10 февраля 2017 г., 14:13

На Сахалине зажгут огонь Всемирных военных игр

Церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр на Сахалине пройдет под звуки оркестра Восточного военного округа. Источником огня станет Лопатинский маяк, расположенный на берегу Охотского моря в Невельском районе Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Восточного военного округа».

Церемония зажжения лампады начнется в полдень 12 февраля. Принять огонь от смотрителя маяка доверено юнармейцам Сахалина. В торжественном мероприятии также примут участие оркестр и почетный караул общевойскового объединения Восточного военного округа. В сопровождении хранителей из числа юнармейцев лампада с огнем Игр будет доставлена в Хабаровск.

III зимние Всемирные военные игры - международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих, которое проходит один раз в четыре года. Россия принимает соревнования впервые, игры пройдут в Сочи 22-28 февраля. Обеспечение деятельности организационного комитета Игр возложено на Минобороны России. Председателем оргкомитета назначен глава военного ведомства Сергей Шойгу.

В Играх ожидается участие около тысячи представителей военного спорта из более чем 20 стран мира, а в программу включены соревнования по семи видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.