии судей Федерации дзюдо России Владимир Востриков.