На сахалинской «Лыжне России» разыграют авиабилеты в Токио

Уже завтра во всей районах Сахалинской области пройдет 35-я юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В качестве основного места гонки определена лыжная база в селе Троицкое Анивского района. О последний приготовлениях ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Почти все готово, организаторы выставляют палатки для обогрева, питания, полевые кухни. Лыжня тоже уже укатана, в этом году нам повезло с погодой, завтра не ожидается метели, поэтому мы ожидаем большое количество участников. На сегодняшний день свои заявки на участие в гонке подали около тысячи человек - в областном центре больше 600 участников заявилось, и в Троицком больше 350. Помимо этого, в день старта, завтра 11 февраля также можно будет заявиться на «Лыжню России», регистрация будет работать до 10:00 часов. Главное условие - наличие медицинской справки с допуском от врача, - отметил начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики Анивского городского округа Андрей Саулей.

За здоровьем участников проследят специалисты медицинской службы, а безопасность обеспечат сотрудники правоохранительных органов. Для участников и болельщиков будут организованы палатки обогрева и питания, все желающие смогут угоститься солдатской кашей, горячим чаем и пирожками.

Помимо этого, на территории будут выставлены бесплатные прокаты лыжного инвентаря. Для сахалинцев, которые не имеют транспортных средств, в день гонки 11 февраля с площади Победы областного центра запустят вместительные бесплатные автобусы. Доехать до места назначения можно будет вместе с лыжным инвентарем. Первая колонна автобусов уйдет с площади в Троицкое в 10:10, заключительная - в 10:30.

- А для тех, кто приедет на своем автотранспорте мы подготовили удобную и вместительную парковку. Чтобы не создавалось заторов и конфликтных ситуаций, на месте будут работать сотрудники ГИБДД и волонтеры, - добавил Андрей Саулей.

- «Лыжня России» - это наш партийный всероссийский проект. В прошлом году в «Лыжне» приняли участие около полутора миллиона человек. На Сахалине была метель, и было около 2 тысяч участников. В этом году 35-я юбилейная лыжная гонка у нас состоится на день раньше, 11 февраля, и мы надеемся, будет больше участников. Мы сделали все возможное, чтобы людям было интересно. Во-первых, мы подготовили интересные, спортивные призы, которые будут раздаваться не только в Троицком, но и в других районах области, - рассказал секретарь Сахалинского отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Борис Мисиков.

Каждый сахалинец сможет выбрать для себя наиболее подходящую дистанцию. Дети побегут 200 метров, юноши, мужчины, девушки и женщины - 2 километра, 5 километров и 10 километров.

Для участников юбилейной «Лыжни России» организаторы мероприятия приготовили сюрприз - розыгрыш призов от компаний партнеров - три сертификата на страхование жизни и здоровья на один год от компании «ХОСКА», а также авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Токио (Япония) - Южно-Сахалинск с открытой датой от компании «Би-томо». В лотерее смогут принять участие все зарегистрированные участники соревнования.