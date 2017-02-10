10 февраля 2017 г., 15:14

Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 17 февраля

Компания «Сахалинэнерго» сообщила о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска. Как рассказали ТИА «Острова» энергетики, в связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- пр. Коммунистический, 39, 39-б, 41; ул. А. Буюклы, 34; К. Маркса, 13, 14, 16 - 17 февраля с 9:00 до 12:00.

В «Сахалинэнерго» отметили, что данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.

Также энергетики делают все возможное, чтобы при проведении ремонтов свести к минимуму количество отключаемых потребителей.

О работах на энергообъектах и связанных с этим ограничениях в электроснабжении можно узнать по телефону диспетчерской службы филиала «Распределительные сети» компании «Сахалинэнерго» - 782 - 782.