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Новости
16:58   Первый резидент свободного порта Корсаков создаст на Сахалине рыбную биржу 
                 Компания «Южный Терминал» подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и стала первым резидентом в свободном порту Владивосток в Корсакове. Инвестор планирует создание рыбного логистическо-перерабатывающего центра с общим объемом инвестиций 998 миллионов рублей и 197-ю рабочими местами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».

16:22   Форумная кампания «ОстроVа – 2017» начнется с Охи 
                 С 23 по 27 февраля Оха примет больше 150 первых участников форумной кампании «ОстроVа - 2017». На территории района развернутся сразу две молодёжные образовательные площадки: межмуниципальный молодёжный образовательный форум «Формула Успеха» и областная школа добровольчества «Доброволец - 2017». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

16:15   Иностранное нефтегазовое оборудование на Дальнем Востоке попробуют заменить российским
                 Депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов поинтересовался у министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова перспективами и приоритетами промышленной политики федерального ведомства в дальневосточном регионе. Их разговор прошел на заседании думской фракции партии «Единая Россия».

16:03   В сахалинском Чехов-центре огласили планы на будущее 
                 На ежегодном отчетном собрании коллектива директор Чехов-центра Елена Худайбердиева и главный режиссер театра Александр Агеев подвели итоги 2016 года и определили задачи года текущего. Всего за год театр показал 241 спектакль. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

15:54   Шесть районов Сахалинской области окажутся под угрозой схода лавин
                 По информации сахалинской гидрометеослужбы, 11-13 февраля прогнозируется лавинная опасность на территории Александровск-Сахалинского, Холмского, Невельского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС по Сахалинской области.

15:47   Холмские моряки попытались провезти через границу чрезмерное количество сигарет и денег
                 Сотрудники отдела специальных таможенных процедур № 2 в Невельске Холмского таможенного поста сахалинской таможни в январе возбудили шесть административных дел по фактам недекларирования товаров, нарушений запретов и ограничений, а также недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами наличных денежных средств. Все дела возбуждены в отношении членов экипажей морских судов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.

15:29   В Южно-Сахалинске обновился список расселяемых домов
                 Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска обновило и опубликовало список домов, которые предстоит расселить в 2017 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2013-2017 годах». Тех, кто проживает по указанным адресам просят обратиться в управление для представления правоустанавливающих документов на занимаемые помещения с целью скорейшего обеспечения жильем. Такую информацию ТИА «Острова» сообщили в городской мэрии.

15:14   Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 17 февраля
                 Компания «Сахалинэнерго» сообщила о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

14:59   На сахалинской «Лыжне России» разыграют авиабилеты в Токио 
                 Уже завтра во всей районах Сахалинской области пройдет 35-я юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В качестве основного места гонки определена лыжная база в селе Троицкое Анивского района. О последний приготовлениях ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

14:38   В Холмске устроили погоню со стрельбой
                 10 февраля в 00:15 экипаж холмской дорожно-патрульной службы заметил в районе улицы Школьной автомобиль японского производства, двигавшийся на большой скорости. С помощью специальных сигналов и громкоговорителя инспекторы попросили машину остановиться, но водитель продолжил движение, не снижая скорости. Сотрудники ДПС начали преследовать нарушителя. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

14:13   На Сахалине зажгут огонь Всемирных военных игр
                 Церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр на Сахалине пройдет под звуки оркестра Восточного военного округа. Источником огня станет Лопатинский маяк, расположенный на берегу Охотского моря в Невельском районе Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Восточного военного округа».

14:04   Сахалинские дзюдоисты выступят на всероссийском турнире в Хабаровске
                 12 февраля в Хабаровске состоится Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. В нем примут участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов России, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.

14:01   Сахалинка Елизавета Мищенко получила черный пояс по киокукусинкай 
                 В селе Краснореченское Хабаровского края прошли зимние сборы для спортсменов киокусинкай и дан-тесты с участием японского инструктора Таичиро Сугимуры. В этом году проверить себя на прочность смогли больше 180 спортсменов со всего Дальнего Востока, в том числе и сахалинские каратисты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

11:17   Сахалинцы без счетчиков электроэнергии станут платить больше
                 С 1 января согласно постановлению правительства России от 29.06.2016 №603 изменился повышающий коэффициент, который применяется в расчете платы за электроэнергию при отсутствии прибора учета. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем – 1,5. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».

10:53   На Сахалине подешевели огурцы
                 В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

10:20   Спортсмены отнимут у любителей несколько склонов сахалинского «Горного воздуха» 
                 На выходных любителям горнолыжного спорта и сноубординга придется уступить спортсменам несколько трасс комплекса «Горный воздух». 10-12 февраля на горе пройдет третий этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Подробности об ограничениях ТИА «Острова» рассказали в спортивно-туристическом комплексе.

