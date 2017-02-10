10 февраля 2017 г., 15:29

В Южно-Сахалинске обновился список расселяемых домов

Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска обновило и опубликовало список домов, которые предстоит расселить в 2017 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2013-2017 годах». Тех, кто проживает по указанным адресам просят обратиться в управление для представления правоустанавливающих документов на занимаемые помещения с целью скорейшего обеспечения жильем. Такую информацию ТИА «Острова» сообщили в городской мэрии.

Адресный перечень, в который вошли 38 жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2012, размещен на официальном сайте мэрии на странице управления жилищной политики (yuzhno-sakh.ru/dirs/2538). Планируется, что дома будут расселены в два этапа (до июня и до сентября 2017 года) в дома второй и третьей очереди строительства в 25-м микрорайоне.

В рамках работы по информированию населения на фасадах этих домов обновлены информационные таблички с указанием сроков завершения расселения и телефонов управления жилищной политики. Список будет регулярно обновляться.

С 2013 года в южно-сахалинском городском округе переселено 4 тысячи 953 человека в 1 тысячу 889 квартир площадью 73 тысячи 490,8 квадратных метров.