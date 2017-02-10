В сахалинском Чехов-центре огласили планы на будущее

На ежегодном отчетном собрании коллектива директор Чехов-центра Елена Худайбердиева и главный режиссер театра Александр Агеев подвели итоги 2016 года и определили задачи года текущего. Всего за год театр показал 241 спектакль. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

Зрители увидели семь премьер: аншлаговый спектакль «Тестостерон» (режиссер Антон Безъязыков), древнегреческую комедию по Аристофану «Лисистрата» (режиссер Георгий Цнобиладзе), мольеровский шедевр «Скупой» (режиссер Олег Еремин), две чеховских истории «Каштанка» (режиссер Наталья Шаркова) и «Вишневый сад» (режиссер Алексей Песегов), а также две новогодние сказки «Морозко» (режиссер Александр Агеев) и «Невероятные приключения в волшебном лесу» (режиссер Наталья Шаркова). Немаловажным для Чехов-центра стало появление новой традиции - проводить театральные квартирники, где создается особая атмосфера единения артиста со зрителем.

Безусловно, значимым стало участие директора Чехов-центра в работе жюри VI федерального фестиваля «Театральный Олимп», который прошел в октябре в Сочи. Спектакль «Наследство» (режиссер Антон Коваленко) побывал на театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит». Другая постановка театра - спектакль «Скупой» (режиссер Олег Еремин) вошла в long-list самого престижного театрального фестиваля России «Золотая маска».

Театр активно гастролировал по Сахалинской области. В рамках гастрольной деятельности было показано 46 спектаклей в Аниве, Углегорске, Мгачи, Александровске-Сахалинском, Долинске, Южно-Курильске и других населенных пунктах. Межрегиональное сотрудничество в 2016 году было представлено гастролями Сахалинского международного театрального центра им. А.П.Чехова в Благовещенске при грантовой поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Наиболее значимым проектом ушедшего года стала организация творческой встречи с заслуженным артистом РСФСР и Украины, легендарным директором театра на Таганке Николаем Дупаком сначала в Южно-Сахалинске, а затем и в Москве (Театральный институт им.Бориса Щукина).

Среди проектов особое место в сердцах сахалинских театралов заняла презентация книги «Театр: истории и лица», а также организация фотовыставки «Театр сквозь время». Инновационным направлением деятельности стал совместный проект Чехов-центра и начальной общеобразовательной школы № 7 «Классный театр», благодаря которому артисты проводят для третьеклашек познавательные уроки, организуют экскурсии в театральное закулисье.

Одним из ключевых театральных событий 2016 года в Южно-Сахалинске стал IV Дальневосточный театральный форум. Программа форума была очень насыщенной: проводились круглые столы, тренинги, мастер-классы, показывались спектакли, артисты общались со зрителями. Самым ярким событием форума стало проведение первой на острове драматургической лаборатории «Сахалин.doc», результат которой зрители смогли увидеть в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

Всего по данным на 1 января в театре трудятся 173 человека. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 57 тысяч рублей. Специалисты театра ежегодно проходят повышение квалификации. В этом году 36 работников Чехов-центра прошли профильное обучение. Для артистов провели тренинг по направлениям сценическая речь, сценическое движение и актерское мастерство.

За личный вклад в развитие культуры почетными грамотами и благодарственными письмами министерства культуры и архивного дела Сахалинской области отметили девять работников театра. Благодарственным письмом сахалинской областной думы отмечена актриса Татьяна Максимова, а благодарность губернатора Сахалинской области получила народная артистка РСФСР Клара Кисенкова.

В 2016 году продолжился ремонт внутренних помещений театра: отремонтирована зрительская часть фойе, зона гардероба, а также проведена замена театральных кресел.

Приоритетами 2017 года определены проведение региональных и межрегиональных гастролей, фестиваля «Сахалинская рампа», а также сохранение кадрового и развитие творческого потенциала главной островной сцены.