9 февраля
125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»
                 В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Сахалинские горнолыжники посоревнуются в скорости на третьем этапе Кубка области
                 С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На Сахалин привезли около 2 миллионов яиц с материка
                 В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Первый бортовой журнал авиакомпании «Авроры» расскажет о Сахалине 
                 Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.

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10 февраля 2017 г., 16:03

В сахалинском Чехов-центре огласили планы на будущее

На ежегодном отчетном собрании коллектива директор Чехов-центра Елена Худайбердиева и главный режиссер театра Александр Агеев подвели итоги 2016 года и определили задачи года текущего. Всего за год театр показал 241 спектакль. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

Зрители увидели семь премьер: аншлаговый спектакль «Тестостерон» (режиссер Антон Безъязыков), древнегреческую комедию по Аристофану «Лисистрата» (режиссер Георгий Цнобиладзе), мольеровский шедевр «Скупой» (режиссер Олег Еремин), две чеховских истории «Каштанка» (режиссер Наталья Шаркова) и «Вишневый сад» (режиссер Алексей Песегов), а также две новогодние сказки «Морозко» (режиссер Александр Агеев) и «Невероятные приключения в волшебном лесу» (режиссер Наталья Шаркова). Немаловажным для Чехов-центра стало появление новой традиции - проводить театральные квартирники, где создается особая атмосфера единения артиста со зрителем.

Безусловно, значимым стало участие директора Чехов-центра в работе жюри VI федерального фестиваля «Театральный Олимп», который прошел в октябре в Сочи. Спектакль  «Наследство» (режиссер Антон Коваленко) побывал на театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит». Другая постановка театра - спектакль «Скупой» (режиссер Олег Еремин) вошла в long-list самого престижного театрального фестиваля России «Золотая маска».

Театр активно гастролировал по Сахалинской области. В рамках гастрольной деятельности было показано 46 спектаклей в Аниве, Углегорске, Мгачи, Александровске-Сахалинском, Долинске, Южно-Курильске и других населенных пунктах. Межрегиональное сотрудничество в 2016 году было представлено гастролями Сахалинского международного театрального центра им. А.П.Чехова в Благовещенске при грантовой поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Наиболее значимым проектом ушедшего года стала организация творческой встречи с заслуженным артистом РСФСР и Украины, легендарным директором театра на Таганке Николаем Дупаком сначала в Южно-Сахалинске, а затем и в Москве (Театральный институт им.Бориса Щукина).

Среди проектов особое место в сердцах сахалинских театралов заняла презентация книги «Театр: истории и лица», а также организация фотовыставки «Театр сквозь время». Инновационным направлением деятельности стал совместный проект Чехов-центра и начальной общеобразовательной школы № 7 «Классный театр», благодаря которому артисты проводят для третьеклашек познавательные уроки, организуют экскурсии в театральное закулисье.

Одним из ключевых театральных событий 2016 года в Южно-Сахалинске стал IV Дальневосточный театральный форум. Программа форума была очень насыщенной: проводились круглые столы, тренинги, мастер-классы, показывались спектакли, артисты общались со зрителями. Самым ярким событием форума стало проведение первой на острове драматургической лаборатории «Сахалин.doc», результат которой зрители смогли увидеть в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

Всего по данным на 1 января в театре трудятся 173 человека. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 57 тысяч рублей. Специалисты театра ежегодно проходят повышение квалификации. В этом году 36 работников Чехов-центра прошли профильное обучение. Для артистов провели тренинг по направлениям сценическая речь, сценическое движение и актерское мастерство.

За личный вклад в развитие культуры почетными грамотами и благодарственными письмами министерства культуры и архивного дела Сахалинской области отметили девять работников театра. Благодарственным письмом сахалинской областной думы отмечена актриса Татьяна Максимова, а благодарность губернатора Сахалинской области получила народная артистка РСФСР Клара Кисенкова.

В 2016 году продолжился ремонт внутренних помещений театра: отремонтирована зрительская часть фойе, зона гардероба, а также проведена замена театральных кресел.

Приоритетами 2017 года определены проведение региональных и межрегиональных гастролей, фестиваля «Сахалинская рампа», а также сохранение кадрового и развитие творческого потенциала главной островной сцены.

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Автор: Острова


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16:58   Первый резидент свободного порта Корсаков создаст на Сахалине рыбную биржу 
                 Компания «Южный Терминал» подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и стала первым резидентом в свободном порту Владивосток в Корсакове. Инвестор планирует создание рыбного логистическо-перерабатывающего центра с общим объемом инвестиций 998 миллионов рублей и 197-ю рабочими местами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».

