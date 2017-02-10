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Новости
14:13   На Сахалине зажгут огонь Всемирных военных игр
                 Церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр на Сахалине пройдет под звуки оркестра Восточного военного округа. Источником огня станет Лопатинский маяк, расположенный на берегу Охотского моря в Невельском районе Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Восточного военного округа».

14:04   Сахалинские дзюдоисты выступят на всероссийском турнире в Хабаровске
                 12 февраля в Хабаровске состоится Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. В нем примут участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов России, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.

14:01   Сахалинка Елизавета Мищенко получила черный пояс по киокукусинкай 
                 В селе Краснореченское Хабаровского края прошли зимние сборы для спортсменов киокусинкай и дан-тесты с участием японского инструктора Таичиро Сугимуры. В этом году проверить себя на прочность смогли больше 180 спортсменов со всего Дальнего Востока, в том числе и сахалинские каратисты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

11:17   Сахалинцы без счетчиков электроэнергии станут платить больше
                 С 1 января согласно постановлению правительства России от 29.06.2016 №603 изменился повышающий коэффициент, который применяется в расчете платы за электроэнергию при отсутствии прибора учета. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем – 1,5. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».

10:53   На Сахалине подешевели огурцы
                 В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

10:20   Спортсмены отнимут у любителей несколько склонов сахалинского «Горного воздуха» 
                 На выходных любителям горнолыжного спорта и сноубординга придется уступить спортсменам несколько трасс комплекса «Горный воздух». 10-12 февраля на горе пройдет третий этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Подробности об ограничениях ТИА «Острова» рассказали в спортивно-туристическом комплексе.

9 февраля
125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»
                 В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Сахалинские горнолыжники посоревнуются в скорости на третьем этапе Кубка области
                 С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На Сахалин привезли около 2 миллионов яиц с материка
                 В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Первый бортовой журнал авиакомпании «Авроры» расскажет о Сахалине 
                 Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.

Сахалинские пограничники споют для жителей и гостей области 
                 В феврале на концертных площадках и сценах города состоятся выступления художественного коллектива «Пограничный остров». Все артисты этого коллектива являются сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 14 и 17 февраля
                 «Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Гости сахалинского художественного музея увидят произведения современных восточных мастеров 
                 17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Сахалинские поисковики рассказали старшеклассникам об особенностях своей работы и находках 
                 Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».

Двое тымовчан вынесли из квартиры телевизор на глазах свидетеля
                 В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Сахалинские школьники встретятся с коренными жителями Севера острова
                 В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.

Больше 2 тысяч сахалинцев задолжали «Сахалинэнерго»
                 Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

Сахалинский теплоход «Поларис» оказался местами изношен на 70 % 
                 На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

Сахалинские тхэквондисты сразятся по новым правилам
                 15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра попали в «Золотой фонд кадров России» 
                 Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.

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10 февраля 2017 г., 14:13

На Сахалине зажгут огонь Всемирных военных игр

Церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр на Сахалине пройдет под звуки оркестра Восточного военного округа. Источником огня станет Лопатинский маяк, расположенный на берегу Охотского моря в Невельском районе Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Восточного военного округа».

Церемония зажжения лампады начнется в полдень 12 февраля. Принять огонь от смотрителя маяка доверено юнармейцам Сахалина. В торжественном мероприятии также примут участие оркестр и почетный караул общевойскового объединения Восточного военного округа. В сопровождении хранителей из числа юнармейцев лампада с огнем Игр будет доставлена в Хабаровск.

III зимние Всемирные военные игры - международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих, которое проходит один раз в четыре года. Россия принимает соревнования впервые, игры пройдут в Сочи 22-28 февраля. Обеспечение деятельности организационного комитета Игр возложено на Минобороны России. Председателем оргкомитета назначен глава военного ведомства Сергей Шойгу.

В Играх ожидается участие около тысячи представителей военного спорта из более чем 20 стран мира, а в программу включены соревнования по семи видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.

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Автор: Острова


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14:13   На Сахалине зажгут огонь Всемирных военных игр
                 Церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр на Сахалине пройдет под звуки оркестра Восточного военного округа. Источником огня станет Лопатинский маяк, расположенный на берегу Охотского моря в Невельском районе Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Восточного военного округа».

14:04   Сахалинские дзюдоисты выступят на всероссийском турнире в Хабаровске
                 12 февраля в Хабаровске состоится Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. В нем примут участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов России, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.

14:01   Сахалинка Елизавета Мищенко получила черный пояс по киокукусинкай 
                 В селе Краснореченское Хабаровского края прошли зимние сборы для спортсменов киокусинкай и дан-тесты с участием японского инструктора Таичиро Сугимуры. В этом году проверить себя на прочность смогли больше 180 спортсменов со всего Дальнего Востока, в том числе и сахалинские каратисты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

11:17   Сахалинцы без счетчиков электроэнергии станут платить больше
                 С 1 января согласно постановлению правительства России от 29.06.2016 №603 изменился повышающий коэффициент, который применяется в расчете платы за электроэнергию при отсутствии прибора учета. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем – 1,5. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».

10:53   На Сахалине подешевели огурцы
                 В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

10:20   Спортсмены отнимут у любителей несколько склонов сахалинского «Горного воздуха» 
                 На выходных любителям горнолыжного спорта и сноубординга придется уступить спортсменам несколько трасс комплекса «Горный воздух». 10-12 февраля на горе пройдет третий этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Подробности об ограничениях ТИА «Острова» рассказали в спортивно-туристическом комплексе.

9 февраля
125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»
                 В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Сахалинские горнолыжники посоревнуются в скорости на третьем этапе Кубка области
                 С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На Сахалин привезли около 2 миллионов яиц с материка
                 В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Первый бортовой журнал авиакомпании «Авроры» расскажет о Сахалине 
                 Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.

Сахалинские пограничники споют для жителей и гостей области 
                 В феврале на концертных площадках и сценах города состоятся выступления художественного коллектива «Пограничный остров». Все артисты этого коллектива являются сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 14 и 17 февраля
                 «Сахалинэнерго» проинформировало жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Гости сахалинского художественного музея увидят произведения современных восточных мастеров 
                 17 февраля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы». Гости увидят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Сахалинские поисковики рассказали старшеклассникам об особенностях своей работы и находках 
                 Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» 8 февраля встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России». В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о поисковых работах на острове Шумшу и в Смирныховском районе области, о методах поиска и результатах своей работы. Подробности ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении «Поискового движения России».

Двое тымовчан вынесли из квартиры телевизор на глазах свидетеля
                 В начале февраля к 40-летней жительнице Тымовского, склонной к злоупотреблению алкогольных напитков, пришли двое знакомых. Хозяйки дома не оказалась, но в жилище находилась ее мать. Гости решили воспользоваться ситуацией. Один из них похитил из дома сотовый телефон, а другой забрал телевизор. Женщина не смогла оказать им сопротивления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Сахалинские школьники встретятся с коренными жителями Севера острова
                 В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15 и 22 февраля в 16:00 пройдут встречи с представителями коренных народов Севера Сахалина. Слушатели познакомятся с культурой и традициями нивхов, айнов, уильта, рассказали ТИА «Острова» в музее.

Больше 2 тысяч сахалинцев задолжали «Сахалинэнерго»
                 Обособленное подразделение «Энергосбыт» компании «Сахалинэнерго» направило 2 тысячи 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

Сахалинский теплоход «Поларис» оказался местами изношен на 70 % 
                 На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации. Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

Сахалинские тхэквондисты сразятся по новым правилам
                 15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра попали в «Золотой фонд кадров России» 
                 Чехов-центр попал на страницы XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.

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