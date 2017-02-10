10 февраля 2017 г., 15:47

Холмские моряки попытались провезти через границу чрезмерное количество сигарет и денег

Сотрудники отдела специальных таможенных процедур № 2 в Невельске Холмского таможенного поста сахалинской таможни в январе возбудили шесть административных дел по фактам недекларирования товаров, нарушений запретов и ограничений, а также недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами наличных денежных средств. Все дела возбуждены в отношении членов экипажей морских судов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.

Так в результате таможенного контроля судна, прибывшего из порта Пусан (Республика Корея) были выявлены незадекларированные сигареты, которые относятся к категории товаров запрещенных или ограниченных к ввозу. Нарушители - двое членов экипажа, которые, невзирая на установленные ограничения на ввоз табачных изделий (не больше 200 сигарет), все равно закупили солидную партию - 2 тысячи сигарет было обнаружено у одного матроса, еще 3 тысячи - у второго.

В другом случае при прибытии судна из исключительной экономической зоны сотрудники поста дважды выявляли незадекларированные деньги. Суммы, которые ввозили члены экипажа, превышали в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Китайские юани, японские йены и больше 4,5 тысяч долларов США были изъяты таможенниками. У двух других моряков этого же рейса также обнаружены сигареты с превышением допустимого количества - более тысячи сигарет.

В отношении физических лиц возбуждены дела по части 1 статьи 16.2, части 1 статьи 16.3 и статьи16.4 КоАП РФ.

В соответствии с порядком перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза разрешено свободно провозить не больше 200 сигарет (50 сигар, сигарилл) или не больше 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом также не превышающем 250 граммов. Это ограничение распространяется на товары для личного пользования в расчете на одно лицо, достигшее 18-ти лет.

Также, как и при выезде, при въезде таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.