16:22   Форумная кампания «ОстроVа – 2017» начнется с Охи 
                 С 23 по 27 февраля Оха примет больше 150 первых участников форумной кампании «ОстроVа - 2017». На территории района развернутся сразу две молодёжные образовательные площадки: межмуниципальный молодёжный образовательный форум «Формула Успеха» и областная школа добровольчества «Доброволец - 2017». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

16:15   Иностранное нефтегазовое оборудование на Дальнем Востоке попробуют заменить российским
                 Депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов поинтересовался у министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова перспективами и приоритетами промышленной политики федерального ведомства в дальневосточном регионе. Их разговор прошел на заседании думской фракции партии «Единая Россия».

16:03   В сахалинском Чехов-центре огласили планы на будущее 
                 На ежегодном отчетном собрании коллектива директор Чехов-центра Елена Худайбердиева и главный режиссер театра Александр Агеев подвели итоги 2016 года и определили задачи года текущего. Всего за год театр показал 241 спектакль. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

15:54   Шесть районов Сахалинской области окажутся под угрозой схода лавин
                 По информации сахалинской гидрометеослужбы, 11-13 февраля прогнозируется лавинная опасность на территории Александровск-Сахалинского, Холмского, Невельского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС по Сахалинской области.

15:47   Холмские моряки попытались провезти через границу чрезмерное количество сигарет и денег
                 Сотрудники отдела специальных таможенных процедур № 2 в Невельске Холмского таможенного поста сахалинской таможни в январе возбудили шесть административных дел по фактам недекларирования товаров, нарушений запретов и ограничений, а также недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами наличных денежных средств. Все дела возбуждены в отношении членов экипажей морских судов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.

15:29   В Южно-Сахалинске обновился список расселяемых домов
                 Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска обновило и опубликовало список домов, которые предстоит расселить в 2017 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2013-2017 годах». Тех, кто проживает по указанным адресам просят обратиться в управление для представления правоустанавливающих документов на занимаемые помещения с целью скорейшего обеспечения жильем. Такую информацию ТИА «Острова» сообщили в городской мэрии.

15:14   Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 17 февраля
                 Компания «Сахалинэнерго» сообщила о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

14:59   На сахалинской «Лыжне России» разыграют авиабилеты в Токио 
                 Уже завтра во всей районах Сахалинской области пройдет 35-я юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В качестве основного места гонки определена лыжная база в селе Троицкое Анивского района. О последний приготовлениях ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

14:38   В Холмске устроили погоню со стрельбой
                 10 февраля в 00:15 экипаж холмской дорожно-патрульной службы заметил в районе улицы Школьной автомобиль японского производства, двигавшийся на большой скорости. С помощью специальных сигналов и громкоговорителя инспекторы попросили машину остановиться, но водитель продолжил движение, не снижая скорости. Сотрудники ДПС начали преследовать нарушителя. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

14:13   На Сахалине зажгут огонь Всемирных военных игр
                 Церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр на Сахалине пройдет под звуки оркестра Восточного военного округа. Источником огня станет Лопатинский маяк, расположенный на берегу Охотского моря в Невельском районе Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Восточного военного округа».

14:04   Сахалинские дзюдоисты выступят на всероссийском турнире в Хабаровске
                 12 февраля в Хабаровске состоится Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. В нем примут участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов России, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.

14:01   Сахалинка Елизавета Мищенко получила черный пояс по киокукусинкай 
                 В селе Краснореченское Хабаровского края прошли зимние сборы для спортсменов киокусинкай и дан-тесты с участием японского инструктора Таичиро Сугимуры. В этом году проверить себя на прочность смогли больше 180 спортсменов со всего Дальнего Востока, в том числе и сахалинские каратисты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

11:17   Сахалинцы без счетчиков электроэнергии станут платить больше
                 С 1 января согласно постановлению правительства России от 29.06.2016 №603 изменился повышающий коэффициент, который применяется в расчете платы за электроэнергию при отсутствии прибора учета. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем – 1,5. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».

10:53   На Сахалине подешевели огурцы
                 В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

10:20   Спортсмены отнимут у любителей несколько склонов сахалинского «Горного воздуха» 
                 На выходных любителям горнолыжного спорта и сноубординга придется уступить спортсменам несколько трасс комплекса «Горный воздух». 10-12 февраля на горе пройдет третий этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Подробности об ограничениях ТИА «Острова» рассказали в спортивно-туристическом комплексе.

9 февраля
125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»
                 В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Сахалинские горнолыжники посоревнуются в скорости на третьем этапе Кубка области
                 С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На Сахалин привезли около 2 миллионов яиц с материка
                 В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Первый бортовой журнал авиакомпании «Авроры» расскажет о Сахалине 
                 Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила свой первый бортовой журнал с одноименным названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive» появилось во всех самолетах компании 1 февраля и будет обновляться ежемесячно.

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